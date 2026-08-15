Porsche célèbre les 100 ans du Nürburgring avec la 911 GT3 Edition

En 2027, le Nürburgring fêtera son centenaire. Inauguré en juin 1927, ce circuit mythique est considéré comme l’un des tracés les plus exigeants au monde en raison de ses 73 virages, de ses dénivelés extrêmes et des variations permanentes de charge.

Pour Porsche, la Nordschleife remplit depuis toujours une double fonction : elle est à la fois le théâtre de succès historiques en sport automobile et un site d’essais central pour le développement des modèles de série. Sur ses 20,8 kilomètres, un kilomètre de test équivaut, en raison des fortes contraintes mécaniques, à plusieurs kilomètres parcourus sur route ouverte.

Dès à présent, Zuffenhausen célèbre la Nordschleife avec un peu d’avance : à l’occasion du prochain anniversaire du circuit, Porsche Allemagne lance une série spéciale limitée à 100 exemplaires de la 911 GT3. La voiture associe la technologie GT de série à des éléments de design spécifiques faisant référence à l’histoire du tracé.

Le véhicule sera présenté au public pour la première fois en août 2026, dans le cadre de la Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland, sur le Nürburgring. Les commandes ouvriront à partir de septembre 2026 et les premières livraisons aux clients interviendront durant l’année anniversaire, en 2027. Aucun tarif n’a encore été communiqué.

Des éléments de design extérieurs spécifiques

La carrosserie sera proposée en Blanc ou en Gris GT métallisé. Tandis que le blanc reprend la teinte de base classique des anciennes voitures de course clientes, le Gris GT métallisé s’inspire des modèles actuels engagés dans les coupes monomarques. La partie avant et le revêtement arrière reçoivent un film de protection vert.

Cette exécution rend hommage à la pratique traditionnelle des équipes d’usine, qui distinguaient leurs voitures en course par des marquages colorés. Cette teinte fait aussi référence au surnom de « l’Enfer vert », popularisé par Jackie Stewart.

Porsche 911 GT3 100 Jahre Nürburgring Edition (2026) Photo : Porsche

Parmi les autres détails figurent des sangles de remorquage vertes à l’avant et à l’arrière, ainsi que des marquages en forme de flèches blanches conformes au règlement du sport automobile. Des logos historiques du Nürburgring sur les ailes et un numéro de départ personnalisable sur la carrosserie complètent l’ensemble. La typographie de ce numéro s’inspire des graffitis qui recouvrent traditionnellement l’asphalte de la Nordschleife.

Un bandeau pare-soleil sur le pare-brise, orné d’un lettrage de marque doré, limite l’ensoleillement. Les jantes forgées de 20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière sont finies en Californiagold brillant, avec des écrous centraux noir mat. Les montants B ainsi que la face inférieure de l’aileron arrière portent des plaques et graphismes liés à l’anniversaire.

Ambiance intérieure et options techniques

À l’intérieur, le code couleur se poursuit. Les seuils de porte en aluminium anodisé noir intègrent une inscription lumineuse, tandis que des projecteurs LED projettent au sol le tracé du circuit. L’arceau de sécurité à l’arrière est peint en vert. Côté conducteur, un habillage vert apparaît à travers les perforations dégradées de la partie centrale en cuir du siège. Les appuie-tête sont brodés du logo Nürburgring côté conducteur et du nom du modèle côté passager. Pour un usage sur circuit avec casque, les coussins d’appuie-tête peuvent être retirés.

Porsche 911 GT3 100 Jahre Nürburgring Edition (2026) Photo : Porsche

La planche de bord, les commandes au volant et le schéma de passage des rapports reçoivent eux aussi des accents verts. Les clients auront le choix entre la boîte Porsche à double embrayage (PDK) à 7 rapports et la boîte manuelle sport à 6 rapports. L’inscription des rapports ou des vitesses est réalisée en vert. Le pommeau de la version à boîte manuelle est en outre réalisé en bois de noyer, à l’image de celui de la 911 Carrera T.

Le constructeur proposera en option un kit Manthey assorti à la teinte de la voiture. Celui-ci comprend une suspension modifiée, des éléments de freinage adaptés et un pack aérodynamique générant 540 kilogrammes d’appui à 285 km/h. Les acheteurs de cette série spéciale auront également accès à une journée au Nürburgring avec aperçu technique au sein de l’équipe de course Manthey, ainsi qu’à la possibilité de commander un chronographe assorti au véhicule avec boîtier en titane.

Photo : Porsche

Le boîtier de cette édition spéciale du Chronograph 1 est réalisé en titane, à la fois léger et robuste, avec un revêtement noir. À l’intérieur prend place le calibre Porsche Design WERK 01.140, certifié COSC, avec affichage bilingue du jour de la semaine et de la date. Le mouvement est entraîné par un rotor reprenant la forme et la couleur de la jante du véhicule.

D’autres détails rapprochent la sportive et le garde-temps : le logo historique du Nürburgring orne ainsi le cadran noir mat. Le bracelet noir en cuir d’origine Porsche, identique à celui utilisé pour l’habitacle, est perforé comme les sièges du véhicule et reçoit un support textile vert. Les surpiqûres décoratives sont réalisées en Gris GT, comme sur la voiture.