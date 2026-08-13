Louis Vuitton et Singer ont construit deux Porsche 911 incroyablement exclusives

Un logo Louis Vuitton sur l’horloge de tableau de bord d’une Porsche 911 restaurée par Singer, c’est le genre de détail qui attire les regards même pendant la Monterey Car Week. Cette demande unique a finalement débouché sur une collaboration complète, avec Louis Vuitton et Singer présentant deux Porsche 911 Reimagined by Singer arborant les deux noms sur leurs flancs.

Le duo a fait ses débuts à Pebble Beach dans le cadre d’un rare projet de co-branding, et non d’une simple finition spéciale. Les acheteurs repartent avec des 911 refroidies par air fortement personnalisées, accompagnées de bagages et d’accessoires Louis Vuitton assortis. Quiconque s’intéresse à ces voitures doit voir jusqu’où la maison française est allée dans l’habitacle et les accessoires, et pourquoi la fiche technique habituelle de Singer partage soudainement l’affiche avec une collection capsule.

Singer et Louis Vuitton

Le projet Singer et Louis Vuitton s’articule autour de deux Porsche 911 Reimagined by Singer bien distinctes : un coupé Classic et un cabriolet Classic Turbo, tous deux basés sur des 911 de génération 964 à moteur refroidi par air. La Classic adopte la palette safran et bleu cobalt de Louis Vuitton sur une carrosserie en fibre de carbone, et reçoit une galerie de toit au style vintage pour souligner sa vocation de grande routière.

Le cabriolet Turbo prend une direction différente, avec une finition blanc ivoire et des inserts en bois précieux qui évoquent les runabouts classiques et la culture balnéaire de la côte Ouest. Les deux commandes conservent la posture et les détails caractéristiques de Singer, mais cette fois, l’histoire relève autant de la mode que de l’ingénierie, la collaboration étant présentée comme le premier produit entièrement co-brandé pour les deux entreprises.

Si vous connaissez le goût de Porsche pour les séries très exclusives, de l’hommage à la 911 aux couleurs d’Apple Computer aux collaborations avec Pixar en passant par des créations uniques à portée nationale, ces modèles Louis Vuitton se situent à l’extrémité la plus exclusive du spectre, un cran au-dessus de propositions plus ludiques comme la Porsche 911 à la livrée Apple ou de réalisations sur mesure comme la Porsche unique en hommage à l’Australie, inspirée par l’histoire nationale du sport automobile.

Ce que Louis Vuitton a modifié

Le partenariat a commencé avec une horloge de tableau de bord amovible inspirée de la montre Louis Vuitton Tambour, avant de s’étendre à un traitement complet de l’intérieur et de l’univers lifestyle. Les habitacles sont habillés de cuir Louis Vuitton, tandis que la commande comprend des bagages uniques, des pièces de voyage retravaillées et même des vêtements pour le conducteur, avec des éléments comme des skis personnalisés et une planche de surf incrustée faisant écho au caractère de chaque voiture.

Autrement dit, le branding ne s’arrête pas aux dossiers des sièges. Que vous chargiez le cabriolet Turbo ivoire pour un week-end en bord de mer ou le coupé safran pour une escapade à la montagne, vos sacs, vêtements d’extérieur et même votre équipement sportif reprennent la palette et les motifs de la voiture. Plus qu’un simple échange de logos, le langage stylistique de Louis Vuitton s’étend de l’horloge de tableau de bord au plancher du coffre, jusque dans chaque pièce de voyage qui quitte le garage.

Aucun tarif ni chiffre de puissance n’a été communiqué, ce qui est typique des commandes Singer ultra-privées destinées à des clients qui collectionnent déjà les créations carrossées les plus rares. Pour mieux mesurer jusqu’où peuvent aller les collaborations autour de Porsche, il suffit de comparer ce projet à des réalisations centrées sur des univers de personnages comme les éditions spéciales Porsche Pixar Toy Story 5 ou à des partenariats plus technologiques comme le propre projet logiciel Red Bull de Singer : il devient alors clair qu’il est ici davantage question de savoir-faire et d’aura de marque que de chiffres bruts.

Source: Singer