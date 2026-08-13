VW California : une version avec cuisine... gonflable et escamotable, et un aperçu du futur ID. California

Une cuisine de camping gonflable évoque, au premier abord, une solution que l’on imaginerait davantage à côté d’une tente que dans un VW California. C’est pourtant exactement ce que Volkswagen Véhicules Utilitaires présente aujourd’hui sur le California Beach. En collaboration avec Stuff Bubble, une cuisine et un lit ont été spécialement adaptés au Bulli. Et à en juger par les images, le résultat semble étonnamment convaincant.

Le moment est bien choisi. VW a récemment offert un restylage au California et au Multivan, et s’attaque désormais à l’équipement de camping. Sans ajouter d’armoires, de charnières ni de lourds panneaux de mobilier. À la place, Stuff Bubble mise sur des modules textiles qui prennent leur forme grâce à l’air et peuvent être retirés du véhicule après les vacances.

Une idée déjà vue, désormais développée avec Volkswagen

Le concept n’est toutefois pas totalement inédit. Stuff Bubble avait déjà présenté sa cuisine de camping gonflable au salon CMT. Des chambres à air placées dans les angles assurent la rigidité de la structure textile. À l’époque, le module de cuisine ne pesait que 8 kg et pouvait se replier à environ 12 centimètres de hauteur après usage. La nouveauté tient surtout à la coopération avec Volkswagen Véhicules Utilitaires.

Pour le California Beach, le système a donc été adapté en conséquence. La cuisine et le lit doivent être présentés pour la première fois conjointement avec VW au Caravan Salon de Düsseldorf, du 28 août au 6 septembre 2026. Pour l’instant, il s’agit toutefois d’un concept. VW et Stuff Bubble entendent d’abord recueillir les retours des clients sur le salon afin de les intégrer à la suite du développement.

Image : Volkswagen Nutzfahrzeuge Images : Volkswagen Nutzfahrzeuge

Une alternative légère aux aménagements fixes

Le principe rappelle un peu les camping-boxes comme le kit Squiq Camping pour le Dacia Bigster. Au lieu de transformer durablement un véhicule en camping-car, l’équipement n’est installé que lorsqu’il est réellement nécessaire. Avec Stuff Bubble, l’ensemble se veut toutefois nettement plus souple, et surtout plus léger.

L’exemple le plus parlant est la cuisine. Dans sa nouvelle déclinaison pour le California, elle mesure environ 120 x 44 x 47,5 cm et pèse moins de 10 kg. Elle intègre un évier ainsi qu’un réservoir d’eau propre et un réservoir d’eaux usées pour former un circuit d’eau fermé. Le module peut être séparé en deux et utilisé aussi bien à bord qu’à l’extérieur, à l’arrière, au niveau de la porte coulissante ou complètement en dehors du California. S’y ajoutent de petits espaces de rangement pour les bouteilles et le matériel de camping.

Image : Volkswagen Nutzfahrzeuge Images : Volkswagen Nutzfahrzeuge

Un lit gonflable jusqu’à quatre couchages à bord

Le lit repose sur une logique similaire. Une fois gonflé, il offre une surface de couchage d’environ 2,00 x 1,34 mètre, avec une construction multicouche et respirante. En version double, le système pèse 12 kg, contre seulement 6 kg en version simple. Cette dernière laisse libre l’autre côté du véhicule, de sorte que l’habitacle conserve de la place pour cuisiner, vivre à bord ou ranger des bagages.

Avec le couchage installé dans le toit relevable, le California Beach propose ainsi jusqu’à quatre places de couchage. Dans le même temps, le van reste utilisable comme six-places avec cet équipement de camping. La cuisine et le lit fonctionnent indépendamment l’un de l’autre et peuvent être disposés de différentes manières. Ceux qui voyagent seuls ou souhaitent uniquement cuisiner à l’extérieur ne sont donc pas obligés d’installer l’ensemble du système.

Image : Volkswagen Nutzfahrzeuge

Trois sacs pour tout ranger, mais encore des inconnues

C’est précisément là que réside l’intérêt principal. Un aménagement de camping classique, comme sur le Rhön Camp New Ultimate, cherche à exploiter de la manière la plus rationnelle possible chaque centimètre disponible à l’aide de meubles fixes. Stuff Bubble adopte pratiquement l’approche inverse : on installe la cuisine et le lit pendant les vacances, puis on retire à nouveau le tout ensuite. Selon VW, l’ensemble complet peut être rangé dans trois sacs.

Cela permet de gagner de la place et d’éviter d’emporter en permanence un poids supplémentaire. Reste à voir comment cette construction gonflable résistera après plusieurs séjours entre sable, chaussures mouillées, casseroles et enfants qui jouent. La durabilité, l’entretien et les réparations d’un bloc-cuisine textile s’annoncent au moins aussi intéressants que l’objectif d’un encombrement minimal une fois replié. Le prix comme une éventuelle date de commercialisation ne sont pas encore connus.

VW ID. California Cruise (2028) Image : Volkswagen Nutzfahrzeuge

Un autre California en préparation sur base d’ID. Buzz

Au passage, VW annonce également pour le Caravan Salon un second California, sur lequel on ne sait encore presque rien. L’ID. California Cruise repose sur l’ID. Buzz et doit marquer le début d’une nouvelle famille de camping-cars électriques, appelée à s’étoffer progressivement d’ici 2028. Pour le moment, aucune image, fiche technique ou détail sur l’aménagement n’a été communiqué.

Il reste donc, pour l’instant, davantage de place aux spéculations qu’à une véritable analyse. Le segment des campers compacts est toutefois en pleine évolution, comme le montrent des modèles tels que le Ventje T7 sur base du Volkswagen Transporter électrique ou le Kia PV5 Lightcamp de VanTrack.