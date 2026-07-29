La Golf avec un moteur 5 cylindres de 1 000 ch est une réalité

Une Volkswagen Golf de plus de 1.000 ch, un moteur cinq cylindres dérivé de l'Audi RS3, un échappement qui débouche dans le pare-chocs avant et une aérodynamique digne d'une voiture de compétition.

Non, il ne s'agit pas d'une préparation privée, mais d'un projet officiel de VW Motorsport South Africa, réalisé pour célébrer le 75e anniversaire de la marque dans le pays.

Une Golf conçue pour les courses de côte

Cette Golf spéciale de huitième génération n'est pas destinée à la circulation sur route. Elle a été développée exclusivement pour participer à des courses de côte, où l'accélération, la motricité et l'aérodynamique sont essentielles pour réaliser le meilleur temps possible.

Ses débuts ont eu lieu en Afrique du Sud avec le pilote Jonathan Mogotsi au volant, à l'occasion des célébrations des 75 ans de Volkswagen dans le pays. Le projet montre jusqu'où il est possible de pousser la plateforme de la Golf lorsque toutes les contraintes liées à l'homologation routière sont supprimées.

La transformation la plus impressionnante concerne le moteur. Les ingénieurs ont supprimé le traditionnel quatre-cylindres turbo EA888 de la Golf R pour installer le célèbre 2,5 litres turbo cinq cylindres Audi.

Volkswagen Golf de 1 000 ch Photo : Volkswagen

Mais il ne s'agit pas d'une simple transplantation mécanique. Le groupe motopropulseur a été entièrement revu avec des composants internes forgés, un turbocompresseur plus imposant, un système d'admission en fibre de carbone et une pression de suralimentation nettement supérieure à celle du modèle de série.

Le résultat est spectaculaire : la puissance dépasse les 1.000 ch, une valeur qui place cette Golf sur le terrain des hypercars les plus exclusives. Volkswagen n'a pas communiqué les détails techniques complets de la préparation, mais il est évident que le moteur a été développé pour supporter des niveaux de performances extrêmes.

Parmi les détails les plus insolites, on note l'échappement avec sortie dans le pare-chocs avant, une solution inhabituelle adoptée pour réduire le trajet des gaz d'échappement et optimiser l'architecture de cette voiture de course.

Aérodynamique radicale et châssis de compétition

L'apparence de la Volkswagen change elle aussi complètement. La face avant a été redessinée avec un pare-chocs spécifique, tandis que les ailes fortement élargies accueillent des pneus de course bien plus larges que sur une Golf classique.

Volkswagen Golf de 1 000 ch, l'intérieur Photo : Volkswagen

À l'arrière, on trouve un énorme aileron et un diffuseur de grandes dimensions, des éléments conçus pour accroître l'appui aérodynamique et améliorer la stabilité à haute vitesse.

Avec plus de 1.000 ch, la transmission d'origine n'aurait pas suffi. C'est pourquoi la Golf a été équipée d'un système de transmission intégrale profondément revu, conçu pour transmettre toute la puissance à l'asphalte, même lors des départs les plus violents.

Volkswagen Golf de 1 000 ch, le moteur Photo : Volkswagen

Le système de freinage a été confié à AP Racing, référence dans le sport automobile, avec des composants dimensionnés pour supporter les fortes contraintes de la compétition.

Le résultat final est une Golf qui ne conserve que le nom et une partie de la silhouette du modèle de série, transformée en prototype de course capable de performances extrêmes et destiné exclusivement à la compétition.

Galerie: Volkswagen Golf de 1 000 ch

9 Source: Volkswagen