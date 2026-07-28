Les camouflage les plus inutiles de l’histoire sont pour lui

Le Mercedes Classe G s’apprête à entrer dans une nouvelle ère avec le retour de la variante Cabriolet, cette fois dans une déclinaison encore plus exclusive. Le G 63 AMG Cabriolet associera en effet l’attrait de la conduite à ciel ouvert aux performances du V8, avec un design fidèle à la tradition et des solutions modernes comme une capote électrique en toile. Après des années d’absence, le tout-terrain de luxe à l’étoile entend donc à nouveau séduire les clients les plus fortunés.

Le retour de la capote en toile

L’élément distinctif de cette nouvelle version sera naturellement le toit ouvrant en toile, conçu pour se replier électriquement derrière l’habitacle. Une solution qui permettra de transformer rapidement le Classe G en véhicule totalement découvert, tout en conservant le caractère robuste et imposant qui distingue le modèle depuis toujours.

Les images teaser permettent d’observer plusieurs éléments intéressants de la Mercedes. La roue de secours reste fixée sur le hayon arrière, mais intègre désormais le troisième feu stop, nécessaire puisque la partie supérieure du hayon traditionnel laisse place au mécanisme de la capote.

Le système d’ouverture semble entièrement automatisé : sur les teasers, aucune intervention manuelle du conducteur n’apparaît en effet.

Un Classe G encore plus exclusif

Le choix de proposer le Cabriolet uniquement en version G 63 AMG confirme la volonté de Mercedes d’en faire un produit particulièrement prestigieux.

Sous le capot devrait prendre place le bien connu V8 4,0 litres biturbo, associé à la transmission intégrale 4MATIC et à une électronique pensée pour conjuguer performances élevées et aptitudes en tout-terrain. Même si les données officielles manquent encore, il est probable que le Cabriolet reprenne une grande partie de la technologie de l’actuel G 63, en conservant cet équilibre entre luxe, puissance et capacités en dehors des sentiers battus.

La production devrait avoir lieu dans l’historique usine Magna Steyr de Graz, en Autriche, où le Classe G est assemblé depuis 1979. Le lancement officiel est attendu prochainement, avec l’objectif de remettre sur le marché une carrosserie absente depuis de nombreuses années.

Galerie: Prototype partiellement camouflé du Mercedes-AMG G63 Cabriolet 2027