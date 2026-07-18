Le Mercedes Classe G AMG spécial du prince saoudien

Bien avant l’intégration officielle d’AMG au sein de Mercedes en tant que division sportive du constructeur allemand, les deux entités collaboraient déjà à la création de modèles plus exclusifs et plus performants. Parmi eux figure la Mercedes Classe G 500 GE V8 AMG, une version spéciale lancée en 1993 et produite à seulement 446 exemplaires.

L’un d’eux a récemment été vendu aux enchères par RM Sotheby’s pour environ 126 000 euros et s’accompagne d’une histoire particulière : il avait été commandé neuf par le prince saoudien Sultan Bin Abdulaziz Al Saud, qui l’avait fait personnaliser avec une série de demandes spécifiques directement à l’usine.

La première Classe G à moteur V8 développée avec AMG

La Classe G, le tout-terrain emblématique né à la fin des années 1970, a commencé dans les années 1990 à passer du statut de véhicule robuste et spécialisé à celui de modèle de luxe hautes performances. Dans cette évolution, AMG, entreprise fondée à Affalterbach et alors indépendante, spécialisée dans la préparation des modèles à l’étoile, a joué un rôle important.

C’est ainsi qu’est arrivée en 1993 la 500 GE V8 AMG, première Classe G équipée d’un moteur V8. Le bloc de 5,0 litres développait 237 ch, une puissance notable pour un véhicule conçu à l’origine avant tout pour affronter les terrains difficiles. La production initialement prévue était d’environ 500 unités, mais Mercedes et AMG n’en ont finalement achevé que 446, ce qui en fait aujourd’hui l’une des versions les plus rares de l’histoire de la Classe G.

L’exemplaire proposé aux enchères porte le numéro de châssis 1669 et a été achevé le 28 juillet 1993. Sa première immatriculation remonte à février 1994 en Arabie saoudite, où il a été livré au prince Sultan Bin Abdulaziz Al Saud.

Une Classe G réalisée sur mesure pour un client d’exception

L’histoire de cette Classe G AMG ne se limite pas à la rareté du modèle. Son premier propriétaire avait en effet demandé une configuration personnalisée, à commencer par une carrosserie peinte dans la teinte spéciale Avantgarde Green, une couleur mentionnée dans la documentation officielle Mercedes comme une demande spécifique.

Mercedes GE500 V8 AMG, les intérieurs Photo : RM Sotheby's

La partie technique comme le style ont également été modifiés par rapport aux exemplaires standard. Le véhicule est sorti d’usine avec des voies élargies et des ailes élargies, nécessaires pour accueillir des jantes alliage AMG de plus grande dimension. L’habitacle associe cuir noir et gris avec inserts en ronce de noyer et comprend des équipements très avancés pour l’époque, comme la climatisation automatique, le régulateur de vitesse, les sièges avant chauffants et le toit ouvrant électrique.

En 2025, la Classe G a fait l’objet d’une remise en état mécanique chez Obsessive Car Workshop, un atelier spécialisé basé à Djeddah. Les travaux ont concerné plusieurs éléments, dont le liquide du système de freinage, une fuite d’huile sur l’essieu avant, le système de chauffage, la climatisation automatique, la pompe à essence, le filtre à carburant et le différentiel.

Mercedes GE500 V8 AMG Photo : RM Sotheby's

Au moment de son catalogage, l’auto n’affichait que 24 254 km. La combinaison entre production limitée, prestigieux premier propriétaire, configuration sur mesure et faible kilométrage a fait de cette Mercedes Classe G 500 GE V8 AMG un exemplaire particulièrement intéressant pour les passionnés et les collectionneurs de la marque.