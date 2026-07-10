La nouvelle Mercedes CLA 45 AMG est la plus puissante de l’histoire

Qui aurait cru qu’une Mercedes CLA 45 AMG pourrait dépasser en puissance une Classe E 63 AMG ? Et pourtant, avec la nouvelle génération de la berline compacte allemande, c’est bien le cas : 680 ch contre 612. Game, set and match.

Une valeur qui, sans surprise, fait de la Mercedes CLA 45 AMG 2026 la version la plus puissante jamais proposée des carrosseries berline et shooting brake de l’étoile, alors que la génération précédente s’arrêtait à 421 ch. Cela représente 259 ch de plus, obtenus non pas en poussant à l’extrême le traditionnel 4-cylindres 2,0 litres, ni grâce à un moteur plus gros. Vous le saviez peut-être déjà, mais c’est bien cela : la nouvelle CLA 45 AMG est électrique.

La force du trio

Tout se fait donc en silence (enfin pas tout à fait, nous y revenons plus loin), avec 3 moteurs électriques à flux axial — deux à l’arrière et un à l’avant — qui travaillent de concert pour transmettre 680 ch (500 kW) au sol. Un 0 à 100 km/h en 2,7 s impressionne forcément, d’autant que ce chrono est généralement l’apanage des hypercars. À titre de comparaison, une Lamborghini Revuelto réclame 2,5 s.

La transmission intégrale est donc conservée, comme sur la génération précédente, mais sa nature électrique permet une gestion plus fine entre les essieux, avec une répartition du couple totalement variable entre les trois moteurs. Certains regretteront le silence absolu (le M139 avait tout de même une belle sonorité), mais Mercedes tente d’y remédier sur la nouvelle CLA 45 AMG avec le mode AMGFORCE S+, qui reproduit les sensations d’un moteur thermique grâce à une sonorité dédiée et à des passages de rapports simulés. Nous sommes curieux de voir ce que cela donne en conditions réelles.

Mercedes CLA 45 AMG Shooting Brake 2026 Photos Par : Mercedes-Benz Mercedes CLA 45 AMG berline 2026 Photos Par : Mercedes-Benz

Parmi les technologies disponibles figurent le système AMG DYNAMIC SELECT avec sept modes de conduite, les suspensions adaptatives AMG RIDE CONTROL et le pack AMG DYNAMIC PLUS, qui comprend également AMG TRACK PACE, le logiciel capable d’enregistrer plus de 80 paramètres du véhicule.

Les performances sont élevées, tout comme l’autonomie — à condition de ne pas rouler en permanence à pleine charge — grâce à l’architecture 800 volts et aux batteries qui promettent 640 km d’autonomie sur la Shooting Brake et 670 km sur la berline, avec une puissance de recharge maximale de 330 kW. Il faut 22 minutes pour passer de 10 à 80 % de charge, et il est possible de récupérer plus de 270 km d’autonomie en 10 minutes.

Mercedes CLA 45 AMG 2026 : les intérieurs Photo : Mercedes-Benz

Design sportif et technologie pensée pour la performance

La nouvelle Mercedes CLA 45 AMG conserve les proportions de la version standard, tout en les faisant évoluer avec de nombreux éléments spécifiques AMG. La face avant se distingue par une calandre dédiée, également disponible avec éclairage, tandis que l’arrière adopte un diffuseur redessiné et, sur la berline, un spoiler actif qui modifie automatiquement son inclinaison afin d’améliorer l’équilibre aérodynamique. La Shooting Brake reçoit, de son côté, un spoiler de toit intégré remplissant la même fonction. L’habitacle évolue lui aussi avec des sièges AMG Performance, un volant sport et des finitions spécifiques.

Les tarifs de la nouvelle Mercedes CLA 45 AMG n’ont pas encore été communiqués.