Mercedes avait le Nürburgring pour elle seule pour un essai du coupé AMG V8

Comme nous l’avons appris plus tôt cette semaine, l’AMG C63 à moteur V8 ne reviendra malheureusement pas de sitôt. Mercedes disposera toutefois bientôt d’un coupé à huit cylindres dérivé de cette même berline sportive. Cette CLE particulièrement radicale s’apprête à devenir le deuxième membre de la très exclusive série Mythos de la marque, après la PureSpeed basée sur le SL et lancée il y a quelques années.

Selon le YouTubeur Carspotter Jeroen, auteur de la vidéo, Mercedes a privatisé le Nürburgring pour une session d’essais privée avec la CLE en spécification Mythos. Le constructeur avait ainsi le circuit pour lui seul, sans avoir à se soucier d’éventuelles interférences avec les prototypes d’autres marques. La réservation de la Nordschleife pour des essais en solitaire intervient généralement en fin de développement, ce qui laisse penser qu’une première mondiale approche.

On ignore si une tentative de record au tour a également eu lieu, mais il n’y a aucune pression à aller chercher un chrono puisque l’AMG One reste l’indiscutable reine des voitures de série avec un tour bouclé en 6'29''09. Il est très peu probable que la CLE la plus extrême puisse s’en approcher, et même si c’était le cas, Mercedes n’a probablement pas intérêt à faire de l’ombre à l’AMG One.

Elle pourrait dépasser les 600 ch

Le prototype camouflé est bien plus qu’une simple CLE vitaminée, au point de donner l’impression que Mercedes-AMG n’a rien laissé au hasard dans les évolutions apportées. Des sorties d’échappement superposées à l’immense aileron arrière, ce prochain modèle Mythos affiche clairement ses intentions. Il reçoit également une large prise d’air sur le capot afin d’aider au refroidissement du nouveau V8 à vilebrequin plat attendu, dont la puissance est évoquée à 646 ch.

Des concessionnaires conviés à une réunion privée à Sindelfingen, en Allemagne, affirment que Mercedes ne prévoit de produire que 30 exemplaires dans le monde. Rien n’est encore confirmé, mais une CLE 63 Black Series produite à plus grande échelle pourrait également voir le jour. Son tarif serait vraisemblablement plus accessible, puisqu’elle ne serait pas aussi extrême que la Mythos.

En réalité, certains prototypes aperçus en essai ces derniers mois n’affichaient pas un style aussi extravagant que celui-ci. Ils pouvaient annoncer une version plus sage, si tant est que cette notion ait un sens lorsqu’on parle d’un modèle Black Series. Quoi qu’il en soit, la CLE va bel et bien recevoir un V8 sous une forme ou une autre, ce qui laisse espérer qu’une E63 reviendra un jour avec le bon nombre de cylindres.

En attendant, la Mythos devrait faire monter l’attente autour de futurs modèles à V8. Sa présentation devrait intervenir dans les prochains mois, avant un début des livraisons en 2027. Si Mercedes n’en produit réellement que 30 exemplaires, comme le veut la rumeur, il ne serait pas surprenant qu’ils aient déjà tous trouvé preneur. Avec des normes d’émissions toujours plus strictes à l’échelle mondiale, la CLE la plus radicale de la gamme pourrait bien appartenir à une espèce en voie de disparition.

Mercedes-AMG : teaser du modèle Mythos basé sur la CLE 5 Source: Mercedes-AMG

Source: Carspotter Jeroen / YouTube