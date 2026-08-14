Les nouvelles règles européennes pour la gestion de la fin de vie des véhicules

L’Union européenne a officiellement publié le règlement (UE) 2026/1738, appelé à refondre en profondeur la gestion des véhicules en fin de vie. Ce nouveau texte abroge les directives historiques 2000/53/CE et 2005/64/CE afin d’instaurer un cadre réglementaire unique, contraignant et directement applicable dans tous les États membres.

L’objectif affiché est double : réduire l’empreinte environnementale de la production automobile et lutter contre le trop grand nombre de véhicules « disparus » du suivi officiel, souvent orientés vers des filières d’élimination illégales ou exportés sans contrôle.

Davantage de plastique recyclé et une conception pensée pour le démontage

Le règlement agit d’abord au niveau des chaînes de production. Chaque nouveau type de véhicule homologué devra garantir un taux de réutilisabilité ou de recyclabilité d’au moins 85 % de sa masse, seuil porté à 95 % en incluant la valorisation énergétique. Mais la véritable nouveauté réside dans les quotas minimaux de matériaux recyclés post-consommation.

À partir de septembre 2032, le plastique utilisé dans les nouveaux modèles devra contenir au moins 15 % de matière recyclée (une part qui passera à 25 % à partir de 2036). Sur ce total, au moins 20 % devront provenir directement de véhicules hors d’usage. Les constructeurs devront également concevoir les futures voitures de manière à faciliter le démontage non destructif des composants clés. Les batteries de véhicules électriques, les moteurs électriques, les radiateurs et les calculateurs devront pouvoir être retirés facilement afin d’être réemployés, remanufacturés ou reconditionnés.

Le passeport numérique de circularité arrive

À compter du 1er septembre 2032, chaque voiture mise sur le marché de l’Union sera accompagnée d’un passeport numérique de circularité. Il s’agit d’une carte d’identité électronique, interopérable avec les plateformes européennes déjà existantes, qui contiendra des données sur la composition des matériaux, les instructions de démontage en toute sécurité et les informations relatives aux substances utilisées.

Cet outil rendra les informations techniques transparentes pour les centres VHU agréés et pour les opérateurs indépendants de la réparation, en levant les verrous informatiques ou les codes numériques qui limitaient jusqu’à présent le réemploi des pièces détachées sur d’autres véhicules. Fin de l’opacité, donc, avec une traçabilité numérique complète destinée à soutenir le marché des pièces d’occasion ou régénérées, garanties selon des standards techniques définis.

Coup d’arrêt aux exportations illicites et critères stricts pour l’occasion

L’un des volets les plus sensibles du texte concerne la distinction entre voiture d’occasion et véhicule destiné à la casse. Le règlement fixe des critères clairs pour identifier les véhicules qui ne peuvent plus circuler : une voiture démontée, incendiée, inondée au-dessus du tableau de bord ou présentant des dommages structurels irréversibles sera automatiquement considérée comme un véhicule hors d’usage.

Pour limiter l’exportation vers des pays tiers de véhicules polluants ou dangereux, à partir de septembre 2031, les services douaniers effectueront des contrôles automatisés via la plateforme électronique MOVE-HUB. Une voiture d’occasion ne pourra franchir les frontières de l’Union que si elle est en règle au regard du contrôle technique et apte à circuler sur le plan technique.

Enfin, le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP) est renforcé : les constructeurs automobiles devront financer le réseau de collecte et de traitement, en prenant en charge les coûts de gestion y compris pour les véhicules dont le propriétaire d’origine ne peut plus être identifié.