Les breaks sont-ils en train de disparaître ?

Il y a longtemps que les breaks ont perdu l’attrait qu’ils avaient il y a encore quelques années. Ils ont été progressivement remplacés par les SUV, qui reposent globalement sur le même type de carrosserie, mais avec une garde au sol plus élevée. La tendance a commencé au début des années 2000, lorsque les SUV ont conquis l’Europe, principal marché des breaks. Quelle est la situation aujourd’hui ?

Ils ne sont plus disponibles que sur très peu de marchés

Bien qu’ils n’aient jamais été particulièrement populaires aux États-Unis, le boom des SUV a de fait tué les breaks sur le marché nord-américain. Subaru, l’une des marques de référence pour ce type de véhicules, a cessé d’en vendre en raison de volumes très faibles. En août 2026, seuls Volvo, Mercedes, Audi et BMW proposent encore un break dans leur gamme : l’Audi RS6 et la BMW M5 sont toutefois des modèles plus de niche que de véritables breaks pensés pour les familles. Ni les marques américaines ni leurs rivales japonaises ou coréennes n’importent ou ne produisent de breaks en Amérique du Nord.

D'où viennent les breaks actuellement en vente Photo: Motor1.com

La perte du deuxième marché automobile mondial ne semble pas augurer un avenir particulièrement prometteur pour ces véhicules. La situation est similaire en Amérique latine. Les Fiat Weekend et Volkswagen Parati, autrefois très populaires, appartiennent désormais au passé, et les consommateurs continuent de privilégier les SUV urbains et compacts.

Puis il y a l’Europe. Elle reste le principal marché des breaks, grâce aux passionnés du nord du continent, à l’Allemagne et à l’Italie. Toutefois, leur popularité a fortement diminué au fil des années et le recul ne semble pas s’arrêter. Selon les données de Dataforce, au cours des six premiers mois de cette année, il s’est vendu au total 459 400 breaks dans l’Union européenne, au Royaume-Uni, dans l’AELE et dans certains pays des Balkans. Le volume a reculé de 14 % par rapport à la même période l’an dernier.

La part de marché des breaks sur les différents marchés Photo: Motor1.com

Cela signifie que la part de marché des breaks s’est établie à 5,9 % au premier semestre 2026, soit 1,3 point de pourcentage de moins qu’au premier semestre 2025. Aujourd’hui, l’Europe compte environ 35 modèles de breaks différents.

La Chine est-elle leur dernier espoir ?

Alors que le reste du monde semble clairement ne plus vouloir de breaks, la Chine prend la direction opposée. Du moins en ce qui concerne les nouveaux modèles lancés. D’après mon travail quotidien de suivi mondial des nouveautés automobiles, la Chine a présenté au cours des trois dernières années neuf nouveaux breaks de série.

Où se vendent le plus de breaks Photo: Motor1.com

Il est encore trop tôt pour déterminer s’ils seront populaires ou non, mais la réalité est que certains des principaux constructeurs automobiles chinois s’intéressent à ce segment et pourraient bientôt contribuer à imposer cette tendance sur les marchés mondiaux. L’Europe, l’Amérique latine et la zone Asie-Pacifique suivront-elles la même voie ?

L’auteur de l’article, Felipe Munoz, est un analyste reconnu de l’industrie automobile et le créateur de contenus de Car Industry Analysis sur les réseaux sociaux.