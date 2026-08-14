Les ventes de voitures électriques dans le monde en juillet 2026

Le boom des voitures électriques se poursuit, mais en juillet 2026, la carte mondiale s’est scindée en deux : d’un côté, l’Europe et les pays émergents en forte croissance ; de l’autre, l’Amérique du Nord en recul. À l’échelle mondiale, les immatriculations ont progressé de 9 % pour atteindre environ 1,85 million de véhicules sur un seul mois, portant le total depuis le début de l’année à 11,5 millions, soit 4 % de plus qu’en 2025.

Derrière ces chiffres, la demande en électrique apparaît toutefois de plus en plus hétérogène. L’Europe a atteint 450 000 immatriculations de VE en juillet, en hausse de 33 % sur un an, tandis que la Chine ralentit et que les États-Unis reculent. Cette baisse s’inscrit dans un contexte où les principales incitations fiscales fédérales ont pris fin dès la fin septembre 2025 et où le cadre réglementaire est devenu progressivement moins favorable aux véhicules électriques à batterie.

Voitures électriques dans le monde en juillet

Dans l’ensemble, le marché reste orienté positivement : les ventes mondiales de véhicules électriques ont augmenté de 9 % en juillet, pour atteindre environ 1,85 million d’unités. De janvier à juillet 2026, le total s’élève à 11,5 millions de VE, soit une hausse de 4 % par rapport à la même période de 2025, alors même que le marché automobile mondial dans son ensemble est en recul d’environ 5 % au premier semestre.

Voitures électriques en recharge Photo de : Powy Energy

La tendance de moyen terme reste donc expansive, comme le confirme aussi le fait qu’en 2025, plus de 20 millions de véhicules rechargeables, entre électriques à batterie et hybrides rechargeables, avaient été vendus, soit environ 27 % des immatriculations mondiales. Ceux qui suivent les données de juillet 2025 constateront que la croissance s’est poursuivie, mais à des rythmes très différents selon les régions.

L’Europe tire la croissance des VE

En Europe, le mois de juillet a apporté environ 450 000 nouvelles voitures électriques, avec une hausse de 33 % sur un an, même si le chiffre est inférieur de 17 % à celui de juin. Depuis le début de 2026, le marché européen a atteint 3 millions de VE, en progression de 28 %, porté surtout par des pays comme la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, tous en forte hausse.

Au premier semestre, les livraisons de BEV et PHEV en Europe ont atteint 2 528 000 unités, soit +29 % par rapport à 2025. En parallèle, la part de l’électrique aux États-Unis reste autour de 10 %, signe d’une adoption plus lente. La comparaison avec les volumes européens d’avril 2026 et ceux de juin 2026 montre une région qui, malgré des variations mensuelles, continue de jouer le rôle de moteur de la demande mondiale.

L’Amérique du Nord en baisse après la fin des aides

L’Amérique du Nord constitue l’exception négative en juillet. Les ventes de voitures électriques ont reculé de 27 % sur un an, à environ 140 000 unités sur le mois. Sur les sept premiers mois de l’année, le total atteint 900 000 VE, en baisse de 18 % par rapport à 2025, prolongeant une tendance déjà observée au premier semestre, lorsque les livraisons de BEV et PHEV avaient chuté de 20,5 % à 681 000 véhicules.

Les analyses attribuent ce repli à la fin, en 2025, des crédits d’impôt fédéraux aux États-Unis, à des prix moyens encore élevés et au ralentissement du renouvellement des modèles électriques, en particulier parmi les pick-up. Dans ce contexte s’inscrivent aussi les signes de faiblesse décrits dans les analyses sur la baisse des ventes de VE aux États-Unis, déjà annoncés par les données de juillet 2025, avec certains modèles comme les Chevy Silverado EV et GMC Sierra EV limités à quelques milliers d’unités sur le semestre.