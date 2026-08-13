Voici à quoi ressemble la Hyundai Ioniq 5 (V) pour la Chine

En Chine, Hyundai a lancé une Ioniq 5 complètement différente de celle que nous connaissons. La différence ne tient pas seulement au chiffre dans le nom, écrit ici en chiffres romains, mais aussi à tout le reste.

Cette nouvelle berline électrique Ioniq V est en effet un modèle développé spécialement pour le marché chinois par la coentreprise Beijing Hyundai, née de la collaboration entre le constructeur coréen et BAIC. Elle a été présentée au Salon de Pékin en avril dernier et, à partir du 21 août, à l’occasion du Chengdu Auto Show, les précommandes ouvriront officiellement. À l’approche de sa commercialisation, ses informations techniques ont également été dévoilées.

Une fastback de 4,90 mètres de long

Avant tout, oubliez les formes anguleuses et rétro-futuristes de la Ioniq 5 « européenne ». La Ioniq V chinoise est une fastback à la silhouette bien plus élancée. Dérivée du concept Venus, elle adopte le nouveau langage stylistique « The Origin » développé par Hyundai pour sa gamme électrique chinoise.

Ioniq V Photo de : Reprodução

La voiture mesure 4,90 mètres de long, 1,89 mètre de large et 1,47 mètre de haut, tandis que son empattement atteint 2,90 mètres. Son trait le plus caractéristique est probablement la ligne presque continue qui relie le capot au pare-brise, accompagnée de surfaces très épurées, de portes sans cadre et de poignées affleurantes.

Les dimensions de la Hyundai Ioniq V Longueur 4,90 mètres Largeur 1,89 mètre Hauteur 1,47 mètre Empattement 2,90 mètres

À bord aussi, la Ioniq V répond à des goûts nettement plus chinois que les Hyundai commercialisées sur nos marchés. Au centre de la planche de bord prend place un immense écran panoramique 4K de 27 pouces, accompagné d’un affichage tête haute. Le système d’infodivertissement utilise la puce Qualcomm Snapdragon 8295 et intègre un assistant vocal basé sur un grand modèle de langage. Pour les ADAS, Hyundai s’est en revanche tournée vers Momenta, l’un des noms les plus importants du secteur de la conduite assistée en Chine.

Batteries CATL et architecture 800 volts

Sous la carrosserie, en revanche, la technologie est bien signée Hyundai. La Ioniq V utilise en effet une architecture électrique 800 volts issue du constructeur coréen : il s’agit de la plateforme E-GMP , proposée dans un premier temps en deux configurations, toutes deux avec des batteries LFP fournies par CATL.

L'habitacle de l'Ioniq V Photo de : Reprodução

La version d’entrée de gamme reçoit un accumulateur de 53,5 kWh et un moteur électrique de 140 kW, pour une autonomie annoncée comprise entre 520 et 540 km selon le cycle chinois CLTC. Au sommet de la gamme figure la version Long Range, avec une batterie de 66,8 kWh, un moteur de 168 kW et une autonomie annoncée de 620 à 650 km. À l’avenir, la gamme devrait également s’élargir avec une variante EREV.

Ioniq V 53,5 kWh Ioniq V 66,8 kWh Batterie 53,5 kWh 66,8 kWh Autonomie 520-540 km (CLTC) 620-650 km (CLTC) Puissance 190 ch 228 ch

Hyundai repart de Chine

La Ioniq V constitue le premier jalon d’une stratégie bien plus large. Hyundai et BAIC ont prévu un investissement conjoint de 8 milliards de yuans dans la coentreprise Beijing Hyundai, et le constructeur coréen veut lancer 20 nouveaux modèles en Chine au cours des cinq prochaines années, entre véhicules 100 % électriques et EREV. Dès le premier semestre 2027, un deuxième modèle devrait arriver, cette fois un SUV.

La Hyundai Ioniq V Photo de : Reprodução

L’objectif est de ramener Hyundai à ses anciens niveaux sur un marché où la concurrence des constructeurs locaux est devenue extrêmement rude. En juillet 2026, la marque a vendu 6 610 voitures en Chine, soit 46,8 % de moins qu’au même mois de l’année précédente.

Pour le moment, la Ioniq V restera un modèle réservé à la Chine, même si le constructeur lui-même n’exclut pas que des technologies et solutions développées localement puissent, à l’avenir, trouver leur place sur des modèles destinés à d’autres marchés.

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Galerie: Hyundai Ioniq V : une berline venue d’une autre planète pour conquérir le marché chinois