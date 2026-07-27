Le nouveau Hyundai Tucson a été aperçu lors d'essais

Le nouveau Hyundai Tucson se rapproche de ses débuts, et les premières photos espion des prototypes en essais sur route commencent à révéler l’orientation choisie par le constructeur coréen.

Ce SUV, l’un des modèles les plus populaires de la marque, sera entièrement renouvelé au cours de l’année 2027 et promet des évolutions profondes par rapport à la génération actuelle. Outre un design nettement plus carré et massif, inspiré des modèles les plus récents de la gamme Hyundai, on attend un habitacle entièrement repensé avec le nouveau système d’exploitation Pleos Connect, ainsi qu’une gamme de motorisations composée exclusivement de versions full hybrid et hybrides rechargeables.

Changement de style

Bien qu’il soit encore lourdement camouflé, il est évident que le Hyundai Tucson 2027 abandonnera les lignes qui caractérisent le modèle lancé en 2020.

La face avant apparaît beaucoup plus verticale, avec un capot plat et une calandre sensiblement plus large. Le nez semble également plus arrondi, tandis que le profil adopte des surfaces plus épurées et tendues, avec un ensemble qui rappelle le plus grand Santa Fe et, sur certains points, les dernières Kia.

L’arrière sera lui aussi entièrement redessiné. Les photos espion montrent un nouvel emplacement de la plaque d’immatriculation, qui ne sera plus intégrée au hayon mais au bouclier, tandis que les feux adopteront un développement vertical relié par un fin bandeau lumineux horizontal. Une solution qui devrait donner davantage de personnalité au SUV et l’aligner sur le nouveau langage stylistique du constructeur.

Le nouveau système d’exploitation Pleos

Les nouveautés se poursuivront également à bord de l’habitacle du Hyundai Tucson 2027, qui sera fortement numérisé sans pour autant renoncer totalement aux commandes physiques pour les fonctions principales.

Le nouveau Tucson devrait être l’un des premiers modèles Hyundai à utiliser le système d’exploitation Pleos OS, basé sur Android Automotive et développé pour la nouvelle génération de véhicules software-defined de la marque.

L’intérieur du Hyundai Santa Fe pourrait inspirer celui du Tucson Photo : Hyundai

Au centre de la planche de bord prendra place un grand écran qui, selon les indiscrétions, pourrait afficher une diagonale comprise entre 12,9 et 14,6 pouces, ou être associé à un second écran de 12,3 pouces au sein d’un unique panneau incurvé.

L’infodivertissement sera épaulé par l’assistant virtuel Gleo, basé sur l’intelligence artificielle et capable de comprendre le langage naturel afin de gérer la navigation, la climatisation et de nombreuses fonctions du véhicule. Hyundai semble toutefois décidé à conserver quelques boutons physiques dédiés aux fonctions les plus utilisées, une solution de plus en plus appréciée par les automobilistes.

Uniquement des motorisations électrifiées

Sous le capot, le nouveau Hyundai Tucson 2027 devrait définitivement faire ses adieux aux versions uniquement thermiques, en misant sur une gamme entièrement électrifiée.

Hyundai Tucson Plug-In, le modèle actuel Photo : Motor1 Italie

La version full hybrid devrait continuer à utiliser le quatre-cylindres essence turbo de 1,6 litre, associé à un moteur électrique pour une puissance cumulée d’environ 231 ch.

Concernant l’hybride rechargeable, Hyundai travaillerait sur une nouvelle évolution du système hybride TMED-II, qui pourrait permettre d’atteindre jusqu’à 100 km d’autonomie en mode 100 % électrique, tout en gagnant un peu de puissance par rapport aux 288 ch actuels.

Galerie: Hyundai Tucson (2026), le rendu de Motor1.com 4 Source: Motor1.com

En revanche, le retour d’une motorisation diesel reste peu probable, celle-ci étant selon toute vraisemblance appelée à disparaître définitivement de la gamme.

Source: Wilcoblok