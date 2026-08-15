Monterey Car Week 2026 : toutes les nouvelles supercars, hypercars et concepts

C’est reparti pour un tour : la Monterey Car Week est de retour. Les premiers grands rendez-vous ont officiellement débuté le mercredi 12 août, et les festivités se poursuivent tout au long du week-end.

Comme attendu, constructeurs automobiles et fabricants à faible volume convergent déjà vers Monterey avec dans leurs bagages des hypercars à plusieurs millions de dollars, des supercars à moteur V12 et des restomods délirants. Certaines de ces voitures ont déjà été dévoilées, tandis que d’autres resteront secrètes jusqu’à plus tard dans la semaine.

Aston Martin, Bugatti, Hennessey et Lamborghini apporteront tous quelque chose de spécial à Monterey, avec nombre des débuts les plus importants s'étant tenus à The Quail le 14 août. Nous mettrons cet article à jour au fil des nouvelles informations, mais voici déjà tout ce qu’il faut savoir sur les principales nouveautés attendues à la Monterey Car Week. (Cet article sera mis à jour à mesure que nous obtiendrons davantage d’informations.)

Concept Acura

Quand : 14 août

Où : The Quail, A Motorsports Gathering

Que prépare exactement Acura pour Monterey ? Nous ne le savons pas encore. La marque devrait dévoiler les grandes lignes d’une nouvelle orientation stylistique avec un concept mystérieux, présenté en première mondiale lors de la Monterey Car Week la semaine prochaine.

Ce concept sans nom introduira un nouveau langage stylistique développé sous la direction de Yasutake Tsuchida, directeur créatif d’Acura, offrant un premier aperçu de l’orientation prise par les futurs modèles de la marque premium. Et ce langage stylistique ne restera pas limité à ce concept. Acura précise qu’il influencera de futurs modèles de série, dont le RDX Hybrid de quatrième génération.

Le concept a été présenté le 14 août à The Quail, A Motorsports Gathering, avant de rejoindre la Concept Lawn du Pebble Beach Concours d'Elegance le 16 août.

Aston Martin DB12 S Tribute

Aston Martin DB12 S Édition spéciale Monterey Photo : Aston Martin

Quand : 14 août

Où : The Quail, A Motorsports Gathering

Aston Martin amène à la Monterey Car Week un trio de DB12 S très personnalisées en hommage à l’héritage sportif du Pebble Beach Concours d’Elegance. Réalisées par la division de personnalisation Q, ces trois voitures s’inspirent d’un trio d’Aston Martin DB2 de course engagées au début des années 1950.

Chaque DB12 S reçoit une teinte Carbon Black associée à une couleur d’accent spécifique — Rosso Red, Speed Yellow ou Ellwood Blue — ainsi que des graphismes « 75 » célébrant le 75e Pebble Beach Concours. À bord, on retrouve des surpiqûres contrastées assorties, des broderies de silhouette de DB2, des marquages « 75 » spécifiques, des extrémités de palettes peintes et des seuils de porte sur mesure.

Aston Martin exposera également la Vanquish 25 Special Edition en série limitée lors de la Monterey Car Week, afin de marquer les 25 ans de la première V12 Vanquish.

Bentley Stazione Remota

Photo : Bentley

Quand : dès maintenant / 14 août

Où : Stazione Remota / The Quail, A Motorsports Gathering

Bentley voit grand pour cette édition de la Monterey Car Week, avec huit apparitions différentes réparties sur toute la péninsule. La pièce maîtresse est un nouveau rassemblement sur invitation baptisé Stazione Remota dans la Carmel Valley, créé avec Tutto Bene, Race Service et le studio de design BorromeodeSilva. L’événement mêlera voitures, gastronomie, musique et essais dans un cadre plus détendu, pensé pour une génération plus jeune de passionnés.

Bentley apportera aussi du matériel très sérieux, dont la nouvelle Continental Supersports dans une spectaculaire livrée Dragon et le concept Bentayga X, qui préfigure une vision plus orientée tout-terrain du SUV de luxe. La Bentley 3 Litre Super Sports de 1926, surnommée « Smoky », sera également exposée, aux côtés d’un Bentayga spécial doté d’un véritable bar à expresso.

Au-delà de Stazione Remota, Bentley fera aussi son retour à la Home of Bentley près de Pebble Beach, ainsi qu’à The Quail, A Motorsports Gathering, et à plusieurs autres événements tout au long de la semaine. Avec de nouveaux concepts, des voitures de course historiques, des séries spéciales et une programmation culturelle fournie, Bentley signe l’une de ses offensives les plus ambitieuses à la Monterey Car Week.

BMW X5 by Kith

Quand : NC

Où : NC

Kith et BMW emmènent le X5 là où il n’était encore jamais allé : un V10 associé à une boîte manuelle. Cette collaboration associe un X5 E53 de première génération au V10 S85 de 5,0 litres issu de la BMW M5 E60, développant 368 kW, transmis aux roues via une boîte manuelle à six rapports, tout en conservant la transmission intégrale d’origine du SUV.

Ce X5 de 2000 a également bénéficié d’une restauration complète sur tournebroche, Ronnie Fieg, fondateur de Kith, indiquant que le projet a demandé plus d’un an de développement. À ses côtés, Kith et BMW dévoileront un nouveau X5 millésime 2027 habillé d’une teinte Frozen Titanium Silver, inspirée du E53 restauré et qui ne sera pas proposée sur le modèle de série classique.

Les deux X5 feront leurs débuts publics à la Monterey Car Week plus tard cette semaine.

Bugatti Destrier

Bugatti Destrier Photo : Bugatti

Quand : 14 août

Où : The Quail, A Motorsports Gathering

Bugatti amène sa toute dernière hypercar à Monterey : la Destrier. Basée sur la Bolide réservée au circuit, la Destrier est le troisième exemplaire unique issu du très exclusif Programme Solitaire, après les Brouillard et FKP Hommage.

Contrairement à la Bolide, la Destrier n’a toutefois pas été conçue pour la piste. Cette hypercar homologuée pour la route abandonne la majeure partie de l’aérodynamique agressive de la Bolide au profit d’une carrosserie plus élancée. Elle repose sur des jantes de 20 et 21 pouces et culmine à seulement 1,00 m, ce qui en fait la Bugatti la plus basse jamais créée. Elle embarque également le célèbre W16 8,0 litres quadriturbo de Bugatti, fort de 1 161 kW.

La Bugatti Destrier sera dévoilée le 14 août à The Quail, A Motorsports Gathering.

Cadillac Celestiq Night Test

Cadillac Celestiq Test de nuit Photo : Cadillac

Quand : 14 août

Où : The Quail, A Motorsports Gathering

Cadillac donne une personnalité plus sombre à sa vaisseau amiral Celestiq avec la nouvelle Night Test. Cette commande unique troque les finitions brillantes habituelles et les chromes contre une carrosserie Caspia Tricoat Metallic foncée, des jantes sombres et une présentation générale plus discrète.

Le thème monochrome se prolonge dans l’habitacle avec un cuir Backen Black et Sheer Gray, ainsi que des inserts en fibre de carbone et en métal brossé. Sous cette présentation sur mesure, elle reste mécaniquement identique à la Celestiq standard, avec une transmission intégrale à deux moteurs développant 482 kW et 876 Nm.

La Celestiq Night Test est un véritable exemplaire unique, assemblé à la main dans l’Artisan Center de Cadillac dans le Michigan. Elle fera ses débuts publics à The Quail, A Motorsports Gathering, pendant la Monterey Car Week.

Curated By Cadillac

Cadillac Escalade IQ Photo : Cadillac

Quand : 14 août

Où : The Quail, A Motorsports Gathering

Cadillac pousse la personnalisation encore plus loin avec Curated by Cadillac, un programme sur mesure qui permet aux acheteurs d’Escalade IQ de créer un SUV véritablement unique. Les clients peuvent choisir parmi plus de 160 teintes extérieures et 44 couleurs intérieures, ainsi que plusieurs finitions de peinture et traitements intérieurs personnalisés.

Le programme va toutefois bien au-delà du simple choix d’une couleur. Chaque Escalade IQ est peint à la main et assemblé à la main par les artisans de Cadillac, chaque véhicule recevant son propre VIN unique et une plaque constructeur numérotée. Les acheteurs bénéficient aussi d’un concierge Cadillac dédié pour les accompagner tout au long du processus, transposant à l’Escalade IQ électrique une partie de l’expérience ultra-exclusive de la Celestiq.

Curated by Cadillac coûte 54 995 dollars supplémentaires et est réservé à l’Escalade IQ (pour l’instant). Cadillac présentera le programme ainsi que son Escalade IQ sur mesure à la Monterey Car Week.

Eccentrica V12 Roadster

Eccentrica V12 Roadster Photo : Eccentrica

Quand : 14 août

Où : The Quail, A Motorsports Gathering

Eccentrica a dévoilé son dernier restomod : le V12 Roadster. Il s’agit d’une évolution à ciel ouvert de sa réinterprétation de la Lamborghini Diablo de première génération. Cette supercar sans toit associe le style de l’icône des années 1990 à plus de 3 500 composants sur mesure et à une ingénierie moderne.

La puissance provient d’un V12 atmosphérique de 5,7 litres retravaillé, développant 405 kW et 601 Nm. La puissance transite par une boîte manuelle à grille à six rapports, tandis qu’une vitesse de pointe de 335 km/h et trois modes de conduite assurent des performances de tout premier ordre.

Le Roadster reçoit également des voies élargies, des renforts structurels en fibre de carbone, une suspension redessinée, des amortisseurs semi-actifs, une direction hydraulique et des freins Brembo. Eccentrica ne construira que 19 exemplaires, chacun configuré individuellement pour son propriétaire, avec une première apparition publique prévue le 14 août à The Quail.

Nouvelle supercar Gordon Murray

Teaser Gordon Murray Automotive Monterey Photo : Gordon Murray Automotive

Quand : 14 août

Où : The Quail, A Motorsports Gathering

Gordon Murray Special Vehicles prépare une nouvelle supercar pour la Monterey Car Week. Ce modèle mystérieux fera ses débuts mondiaux le 14 août à The Quail, avec Gordon Murray et Dario Franchitti, triple vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis, pour animer la révélation.

L’entreprise n’a pas encore partagé beaucoup de détails, mais cette nouveauté suit la très exclusive S1 LM, limitée à seulement cinq exemplaires et dotée d’un V12 de 529 kW. Gordon Murray affirme que tous les programmes de production annoncés jusqu’ici sont déjà épuisés.

La nouvelle supercar partagera l’affiche avec le prototype expérimental Le Mans GTR et plusieurs T.50 appartenant à des clients. Plus d’informations seront dévoilées lorsque les housses tomberont plus tard cette semaine.

Hennessey Blackbird

Hennessey Blackbird Photo : Hennessey Special Vehicles

Quand : 14 août

Où : The Quail, A Motorsports Gathering

Hennessey remet la supercar analogique à l’honneur à Monterey avec la nouvelle Blackbird, une hypercar produite en série limitée autour d’un V8 atmosphérique de 6,2 litres et d’une boîte manuelle à grille à six rapports. Le moteur devrait développer entre 588 et 625 kW, avec un régime dépassant les 9 000 tr/min.

Hennessey vise un poids à sec inférieur à 1 361 kg grâce à une carrosserie et un châssis entièrement en fibre de carbone. La marque estime que la Blackbird atteindra 97 km/h en seulement 2,5 secondes et une vitesse maximale de 354 km/h.

La production ne débutera pas avant 2029, après la fin de production de la Venom F5 en 2028. Hennessey prévoit de construire seulement 71 Blackbird, chacune affichée à 2,5 millions de dollars hors taxes. Le premier prototype sera visible à The Quail le 14 août.

Programme Honda Heritage Racing

Acura NSX GT3 Châssis n° 5 Photo : Honda

Quand : dès maintenant

Où : Monterey Car Week

Honda offre aux passionnés une occasion peu commune de posséder un véritable morceau de son histoire en compétition. En amont de la Monterey Car Week, Honda Racing Corporation a annoncé son nouveau Heritage Racing Program, qui proposera à la vente de véritables voitures de course Honda et Acura ayant couru — et gagné — dans des épreuves telles que Le Mans, Sebring et Daytona.

Les premières voitures disponibles incluent une Acura ARX-01 victorieuse en catégorie LMP2 lors des 12 Heures de Sebring 2007, une NSX GT3 totalisant 38 victoires de catégorie en IMSA et SRO, ainsi qu’une Reynard 01i de 2001 pilotée par le regretté Gil de Ferran pour Team Penske. Les acheteurs ne repartiront pas simplement avec leur voiture : les professionnels de HRC en Californie se chargeront de la restauration complète.

Honda exposera la première voiture proposée via ce programme à la Monterey Car Week, ainsi qu’un ensemble plus large de machines de course Honda et Acura, de trucks de Baja et de motos de MotoGP.

Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage

Lamborghini Revuelto Miura 60° Hommage Photo : Lamborghini

Quand : 13 août

Où : Lamborghini Lounge

Lamborghini célèbre les 60 ans de la légendaire Miura avec une édition spéciale de la Revuelto. Baptisé Revuelto Miura 60° Homage, ce modèle en série limitée a été créé via le programme de personnalisation Ad Personam et le Centro Stile de Lamborghini.

Il propose neuf teintes extérieures inspirées de la Miura, ainsi que des livrées spécifiques sur la partie inférieure de la carrosserie, des jantes à finition or ou titane, des badges noir brillant et un logo Miura 60 sur le seuil latéral. Les touches rétro se poursuivent à bord, où les sièges reprennent une réinterprétation du motif « cannelloni » caractéristique de la Miura, tandis que le cuir habille le tunnel central, les panneaux de porte et la cloison arrière.

Seuls 99 exemplaires seront produits, chacun doté du même groupe motopropulseur V12 hybride rechargeable de 1 001 ch que la Revuelto standard. Le modèle sera exposé au Lamborghini Lounge à Monterey.

Lamborghini Revuelto SV

Quand : 14 août

Où : The Quail, A Motorsports Gathering

Lamborghini entretenait le mystère autour de la prochaine déclinaison de la Revuelto, la qualifiant de « première dérivée » de sa sportive hybride. Mais c’est désormais officiel : la nouvelle Revuelto SV arrive à la Monterey Car Week.

Même avant sa présentation à Monterey, cette supercar V12 plus radicale a bouclé le Hockenheimring, en Allemagne, en 1 min 41,6 s avec le pilote d’essai maison Marco Mapelli au volant. Cela fait de la Revuelto SV camouflée la super sportive de série la plus rapide sur ce circuit.

Lamborghini n’a pas encore révélé ses spécifications complètes, mais la Revuelto SV devrait offrir davantage de puissance et des performances nettement plus affûtées que la voiture standard. Il faut aussi s’attendre à des éléments aérodynamiques supplémentaires, ainsi qu’à des évolutions de suspension et de freinage. Elle fera ses débuts officiels le 14 août à The Quail.

Mercedes-Maybach S680 by LeBron James

Mercedes-Maybach S680 créée par LeBron James Photo : Mercedes-Benz

Quand : dès maintenant

Où : Mercedes-Benz Future Classics Auction House

Mercedes-Benz amène à Pebble Beach, pour la Monterey Car Week, une sélection particulièrement éclectique, mêlant certains des classiques les plus importants de la marque à des modèles modernes de performance et de luxe. Au centre de cet ensemble figurera une version presque identique de la Mercedes-Maybach S680 personnalisée de LeBron James.

Le véhicule en question bénéficie d’une personnalisation poussée via Manufaktur. La voiture originale de la star de la NBA doit être vendue aux enchères plus tard cette année au profit de la LeBron James Family Foundation, faisant de cette Maybach sur mesure l’une des attractions les plus singulières de la sélection Mercedes à Monterey.

Cette présentation s’inscrit dans la célébration plus large par Mercedes-Benz de 140 ans d’innovation, le constructeur mettant fortement en avant l’idée de « future classics ».

De la 540K Streamliner aux modèles AMG modernes en passant par les Maybach personnalisées, Mercedes utilise la Monterey Car Week pour montrer comment son passé, son présent et son avenir peuvent coexister sur une même scène.

Supercar McLaren à boîte manuelle

Quand : NC

Où : NC

McLaren pourrait faire revenir la boîte manuelle sur une nouvelle supercar extrêmement exclusive — du moins, c’est la rumeur. Selon certaines informations, un projet connu en interne sous le nom de « P50 » pourrait faire ses débuts pendant la Monterey Car Week, potentiellement dès le 14 août.

Ce modèle pressenti recevrait une transmission manuelle, ce qui en ferait la première McLaren de série à boîte manuelle depuis que la légendaire F1 a quitté la gamme en 1998. Moins de 100 exemplaires seraient envisagés, avec un prix qui pourrait dépasser les 2,1 millions de dollars de la McLaren W1.

Pour l’instant, cette « P50 » relève pleinement du domaine de la rumeur. Mais une McLaren moderne à trois pédales ferait sans aucun doute partie des supercars les plus intrigantes de ces dernières années.