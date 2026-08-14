Ferrari CZ26 : La SF90 transformée en un modèle unique et surprenant

Cent exemplaires ? Pas question : la Ferrari CZ26 reste une pièce unique, construite à la demande d’un client américain et dévoilée à Monterey. Sous le capot se cache la SF90 Stradale, mais la silhouette a été radicalement transformée en une voiture à deux volumes, presque un coupé shooting brake, dont les proportions changent complètement la perception de l’hybride de Maranello.

Le programme Special Projects utilise cette CZ26 comme vitrine de la personnalisation extrême : carrosserie entièrement redessinée, aérodynamique revue, intérieur conçu comme un costume sur mesure, tandis que la base technique de la SF90 reste pour l’essentiel inchangée. Le résultat est un modèle unique qui conserve les performances d’une hypercar hybride rechargeable, tout en les associant à une interprétation très personnelle de l’avant, de l’arrière et de l’habitacle.

Ferrari CZ26 : base SF90 Stradale

La Ferrari CZ26 repose sur la plateforme de la SF90 Stradale, avec un châssis d’environ 476 cm de long, 201 cm de large et un empattement de 265 cm. La mécanique reste celle du modèle hybride rechargeable de série : un V8 biturbo de 4,0 litres porté à 797 CV, associé à trois moteurs électriques pour une puissance électrique totale de 162 kW et une transmission intégrale.

Ferrari CZ26 Photo : Ferrari

La batterie de 7,9 kWh permet de parcourir jusqu’à 25 km en mode électrique seul, tandis que les performances restent exceptionnelles : 0 à 100 km/h en 2,5 secondes, 0 à 200 en 6,7 secondes et une vitesse maximale de 328 km/h. La répartition du poids 45/55 entre l’avant et l’arrière rappelle celle de la SF90, tout comme l’architecture hybride héritée de la SF90 Stradale de série.

Carrosserie sur mesure et profil à deux volumes

La véritable révolution de la CZ26 réside dans sa carrosserie sur mesure: l’habitacle est allongé pour former un profil à deux volumes, avec un toit qui s’étire plus droit vers l’arrière et une lunette arrière presque verticale. L’avant présente des groupes optiques fins qui rappellent la Luce EV, tandis que l’arrière reprend des volumes et une signature lumineuse proches de la Ferrari 12Cilindri, avec une ligne nette à l’arrière.

Ferrari CZ26, vue de profil Photo : Ferrari

La peinture « Argento Veloce » est associée à des détails en « Rosso Lampante » et à des inserts en fibre de carbone pigmentée qui viennent rompre la continuité des surfaces, créant ainsi une perception différente des volumes par rapport à la SF90. Les jantes de 20 pouces sont chaussées de pneus 255/35 à l’avant et 315/30 à l’arrière, dans la lignée d’autres modèles uniques récents tels que la Ferrari HC25 Spider ou la Ferrari SC40, elles aussi construites sur une base existante mais avec des panneaux extérieurs entièrement redessinés.

Aérodynamique de la Ferrari CZ26 et détails de l’habitacle

La nouvelle carrosserie présente une configuration aérodynamique différente, avec des flux d’air qui longent le toit allongé et se terminent sur un aileron intégré à l’arrière vertical. Les prises d’air latérales ont été repensées pour alimenter le V8 biturbo et les circuits de refroidissement sans trahir les proportions d’origine, tandis que le soubassement fonctionne en combinaison avec le diffuseur et les canaux latéraux pour générer de l’appui.

À l’intérieur, la CZ26 conserve l’esprit high-tech de la SF90, mais avec des revêtements et des associations de couleurs spécifiques qui font écho à l’extérieur, avec des inserts en fibre de carbone pigmentée et des surpiqûres personnalisées. Dans un contexte comme celui de Monterey, où défilent également des modèles tels que la 849 Testarossa et les voitures mises aux enchères, la CZ26 s’impose comme le dernier chapitre d’une série de créations sur mesure qui comprend également la Ferrari 849 Testarossa et les voitures de la vente aux enchères Ferrari de Monterey 2026.