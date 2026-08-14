L'avenir de la Porsche Taycan est incertain

Les stratégies électriques de nombreux constructeurs ne se déroulent pas comme prévu et beaucoup d’entre eux sont en train de revoir leurs plans de développement, en modifiant leurs calendriers et en supprimant des produits. Porsche fait également partie de ce groupe, ses modèles électriques étant bien en deçà des attentes. À tel point que la Taycan pourrait bien disparaître.

Selon le magazine allemand WirtschaftsWoche, qui cite des sources anonymes, Porsche prévoit d'arrêter la production de la Taycan d'ici 2030.

Les alternatives

Selon certaines rumeurs, Porsche aurait envisagé la possibilité de transférer la production de l’usine de Stuttgart, fortement sous-utilisée, vers celle de Leipzig, tout en envisageant également un arrêt immédiat de la production. La direction aurait ensuite décidé d’arrêter la production de la Taycan de manière progressive, en fermant les chaînes d’ici 2030. La production restera toutefois à Stuttgart, grâce notamment à un accord conclu avec le comité d’entreprise, même s’il n’a pas encore été signé par les deux parties.

Porsche Taycan GTS Photo : Porsche

La nouvelle de l’arrêt futur de la Taycan (qui, nous le répétons, n’est pas encore officielle) intervient quelques jours après l’interview accordée par Michael Leiters, PDG de Porsche, au journal Frankfurter Allgemeine Zeitung, dans laquelle il a déclaré : « Nous n’avons pas l’intention d’arrêter la production de la Taycan à court terme. Nous avons beaucoup investi dans ce modèle et nous voulons attendre de voir comment la demande évolue ».

En quête de succès

Présentée au Salon de Francfort en 2019, la Porsche Taycan est la première voiture électrique du constructeur, l’équivalent à batterie de la Panamera. Sportive et luxueuse, elle visait à reproduire le succès de sa sœur à moteur thermique. Les débuts ont été prometteurs, mais les ventes ont ensuite chuté, passant d’environ 41 000 unités en 2023 à 16 000 l’année dernière. Reste désormais à savoir si la Taycan a réellement encore un avenir à long terme ou si 2030 marquera la fin de son parcours.