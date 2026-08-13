Mansory Vincero et Vivere : des Bugatti transformées avec caractère

Le plus souvent, nous connaissons les transformations automobiles de Mansory Design & Holding GmbH pour leurs créations aux choix esthétiques et colorés très démonstratifs. Mais la marque sait aussi se montrer élégante, et pour une bonne raison : Mansory participera pour la première fois au Pebble Beach Concours d’Elegance, en Californie, en 2026.

L’entreprise profite de ce rendez-vous automobile historique de la côte ouest américaine pour présenter deux nouvelles préparations basées sur des modèles de la marque Bugatti.

Pour Mansory, cette apparition aux États-Unis marque un élargissement de sa présence sur les salons internationaux, après des participations à l’Auto China de Pékin et à Top Marques Monaco. Avec sa présence à Pebble Beach, l’entreprise s’adresse clairement au public réuni sur place, composé de collectionneurs automobiles et de professionnels du secteur.

Au centre de cette présentation figurent les deux modèles Mansory Vincerò (italien : « je triomphe ») et Mansory Vivere (italien : « vivre »). Les deux préparations ont été conçues comme des exemplaires uniques et réalisées dans le cadre d’une série dite "One of One". Elles illustrent les possibilités de modifications techniques et esthétiques que l’entreprise propose pour les véhicules du segment des hypercars.

Mansory Vincerò (2026) Image de : Mansory Image de : Mansory

Le Mansory Vincerò repose sur le Bugatti W16 Mistral découvrable. Les modifications apportées à ce modèle comprennent des éléments de carrosserie revus en carbone apparent teinté, ainsi que des composants aérodynamiques retravaillés. L’ensemble est complété par des jantes forgées réalisées sur mesure. Tous les éléments rapportés ont été adaptés à la forme de carrosserie existante du véhicule de base.

À l’intérieur, la présentation de série a été entièrement remplacée par de nouveaux matériaux. On y trouve des garnissages en cuir retravaillés, des surfaces en carbone modifiées et des éléments décoratifs spécifiques, ajustés à la main.

Le second véhicule présenté est le Mansory Vivere, qui reçoit lui aussi d’importantes modifications de carrosserie et d’habitacle. Là encore, les nouveaux éléments développés sont réalisés en carbone apparent teinté. Outre les ajustements aérodynamiques, l’entreprise inaugure avec le Vivere une nouvelle génération de jantes forgées en alliage léger. Ces roues ont été conçues dans l’optique d’un poids réduit et d’une résistance accrue.

Mansory Vivere (2026) Image de : Mansory

L’habitacle du véhicule a été repensé selon le même principe que celui du Vincerò et comprend des éléments en cuir et en carbone réalisés sur mesure. Les deux véhicules restent des pièces uniques et servent de vitrine aux possibilités de personnalisation du constructeur dans cette catégorie automobile.