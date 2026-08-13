Le design des Bentley pourrait changer, voici pourquoi
T. Jon Mayer est le nouveau responsable du design extérieur et des opérations de design pour la marque britannique, en remplacement de Domen Rucigaj.
Changement à la tête du design extérieur de Bentley : la marque a en effet annoncé la nomination de T. Jon Mayer au poste de nouveau responsable du design extérieur et des opérations de design, en remplacement de Domen Rucigaj, qui a pris de nouvelles fonctions au sein du groupe Volkswagen.
Dans ses nouvelles fonctions, T. Jon dirigera l’équipe du design extérieur de Bentley et pilotera la définition du style des futurs modèles de la B ailée, appelée à évoluer en profondeur avec le lancement de son premier modèle électrique, le Bentley Torcal.
Du numérique au concret
Arrivé chez Bentley en 2024, T. Jon occupait le poste de responsable du design UX et des opérations de design, une mission qui l’a conduit à intégrer la dimension numérique à l’élégance classique et au savoir-faire artisanal de Bentley. Fort d’une expérience chez Volvo Cars, où il a travaillé pendant 13 ans en occupant notamment les fonctions de responsable du design extérieur et de responsable du design de Volvo Cars USA, Mayer a signé le design extérieur de modèles tels que les EX60, EX30, S60, V60 et V60 Cross Country, et c’est à lui que l’on doit la célèbre signature lumineuse avant en forme de « marteau de Thor ».
Mayer reportera directement à Robin Page, directeur du design de Bentley, afin de façonner les lignes et le style des futurs modèles Bentley qui, comme indiqué, La première photo du nouveau SUV Bentley, premier modèle 100 % électrique de la marque. Un SUV long d’environ 5 mètres, basé sur la même plateforme (PPE) que le Porsche Cayenne, avec lequel il pourrait partager ses groupes motopropulseurs, pour une puissance pouvant dépasser les 1 000 ch.
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