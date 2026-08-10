Audi Q9 vs Mercedes GLS, comparatif entre titans allemands (de luxe)

Lorsqu’il est question de grands SUV de luxe, les Audi Q9 et Mercedes GLS incarnent deux interprétations différentes d’un même concept : offrir le meilleur en matière d’espace, de confort et de technologie.

Le Q9 fait ses débuts en tant que plus grand modèle jamais produit par la marque aux Quatre Anneaux, avec un habitacle extrêmement modulable, des solutions technologiques inédites et un raffiné moteur V6 diesel mild hybrid. De son côté, le GLS reste une référence du segment grâce à un confort de niveau limousine, une gamme de motorisations nettement plus large et une dotation technologique évoluée.

Audi Q9 vs Mercedes GLS : le design extérieur

Du point de vue des dimensions, l’Audi Q9 est le plus grand SUV jamais construit par la marque allemande. Il mesure 5,31 mètres de long, 2,21 mètres de large (rétroviseurs compris), 1,81 mètre de haut et revendique un empattement de 3,14 mètres.

Le Mercedes GLS est légèrement plus « compacte », tout en restant un SUV imposant : elle affiche 5,21 mètres de long, 1,96 mètre de large et 1,82 mètre de haut.

Audi Q9 (2026) Photo : Audi Mercedes-AMG GLS 63 4Matic+ (2026) Photo : Mercedes-Benz

Le grand SUV d’Audi adopte des lignes tendues et modernes, avec une gigantesque calandre Singleframe pouvant être illuminée, des projecteurs affinés et un profil très épuré. Parmi les éléments les plus innovants figurent les feux OLED numériques tridimensionnels et incurvés, capables de modifier leur signature lumineuse et même de projeter au sol des indicateurs de direction dans les virages.

Sur le SUV signé Mercedes, la face avant se distingue par une nouvelle calandre chromée éclairée et par les sophistiqués projecteurs Digital Light à technologie micro-LED, plus efficients et plus puissants qu’auparavant. L’arrière a lui aussi été revu, avec un bandeau reliant visuellement les feux, tout en conservant un style plus classique que la proposition d’Audi.

Les deux modèles proposent des jantes alliage de plus de 22 pouces et de nombreuses possibilités de personnalisation.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Audi Q9 ; |5,31 m 2,21 m (rétroviseurs compris) ; |1,81 m 3,14 m Mercedes GLS 5,21 m 1,96 m ; |1,82 m 3,14 m undefined undefined undefined

Audi Q9 vs Mercedes GLS : l’habitacle

Audi a conçu le Q9 comme un véritable salon roulant. De série, on trouve sept sièges à réglage électrique répartis sur trois rangées, tandis qu’une configuration à six places avec deux grands sièges individuels au deuxième rang est proposée en alternative. Celui-ci est entièrement coulissant et modulable, tandis que l’accès au troisième rang est facilité par un système électrique qui bascule automatiquement les sièges sans imposer de retirer d’éventuels sièges enfants Isofix.

La planche de bord accueille le nouveau MMI Panoramic Display, composé d’une instrumentation numérique OLED de 12,3 pouces, d’un écran central de 14,5 pouces et d’un écran dédié au passager, lui aussi de 12,3 pouces. Le système repose sur Android Automotive OS et intègre ChatGPT ainsi que l’Audi Application Store.

Audi Q9 (2026), l'habitacle Photo : Audi Mercedes GLS (2026), la planche de bord Photo de : Mercedes-Benz

L’ambiance est rehaussée par des selleries en cuir Nappa, de la microfibre Dinamica, des inserts en bois naturel ou en fibre de carbone, ainsi que par un immense toit panoramique de plus de 1,5 mètre carré, également disponible avec opacification électronique et éclairage à LED. Le coffre de la Q9 atteint une capacité maximale de 2.308 litres en rabattant les deux dernières rangées de sièges et dispose d’un sophistiqué système modulaire avec rails et crochets réglables pour arrimer le chargement.

Audi Q9 (2026), le coffre Photo de : Audi Mercedes GLS (2026), le coffre Photo de : Mercedes-Benz

Le Mercedes GLS réplique avec un habitacle tout aussi raffiné. Ici aussi, les sept places sont de série et tous les sièges sont réglables électriquement. Le troisième rang peut accueillir confortablement des personnes mesurant jusqu’à 1,94 mètre, une caractéristique peu courante sur le segment.

La vedette de la planche de bord est le nouveau MBUX Superscreen, composé de trois écrans de 12,3 pouces intégrés sous une unique surface vitrée. Le nouveau système d’exploitation MB.OS introduit un assistant virtuel évolué basé sur l’intelligence artificielle, des mises à jour à distance et un système d’infodivertissement compatible avec le streaming vidéo, les jeux vidéo et de nombreuses applications. Pour les passagers arrière, le système MBUX High-End Rear Entertainment est disponible avec deux écrans Full HD de 11,6 pouces.

La qualité perçue atteint également un très haut niveau, avec des sièges massants, le système Energizing Air Control pour la purification de l’air et de nombreuses possibilités de personnalisation. Le coffre grimpe à 2.400 litres avec toutes les rangées arrière rabattues, ce qui le rend légèrement plus logeable que celui de l’Audi.

Modèle Tableau de bord Système d'infodivertissement Coffre Audi Q9 12,3" 14,5" (+12,3" pour le passager) ; |832/2 308 litres (6 places) ; 850/2 308 litres (7 places) Mercedes GLS 12,3 pouces 12,3 pouces (+12,3 pouces pour le passager) ; |890/2 400 litres undefined undefined

Audi Q9 vs Mercedes GLS : motorisations

L’Audi Q9 mise exclusivement sur le diesel mild hybrid. La vedette est le 3.0 V6 TDI, disponible en variantes de 245 et 299 ch, toutes deux associées au système MHEV Plus qui ajoute jusqu’à 24 ch lors des accélérations grâce à un moteur électrique intégré à la transmission.

La transmission est confiée à la boîte automatique Tiptronic à huit rapports, tandis que la transmission intégrale quattro est toujours de série. Le confort est assuré par des suspensions pneumatiques adaptatives, elles aussi incluses dans l’équipement standard, avec la possibilité d’ajouter les quatre roues directrices afin d’améliorer l’agilité et la maniabilité. La capacité de remorquage atteint jusqu’à 3,5 tonnes.

Concernant le Mercedes GLS, les versions diesel 350d 4MATIC de 313 ch et 450d de 367 ch sont proposées, toutes deux avec un moteur 3.0 six cylindres en ligne. Pour ceux qui préfèrent les versions essence, on trouve la 450 de 381 ch et surtout la puissante 580 équipée du V8 biturbo de 537 ch, capable d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 4,7 secondes. Au sommet de la gamme figure la 63 AMG, avec son 4.0 V8 biturbo de 612 ch et un 0 à 100 km/h en 4,2 secondes.

Audi Q9 (2026) Photo de : Audi Mercedes GLS (2026), un détail des feux arrière Photo de : Mercedes-Benz

Toutes les motorisations adoptent le système mild hybrid 48 volts et la transmission intégrale permanente 4MATIC. Sur le plan dynamique, la Mercedes peut compter sur les suspensions pneumatiques Airmatic associées à l’évolué système E-Active Body Control, qui règle en continu amortisseurs et ressorts afin d’offrir un maximum de confort aussi bien sur route qu’en tout-terrain.

Modèle Hybride léger essence Hybride léger diesel Audi Q9 n.d. ; |3,0 V6 TDI 245 CV, 3,0 V6 TDI 299 CV Mercedes GLS ; |3,0 six cylindres en ligne 381 CV ; 4 , 0 V8 537 CV ; 4,0 V8 612 CV ; |3,0 six cylindres en ligne 313 CV ; 3,0 six cylindres en ligne 367 CV undefined undefined undefined

Audi Q9 vs Mercedes GLS : les prix

L’Audi Q9 est proposé à partir de 116.900 euros pour la version 3.0 TDI de 245 ch, tandis que la variante de 299 ch réclame au minimum 119.600 euros.

Le Mercedes GLS débute quant à lui à 115.323 euros, soit un montant très proche de celui de sa rivale. Compte tenu de la plus grande variété de motorisations et de finitions, le tarif peut toutefois grimper sensiblement en choisissant les versions les plus puissantes et les mieux équipées.