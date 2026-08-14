BMW ouvre les commandes de l’i3 bien plus tôt que prévu face à une forte demande

BMW a un nouveau problème sur les bras, mais c’est le bon genre de problème. Après avoir constaté une demande plus forte que prévu pour le nouveau SUV électrique iX3, le constructeur allemand ouvrirait les commandes de la berline i3 bien plus tôt que prévu, tout simplement parce que les clients ne cessent de réclamer une Série 3 électrique.

Selon un rapport exclusif d’Automobilwoche (Allemagne), BMW commencerait à prendre les commandes d’une i3 « 1st Edition » dès cette semaine en Allemagne, soit plusieurs mois avant le lancement initialement prévu à l’automne. Le même article affirme que le calendrier de production de cette Série 3 électrique ne serait pas impacté par ce changement surprise, l’assemblage devant toujours démarrer en août.

Une seule version serait proposée au lancement, l’i3 50 xDrive, annoncée autour de 708 km d’autonomie d’après des essais préliminaires basés sur la procédure de l’EPA. C’est quelques kilomètres de plus que l’autonomie maximale homologuée de l’iX3.

C’est un chiffre plutôt impressionnant, qui s’explique par le groupe motopropulseur de nouvelle génération en 800 volts et les cellules cylindriques développées en interne par BMW. L’i3 affiche au total 469 ch et 645 Nm de couple, grâce à deux moteurs électriques. De son côté, le pack batterie, qui devrait stocker environ 107 kWh, pourrait accepter une recharge jusqu’à 400 kW, permettant un passage de 10 à 80 % en 22 minutes.

Comme l’iX3, la nouvelle i3 devrait ensuite être proposée avec un pack batterie plus petit et une configuration plus efficiente en propulsion, mais cela arriverait ultérieurement.

Quelle que soit la capacité de la batterie, l’i3 embarquerait de série la fonction vehicle-to-load (V2L), qui permet d’exporter de l’énergie depuis la batterie haute tension pour alimenter, par exemple, des appareils électroménagers, des outils ou des équipements électroniques. La puissance maximale via la prise de charge est limitée à 3,7 kW.

Galerie: La nouvelle BMW i3 2 Source: BMW