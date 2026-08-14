McLaren l'a fait : boîte manuelle, V8 et propulsion sur la McL 6GT

La Monterey Car Week est sans doute l’un des endroits qui se rapprochent le plus de l’idée du paradis pour les passionnés d’automobile. Elle rivalise peut-être avec le Goodwood Festival of Speed, même si les deux événements jouent dans des registres différents. Le rendez-vous californien réunit en effet des nouveautés aux tarifs vertigineux et des collectionneurs prêts à faire la queue pour les ajouter à leur garage. Et on peut imaginer que nombreux seront ceux qui commenceront à contacter Woking pour réserver la nouvelle McLaren McL 6GT. Ou plutôt sa version de série.

Car pour l’instant, le modèle présenté à Monterey n’est encore qu’un concept, mais McLaren a déjà annoncé qu’il sera commercialisé en 2028 en conservant ce qui constitue sa grande nouveauté : la boîte manuelle.

Une voiture de série, mais pour une poignée de clients

Ainsi, après 34 ans, le constructeur britannique renouera avec la pédale d’embrayage. La dernière fois, c’était en 1992 avec sa majesté, la McLaren F1. La McL 6GT n’en reprend ni les lignes ni le moteur qui, d’après les informations communiquées, sera un V8 classique, sans électrification. Il sera associé aux roues arrière. En résumé : boîte manuelle, moteur uniquement thermique et propulsion. Rien que ça.

Sur le plan esthétique, la McLaren McL 6GT (oui, le nom mérite peut-être encore d’être retravaillé) s’inspire de la M6GT, la première voiture de route de Bruce McLaren. Lignes arrondies, arrière tronqué, hauteur réduite au strict minimum : voilà quelques-uns des points communs entre l’ancêtre et son héritière. Et puis il y a l’habitacle : simple, avec le levier de la boîte manuelle et la tringlerie apparente. Une vraie transmission, mécanique. Des éléments plus modernes sont bien présents, comme une instrumentation numérique et des commandes tactiles, mais ils ne sont pas là pour l’effet spectaculaire et ne volent pas la vedette à ce levier qui émerge de la console centrale.

La vidéo de la McLaren McL 6GT

Et pour souligner le caractère le plus analogique possible de la conduite, la McLaren McL 6GT (oui, ce nom aurait bien besoin d’un sérieux restylage) adopte une direction assistée hydraulique.

McLaren McL 6GT Photos Par : McLaren McLaren McL 6GT Photo : McLaren

Un concept, mais bien réel

Comme indiqué, cette première McLaren à boîte manuelle depuis 34 ans, dévoilée lors de la Monterey Car Week 2026, n’est pour l’instant qu’un concept. Mais la marque a déjà confirmé qu’elle deviendra réalité en 2028. Nous ne savons pas encore si la production sera limitée ou non. Le tarif reste lui aussi inconnu, même si l’on peut s’attendre à au moins un million d’euros.