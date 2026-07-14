Goodwood Festival of Speed : le meilleur festival automobile du monde ?

La rosée matinale repose encore sur la pelouse anglaise parfaitement taillée lorsqu’un grondement d’admission émis par un flat-six vient déchirer le silence. Le Goodwood Festival of Speed 2026, organisé du 9 au 12 juillet, s’impose comme un gigantesque rendez-vous pour les passionnés d’automobile du monde entier. Ici, des icônes du design hors de prix côtoient les nouveautés les plus spectaculaires des constructeurs internationaux.

Le Festival of Speed de Goodwood est un rendez-vous incontournable dans la vie de tout amateur d’automobile. Et chaque année, l’événement parvient à se surpasser, à bien des égards. Nous étions sur place cette année dès le jeudi, supposé être la journée la plus "calme", et nous y avons trouvé une chaleur étouffante, des foules denses, des moteurs hurlants et une déferlante de chevaux. Comme toujours, le spectacle nous a conquis.

Singer au centre de l’attention

Le cœur visuel et émotionnel de l’événement est cette année la monumentale sculpture de Gerry Judah installée devant l’historique Goodwood House. Cette œuvre spectaculaire met en lumière la marque américaine Singer, mondialement connue pour ses Porsche classiques revisitées avec un souci du détail extrême. Pour l’ouverture, le Duke of Richmond prend lui-même le volant d’une DLS Turbo Reimagined by Singer de 1991 au milieu des spectateurs. Le souffle rauque du moteur suralimenté provoque immédiatement les premiers frissons du week-end.

Image de : Motor1.com Deutschland

À quelques pas de là, les plus grands constructeurs mondiaux transforment le site du festival en immense salon en plein air riche en premières. Aston Martin y montre l’élégante DB12 S pour la première fois en action, tandis que Ferrari attire tous les regards avec l’Amalfi. Le public s’attarde aussi sur des citadines tournées vers l’avenir, comme la Cupra Raval et la spectaculaire Renault 5 Turbo 3E. Ceux qui recherchent des supersportives extrêmes admirent la danoise Zenvo Aurora Tur ou l’intransigeante voiture de course Toyota GR GT.

Et puis il y avait aussi le reste du paddock, qui ressemblait presque à un salon à part entière en 2026. BYD a frappé fort avec BYD, Denza et Yangwang, allant jusqu’à occuper à Goodwood la plus grande surface d’exposition jamais attribuée à une seule entreprise dans l’histoire du festival. MG est revenu avec deux concepts inédits à l’échelle mondiale et une gamme électrifiée, MINI a créé un petit univers de marque avec sa "MINI Street", tandis que BMW M a profité de l’événement pour la présentation britannique du M Concept Neue Klasse, à l’occasion des 40 ans de la M3.

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S’y sont ajoutés Pagani avec la première mondiale de la Huayra 70 Derecho et Hennessey avec le Venom F5-M Roadster, tandis que Jaguar faisait volontairement apparaître la nouvelle Type 01 aux côtés des E-Type, XJS et XJC. C’est précisément ce mélange de premières, de mises en scène de marque et de débuts controversés qui fait la force de Goodwood 2026.

Le dernier chef-d’œuvre de Pangani Image de : Motor1.com Deutschland

Beauté dans le parc et visions dans le Future Lab

Loin des rubans d’asphalte parcourus à vive allure, l’exclusif concours d’élégance Cartier Style et Luxe réunit une véritable aristocratie automobile. Sur la pelouse soignée, un jury prestigieux emmené par l’acteur hollywoodien Stanley Tucci évalue les plus belles créations. Le trophée très convoité de la plus belle voiture du festival revient cette année à une splendide Lancia Aurelia Spider de 1955. Le modèle remporte la catégorie au nom évocateur "Drop it like its Haute" et incarne l’élégance pure des décennies passées.

Le FOS Future Lab offre pour sa part un regard approfondi sur l’avenir de l’automobile en réunissant cette année plusieurs jalons technologiques. L’accent n’est pas seulement mis sur les systèmes énergétiques propres, mais aussi sur l’intelligence artificielle et l’informatique quantique. Le public peut tester des démonstrations interactives proposées par des pionniers comme la Formula E et Sony Europe. Même la recherche sous-marine et les technologies spatiales d’avant-garde y trouvent leur place, preuve que la fascination pour la technique n’a pas de limites à Goodwood.

Le Cathedral Paddock, lui, se transforme en paradis pour les amateurs de l’American Way of Life. À l’occasion du 250e anniversaire des États-Unis, des classiques à moteur V8 et des motos historiques y brillent sous le soleil de l’été anglais. Une réplique grandeur nature du célèbre personnage de cinéma Flash McQueen constitue aussi l’une des grandes attractions pour les familles. Dans le même temps, les organisateurs annoncent sur place le lancement du Goodwood Road Racing Club of America, qui exportera dès l’an prochain l’esprit Goodwood en Californie.

Image de : Motor1.com Deutschland

Champions du monde au balcon et rivaux historiques

La légendaire course de côte, le Hillclimb, apporte la touche sportive à ce festival riche en émotions. L’un des temps forts absolus est la rencontre entre le champion du monde de Formule 1 Lando Norris et la légende de la moto Valentino Rossi, célébrés au balcon du manoir. Norris prend ensuite la piste au volant de la McLaren MCL60 de Formule 1 et célèbre son grand triomphe en présence de Sir Jackie Stewart. L’ancien champion Damon Hill, lui aussi, fait rugir la Williams FW18 trente ans après son titre en la lançant à l’assaut de la montée.

Image de : Goodwood

Le rassemblement des authentiques Ford GT Mk II de compétition de 1966 prend des allures de voyage dans le temps. Exactement 60 ans après le légendaire triplé face à Ferrari au Mans, ces machines rejouent leur célèbre parade en formation sur la montée. Le point d’orgue sportif de ce spectacle mécanique de quatre jours revient au Français Romain Dumas. Il propulse la Ford Super Mustang Mach-E 100 % électrique dans les virages serrés avec une attaque impressionnante, s’adjugeant ainsi la prestigieuse victoire du grand Shoot-out.

Goodwood est-il désormais le meilleur festival automobile du monde ? Au vu de l’affluence du public et de la diversité du programme, il est difficile de soutenir le contraire…