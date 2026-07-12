Le Goodwood Festival of Speed 2026 transforme une nouvelle fois le domaine anglais en lieu de pèlerinage pour les passionnés d'automobiles anciennes. Aux côtés des hypercars modernes, ce sont surtout les voitures de course et de route classiques qui attirent les foules.

Elles font revivre l'âge d'or du sport automobile et font battre le cœur des passionnés. Notre galerie présente les exposants les plus fascinants, ceux qui donnent des frissons cette année.

Élégance italienne et préparations radicales

Parmi les temps forts absolus de cette édition figure une exposition spéciale particulièrement remarquable, installée sur la célèbre pelouse devant le manoir. La légendaire Lamborghini Miura fête ses 60 ans. Dans le cadre du concours d'élégance Cartier Style et Luxe, plusieurs exemplaires de cette rare sportive à moteur central tentent de séduire le jury. Leur design intemporel attire tous les regards et incarne l'ère pure des supercars, bien avant que l'électronique moderne ne dicte les performances.

Photo : Motor1.com Allemagne

Dans un registre totalement différent, une préparation spectaculaire venue de Woking attire aussi l'attention. Les spécialistes de Harding Auto Services présentent leur nouveau projet « MH-27 ». Au premier regard, on croirait voir une VW Golf de deuxième génération classique.

Sous sa carrosserie se cache pourtant la plateforme MQB d'une Golf 7 moderne, avec transmission intégrale et boîte DSG contemporaine. Cette combinaison entre apparence historique et technologie actuelle séduit particulièrement les amateurs de tuning sur mesure.

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Breaks rapides et monstre historique

Sur le stand Audi, les pionniers des modèles Avant sportifs occupent le devant de la scène. Le légendaire Audi RS 2 des années 1990, développé à l'époque par la marque d'Ingolstadt en coopération avec Porsche, ravive chez de nombreux visiteurs des souvenirs de jeunesse.

Juste à côté est stationnée un première RS 4 de génération B5. Ces modèles ont bâti la réputation des breaks sportifs à transmission intégrale venus d'Ingolstadt et bénéficient aujourd'hui d'un statut culte incontesté.

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Pour assurer l'ambiance sonore sur la légendaire course de côte, le département Audi Tradition engage également l'Auto Union Lucca fraîchement reconstruite. Cette berline de course profilée de 1935 est animée par un impressionnant moteur 16 cylindres suralimenté et illustre avec éclat le savoir-faire technique de l'avant-guerre. Le hurlement de ce moteur résonne dans le parc et rappelle les premiers records établis sur les circuits du monde entier.

Un spécialiste Porsche à l'honneur

Cette année, le point central du festival revient à un spécialiste de Porsche. La monumentale sculpture installée devant le manoir, repensée chaque année pour un constructeur différent, rend cette fois hommage à Singer.

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L'artiste Gerry Judah a imaginé une immense structure qui projette dans le ciel trois créations basées sur la 911, représentant les lignées Classic, Classic Turbo et DLS. Ces icônes californiennes du restomod fascinent les spectateurs aussi bien à l'arrêt, devant le Stable Yard, que lors de leurs passages rapides sur la célèbre montée.

Gronde de V8 et pur rock'n'roll

À côté des sportives plus délicates, une généreuse dose de culture américaine offre un contraste saisissant sur la pelouse anglaise. Dans le cadre de l'« Americana Celebration » organisée cette année au Cathedral Paddock, des hot rods classiques, de gros engins à V8 et des custom cars rabaissés brillent sous la lumière estivale britannique.

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Ce sont surtout les préparations emblématiques et sans fioritures de l'âge d'or du hot rodding qui attirent les foules. Avec leurs moteurs apparents, leurs imposantes sorties d'échappement et leur inimitable bande-son de V8, elles apportent un morceau d'authentique culture mécanique jusque dans le Sussex.

Le célèbre festival se poursuit jusqu'à dimanche dans le sud de l'Angleterre. Pour les amateurs de voitures anciennes, c'est un rendez-vous incontournable : ici, les autos ne restent pas seulement derrière une vitre, elles sont bien souvent lancées comme il se doit à l'assaut de la colline !