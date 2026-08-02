Mercedes admet être allée « trop loin » en supprimant les boutons, mais les écrans restent

Les fidèles de Mercedes se sont emballés lorsque la marque a présenté son immense « Hyperscreen » en 2021. Cinq ans plus tard, les clients commencent déjà à se lasser des écrans géants avec peu, voire pas du tout, de boutons. Et Mercedes commence enfin à en prendre acte.

Interrogé par Autocar, Mathias Geisen, directeur des ventes et du marketing de Mercedes, a expliqué que le constructeur avait bien entendu les remarques des acheteurs regrettant les boutons et commandes traditionnels. En conséquence, les futurs modèles Mercedes devraient réintroduire davantage de commandes physiques pour les fonctions les plus utilisées. Selon Geisen :

« Lors de nos études clients, le message est très clair : “Nous aimons les grands écrans, mais nous voulons des commandes physiques pour certaines fonctions spécifiques.” »

Geisen reconnaît que Mercedes a déjà compris il y a deux ans que son habitacle très axé sur l’écran tactile ne convenait pas à tout le monde. Mais cela ne signifie pas que la marque va abandonner les écrans pour autant.

Selon lui, les grands écrans restent un argument commercial important pour Mercedes-Benz, car ils permettent une personnalisation plus poussée. Les clients apprécieraient toujours la technologie et la flexibilité offertes par les interfaces numériques, même s’ils ne veulent pas devoir naviguer dans des menus simplement pour régler la température ou le volume.

Combiné d’instruments Mercedes-Benz MBUX Hyperscreen

Le grand retour des boutons

Les premiers signes de ce revirement apparaissent déjà. Mercedes a remplacé certaines de ses controversées commandes haptiques au volant par des molettes physiques, et promet des évolutions similaires sur ses modèles dans un avenir proche.

Mercedes n’est d’ailleurs pas un cas isolé. Ces dernières années, plusieurs constructeurs, dont Volkswagen, Hyundai et Subaru, ont commencé à réintroduire des commandes physiques après des années d’habitacles dominés par les écrans.

Cette évolution a aussi été encouragée par des organismes de sécurité comme l’Euro NCAP, qui prévoit de favoriser, dans ses futures notations aux crash-tests, les véhicules conservant des commandes physiques pour les fonctions essentielles. Des études ont montré que les interfaces très dépendantes des écrans tactiles peuvent accroître la distraction du conducteur et ralentir les temps de réaction au volant.

Pour Mercedes, l’avenir semble passer par un compromis. Le constructeur continue d’estimer que les grands écrans sont essentiels dans la conception d’une voiture de luxe, mais il reconnaît enfin ce que de nombreux conducteurs répètent depuis des années : parfois, un simple bouton reste la meilleure solution.

Source: Autocar