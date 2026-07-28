La Mercedes A 45 AMG nous dit donc adieu et nous quitte pour toujours

L’heure des adieux a sonné, et cette fois définitivement. La Mercedes-AMG A 45 s’apprête à tirer sa révérence, non sans s’offrir une dernière danse avec l’incontournable Final Edition. Cette série spéciale célèbre la sortie de scène de la compacte la plus puissante jamais produite à Stuttgart, avec plusieurs éléments esthétiques spécifiques, un habitacle personnalisé et la possibilité d’ajouter un pack aérodynamique conçu pour améliorer la stabilité et les performances à haute vitesse.

La mécanique qui a fait la réputation de la Mercedes Classe A revue par Affalterbach reste en revanche inchangée, avec le quatre-cylindres de série le plus puissant au monde.

Un design exclusif

La Mercedes-AMG A 45 Final Edition est disponible avec une carrosserie MANUFAKTUR Mountain Grey Magno ou Night Black, toutes deux associées à des détails en Dark Chrome et à des jantes forgées AMG de 19 pouces en noir mat. Les étriers de frein noirs avec logo AMG blanc, le bouchon de réservoir chromé et les touches de jaune contribuent à distinguer cette version du reste de la gamme.

Le pack AMG Night fait partie de l’équipement de série et ajoute des finitions noir brillant pour les rétroviseurs et certains détails de carrosserie, tandis que l’AMG Night Package II apporte d’autres éléments en Dark Chrome, comme la calandre avant et les logos arrière. En option, le pack AMG Aerodynamics est également proposé, avec un splitter avant agrandi, des appendices aérodynamiques, un becquet de toit et un diffuseur spécifique, tous développés en soufflerie afin d’améliorer la stabilité à haute vitesse.

Un intérieur spécifique

L’habitacle de la Classe A 45 AMG reprend le thème chromatique extérieur avec des sièges AMG Performance habillés d’ARTICO et de microfibre MICROCUT, des surpiqûres jaunes contrastantes et des logos "45 S" brodés sur les appuie-tête avant. Sur la console centrale figure une plaquette "45 S Final Edition", tandis que le volant, les seuils de porte éclairés, les inserts en aluminium et les tapis de sol reçoivent des finitions dédiées.

Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Photos Par : Mercedes-AMG Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Photos Par : Mercedes-AMG

Sous le capot, on retrouve le moteur 2.0 turbo M139 assemblé selon la philosophie "One Man, One Engine". Il développe 421 ch (310 kW) et 500 Nm de couple, associés à la boîte automatique AMG SPEEDSHIFT DCT-8G et à la transmission intégrale AMG Performance 4MATIC+ avec Torque Control, capable de répartir le couple entre les roues arrière. Les performances restent de tout premier ordre, avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,9 secondes et une vitesse maximale bridée électroniquement à 270 km/h. La Final Edition est d’ores et déjà disponible à la commande en Allemagne, avec un surcoût compris entre 6 074 et 10 091 euros selon la configuration retenue.