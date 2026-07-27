Pourquoi la plupart des voitures neuves n'ont plus de roue de secours

Si vous avez récemment acheté une voiture neuve et que vous avez regardé sous le plancher du coffre en vous attendant à y trouver une roue de secours, nous avons une mauvaise nouvelle. Vous avez peut-être eu la surprise de ne trouver qu’un kit de réparation de pneus… ou un emplacement vide.

La roue de secours faisait autrefois partie de l’équipement de série sur presque toutes les voitures neuves, mais de plus en plus de constructeurs ont cessé de l’inclure. Même si cela peut sembler n’être qu’une simple mesure de réduction des coûts, plusieurs raisons expliquent pourquoi la roue de secours a progressivement disparu des voitures neuves.

Les constructeurs cherchent à réduire le poids

L’une des principales raisons pour lesquelles les constructeurs suppriment la roue de secours est le poids.

Une roue de secours de taille standard, avec sa jante, le cric et la clé de roue, peut ajouter 14 à 27 kg au véhicule. Cela peut sembler limité, mais chaque kilogramme compte lorsque les fabricants cherchent à améliorer la consommation et à respecter des normes d’émissions toujours plus strictes.

Pour les véhicules électriques, le gain de poids est encore plus important. Supprimer la roue de secours aide les constructeurs à maximiser l’efficience et à grappiller quelques kilomètres d’autonomie supplémentaires.

Les pneus run-flat et les kits de réparation se sont généralisés

Au lieu d’emporter une roue de secours, de nombreux constructeurs misent désormais sur des solutions alternatives.

Certains véhicules sont équipés de pneus run-flat, qui permettent de continuer à rouler sur une distance limitée même après une perte de pression. D’autres incluent un kit avec produit d’étanchéité et petit compresseur, conçu pour réparer temporairement les crevaisons légères.

L’idée est que la plupart des automobilistes n’auront jamais besoin d’une roue de secours, et qu’il serait donc superflu de la transporter au quotidien.

La réduction des coûts joue aussi un rôle

Il est difficile de nier que la suppression de la roue de secours permet aux constructeurs automobiles d’économiser de l’argent.

Un ensemble complet nécessite le pneu lui-même, une jante, un cric, la visserie de fixation et davantage de temps d’assemblage. Supprimer ces éléments réduit les coûts de production et peut légèrement améliorer les chiffres d’efficience du véhicule.

Cela dit, de nombreux constructeurs affirment que les principales raisons restent la réduction du poids ainsi que les avantages en matière d’espace et d’intégration.

Les automobilistes n’acceptent pas vraiment la disparition de la roue de secours

Aussi légitimes que soient les arguments des constructeurs, de nombreux automobilistes ne sont pas convaincus que ce compromis en vaille réellement la peine.

Sur des forums comme Reddit, les propriétaires se sont plaints à plusieurs reprises du fait que les kits de réparation et les compresseurs ne constituent pas un véritable remplacement de la roue de secours. Dans une discussion de la communauté r/askcarguys sur Reddit, plusieurs utilisateurs ont estimé que les fabricants privilégiaient les économies de poids et la baisse des coûts au détriment de l’aspect pratique en situation d’urgence.

Un membre a résumé cette frustration en écrivant que les kits de réparation de pneus « ne valent absolument pas une vraie roue de secours », tandis que d’autres ont souligné que sa suppression aide les constructeurs à réduire le poids et à améliorer la consommation.

Une autre critique fréquente est qu’un kit de réparation ne fonctionne que pour certains types de crevaison. Un clou dans la bande de roulement peut parfois être traité, mais un flanc déchiré ou un pneu gravement endommagé peut laisser les automobilistes immobilisés. Dans une autre discussion sur Reddit, un automobiliste a raconté que le kit anticrevaison n’avait pas fonctionné lors d’une crevaison, l’obligeant à attendre l’assistance routière pendant des heures.

Cela dit, certains propriétaires reconnaissent aussi que la roue de secours est rarement utilisée. Les pneus modernes sont plus résistants que ceux d’il y a plusieurs décennies, et beaucoup d’automobilistes préfèrent faire appel à l’assistance routière plutôt que de remplacer eux-mêmes une roue.

Pour ceux qui parcourent souvent de longues distances, roulent sur des routes non goudronnées ou vivent dans des zones isolées, la roue de secours reste néanmoins un élément important à prendre en compte avant l’achat d’une voiture neuve.

La roue de secours n’a pas disparu partout

Malgré cette tendance, certains véhicules continuent d’être vendus avec une roue de secours, notamment les pick-up, les SUV tout-terrain et les modèles pensés pour les longs trajets.

Les modèles conçus dans une optique plus aventureuse privilégient souvent la fiabilité à un faible gain de poids. Pour ces véhicules, disposer d’une roue de secours peut faire la différence entre poursuivre son trajet et rester immobilisé.

Pour beaucoup de voitures du quotidien et de crossovers, en revanche, la roue de secours est devenue un autre élément de l’histoire automobile en voie de disparition. Tout comme les lecteurs CD et les boutons physiques, c’est un équipement dont beaucoup d’automobilistes se souviennent, mais que de moins en moins de véhicules neufs proposent.