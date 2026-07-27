Le secteur énergétique évolue et la nouvelle ère des voitures électriques commence

La manière dont nous produisons et utilisons l’énergie évolue rapidement, et cette transformation aura aussi des effets sur la mobilité électrique. Selon l’IEA (Agence internationale de l’énergie), l’organisation qui analyse les marchés mondiaux de l’énergie et publie des prévisions sur le secteur, les énergies renouvelables dépasseront le charbon en 2026 pour devenir la première source d’électricité dans le monde. Dans le même temps, la demande mondiale d’électricité continuera de croître, passant de 28 600 à 30 700 TWh d’ici 2027.

Pour les conducteurs de voitures électriques, toutefois, la question ne concerne pas seulement la disponibilité des bornes. Un système électrique alimenté de plus en plus par le solaire photovoltaïque et l’éolien modifiera aussi la manière dont l’énergie est produite, distribuée et facturée. La question sera donc de savoir combien coûtera la recharge d’une voiture dans les prochaines années et dans quelle mesure l’avantage économique des véhicules électriques pourra se renforcer face aux modèles à moteur thermique.

Davantage de renouvelables sur le réseau : ce qui change pour la recharge et les flottes

Le dépassement du charbon par les énergies renouvelables ne représente pas seulement un changement environnemental, mais aussi une évolution du marché de l’énergie. Avec une part croissante d’électricité produite par le soleil et le vent, les prix peuvent devenir plus variables au cours de la journée : pendant les heures où la production renouvelable est élevée, l’électricité tend à être plus disponible, alors qu’elle peut devenir plus coûteuse lorsque la demande augmente et que la production recule.

Pour les propriétaires d’une voiture électrique, cela signifie que la possibilité de choisir quand recharger peut devenir un avantage concret. Contrairement à une voiture essence ou diesel, où le prix du carburant est fixé par le marché au moment du plein, un véhicule électrique peut tirer parti de la flexibilité de la recharge programmée, en déplaçant la consommation vers les horaires les plus avantageux.

La voiture électrique permet de recharger aux heures les plus avantageuses, réduisant les coûts énergétiques

L’impact environnemental de la mobilité électrique continuera lui aussi de s’améliorer. Selon les prévisions de l’IEA, les énergies renouvelables devraient couvrir environ 37 % du mix électrique mondial, en réduisant progressivement la quantité de CO2 associée à l’énergie utilisée pour recharger les batteries. Cela rend de plus en plus important le lien entre la croissance des voitures électriques et la transformation du système énergétique.

La même dynamique concerne les entreprises et les flottes. Avec une demande d’électricité européenne attendue en hausse de 2 %, la gestion de l’énergie deviendra un élément central pour ceux qui exploitent de nombreux véhicules. L’enjeu ne sera plus seulement de choisir de passer à l’électrique, mais de comprendre comment recharger de la manière la plus efficace possible, en évitant le gaspillage et les coûts imprévus.

Recharge intelligente et stockage : le nouveau défi pour contenir les coûts

La hausse des prix de l’énergie observée ces dernières années a alimenté la crainte que recharger une voiture électrique puisse devenir trop coûteux. En réalité, le résultat dépendra de plus en plus des usages. Celui qui recharge de manière programmée, par exemple à domicile pendant les heures les plus avantageuses ou en entreprise via des systèmes intelligents, peut réduire son exposition aux variations du marché par rapport à celui qui recourt uniquement à la recharge rapide en situation d’urgence.

Pour les flottes d’entreprise, cette gestion sera encore plus importante. Les solutions les plus efficaces reposent sur l’intégration de bornes privées, de logiciels de gestion de la recharge, de contrats d’énergie adaptés et de systèmes de stockage. Exemple concret : un véhicule utilitaire qui revient au dépôt à 18 heures ne doit pas nécessairement commencer à recharger immédiatement, mais peut le faire plus tard, lorsque le réseau est moins sollicité ou que l’électricité coûte moins cher.

Les flottes pourront réduire les coûts grâce à des recharges intelligentes, au stockage et à la gestion des horaires Photo : Shutterstock

En présence d’installations photovoltaïques et de batteries stationnaires, une partie de l’énergie utilisée par les véhicules peut en outre être produite et stockée directement sur site. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de diminuer encore davantage l’empreinte environnementale de la mobilité électrique.

À l’avenir, des réseaux plus numérisés et une diffusion plus large des systèmes de stockage pourraient rendre la recharge plus prévisible et plus stable. Le véritable défi ne sera donc pas seulement de construire de nouvelles infrastructures, mais de créer un écosystème dans lequel voiture, réseau électrique et production renouvelable fonctionnent ensemble.

Voitures électriques et nouvelles politiques européennes : le modèle d’usage évolue

La croissance des énergies renouvelables s’inscrit dans un cadre européen misant de plus en plus sur l’électrification des transports. Dans ce contexte, de nouveaux outils prennent également de l’ampleur, comme le leasing social électrique, un modèle visant à rendre l’usage d’une voiture à batterie plus accessible grâce à des loyers aidés ou à des formes de soutien public.

Cette approche peut modifier la manière d’évaluer le coût d’une voiture électrique : il ne s’agit plus seulement du prix d’achat initial du véhicule, mais du coût total dans le temps, résultant de la combinaison entre mensualité, énergie consommée, entretien et aides disponibles.

Pour les entreprises aussi, le contexte évolue. Les avantages fiscaux sur les voitures électriques d’entreprise et la possibilité de gérer la recharge de manière plus efficace rendent les véhicules électriques de plus en plus attractifs pour les flottes, surtout à long terme. Un véhicule électrique intégré dans un système alimenté par des énergies renouvelables peut offrir des coûts d’utilisation plus prévisibles que des modèles dépendant des carburants fossiles, davantage exposés aux fluctuations des marchés internationaux.

La progression des renouvelables et celle des voitures électriques avancent donc dans la même direction. La mobilité de demain ne sera pas seulement composée d’automobiles dotées d’une batterie à la place d’un moteur thermique, mais de véhicules intégrés à un système énergétique plus intelligent, plus souple et de plus en plus alimenté par des sources propres.