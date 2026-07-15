Volkswagen présente ses nouveaux e-bikes intelligents avec radar et HUD

Les vélos électriques se rapprochent de l’univers automobile avec la nouvelle gamme d’eBike Volkswagen développée par n+, une entreprise spécialisée dans la mobilité électrique sur deux roues. Réalisé sous licence officielle Volkswagen, ce projet vise à transposer sur les vélos certaines technologies de sécurité habituellement présentes sur les voitures modernes, afin d’améliorer la protection des cyclistes dans des environnements urbains de plus en plus denses.

Contrairement à de nombreux eBike qui mettent surtout l’accent sur la puissance du moteur et la capacité de la batterie, n+ a choisi une approche centrée sur la sécurité active. Cette nouvelle famille de vélos électriques intègre ainsi des systèmes destinés à renforcer la perception du cycliste vis-à-vis du trafic environnant, tout en aidant les autres usagers de la route à mieux interpréter les mouvements du vélo. La gamme repose sur l’idée que les solutions de micromobilité peuvent elles aussi adopter des dispositifs préventifs comparables à ceux utilisés dans l’automobile.

Caméra arrière, radar et éclairage intelligent pour renforcer la sécurité

Le système principal des nouvelles eBike Volkswagen s’appelle Smart View et fonctionne comme une sorte de rétroviseur numérique. Une caméra haute définition intégrée au guidon transmet en temps réel ce qui se passe derrière le cycliste, permettant de surveiller la circulation sans quitter la route des yeux ni se retourner en roulant.

La caméra travaille de concert avec un radar qui détecte la présence de véhicules dans les zones les moins visibles, comme les angles morts. Lorsqu’un véhicule approche, le système alerte le cycliste et améliore sa perception de l’environnement qui l’entoure, une fonction pensée avant tout pour les déplacements en ville, là où la circulation automobile est plus dense.

Autre élément distinctif, les Smart Lights prennent la forme d’un bandeau LED intégré au cadre, reprenant le langage stylistique des modèles Volkswagen. En plus d’améliorer la visibilité du vélo de jour comme par faible luminosité, le système peut changer de couleur pour indiquer les intentions du cycliste : l’éclairage devient rouge lors du freinage et orange lors d’un changement de direction, en reprenant le principe des feux arrière automobiles.

Un casque et des lunettes connectés complètent l’écosystème technologique

La sécurité ne se limite pas au vélo lui-même. n+ a également développé un casque intelligent relié à l’eBike via Bluetooth, doté d’éclairages à haute visibilité synchronisés avec ceux du vélo. L’équipement intègre aussi un accéléromètre capable de détecter une éventuelle chute et d’envoyer automatiquement un message aux contacts choisis par le cycliste en cas d’urgence.

Le dispositif est complété par les Smart Glasses, des lunettes technologiques qui transposent dans l’univers du deux-roues le concept d’affichage tête haute, c’est-à-dire le système qui projette directement des informations dans le champ de vision du conducteur sur les voitures modernes. Grâce à ces lunettes, le cycliste peut afficher les indications de navigation, des informations de conduite et des alertes liées aux angles morts sans avoir à consulter un écran séparé.

n+ lance les eBike Volkswagenavec les Smart Glasses Photo : Volkswagen

Cette technologie repose sur les mêmes principes que les systèmes HUD utilisés dans des domaines de haute précision, comme ceux développés pour les casques de pilotes militaires. Ces lunettes ne sont toutefois pas conçues uniquement pour l’eBike : selon n+, elles peuvent également être utilisées pour d’autres activités, des sports de plein air jusqu’à la conduite de motos ou d’automobiles.

Selon Peter Jost, responsable de Volkswagen Accessories, Lifestyle & Licensing Business, le transfert de ces solutions du secteur automobile vers le vélo montre comment les technologies peuvent évoluer et trouver de nouvelles applications dans la mobilité du quotidien. La gamme d’eBike Volkswagen développée par n+ sera proposée via des partenaires sélectionnés ainsi qu’à la vente en ligne.