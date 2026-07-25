Volkswagen accélère le déploiement de la conduite autonome de niveau 3 et 4 en Chine

La Chine continue d’être le principal laboratoire technologique de Volkswagen pour les logiciels, l’intelligence artificielle et la conduite autonome. Le constructeur allemand a annoncé le renforcement de sa collaboration avec Horizon Robotics via CARIZON, la société dédiée au développement des systèmes de conduite intelligente pour le marché chinois, afin d’accélérer le développement des futures fonctions de conduite automatisée de niveau 3 et de niveau 4.

Cet accord constitue une nouvelle étape de la stratégie « In China, for China », avec laquelle le Groupe entend développer localement les technologies destinées aux modèles vendus dans le pays asiatique, en s’appuyant sur l’un des écosystèmes les plus avancés au monde dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Accès direct aux modèles d’IA de Horizon Robotics

L’accord permet à CARIZON d’accéder directement au modèle d’IA développé par Horizon Robotics, un élément considéré comme central pour la mise au point des systèmes de conduite automatisée de nouvelle génération.

Volkswagen pourra ainsi développer son propre modèle unifié de conduite reposant sur l’IA, capable de gérer l’ensemble du processus de conduite : du traitement des données issues des capteurs jusqu’aux décisions à prendre en temps réel pendant le trajet.

Selon le constructeur, cette approche permettra au système de mieux comprendre des situations de circulation particulièrement complexes, de prévoir le comportement des autres usagers de la route et de gérer plus efficacement les scénarios les moins fréquents, en améliorant la sécurité et la fiabilité.

Une plateforme propriétaire pour les niveaux 3 et 4

Le nouveau modèle d’IA intégrera une plateforme technologique développée en interne par CARIZON, aux côtés du System-on-Chip propriétaire C7H et de la plateforme de données GAIA World Model.

L’objectif est de bâtir une infrastructure complète pour soutenir le développement de systèmes de conduite automatisée de niveau 3 et, à terme, de niveau 4, destinés aussi bien aux voitures particulières qu’à de futures applications de robotaxi.

La nouvelle architecture logicielle sera en outre intégrée à la China Electronic Architecture (CEA), la première architecture électronique zonale développée localement par Volkswagen en Chine. Grâce à cette plateforme, le Groupe vise à déployer les nouvelles fonctionnalités sur des modèles reposant sur différentes bases techniques et, à l’avenir, aussi sur certains marchés internationaux du « Global South ».

Conduite automatisée de niveau 3 en Chine avec Volkswagen Photo : Volkswagen

Le L2++ déjà en production

Parallèlement au développement des technologies les plus avancées, Volkswagen poursuit le déploiement de ses solutions actuelles d’aide à la conduite.

Après avoir introduit d’ici la fin 2025 le premier système L2+ avec fonctions Navigate on Autopilot (NOA) sur autoroute et stationnement avec mémorisation sur les modèles ID. UNYX 07 et sur la nouvelle ID. UNYX 06, CARIZON a lancé la production en série du nouveau système L2++.

Cette évolution étend les capacités du NOA à la conduite urbaine et sera introduite au troisième trimestre 2026 sur sept nouveaux modèles électrifiés (NEV) issus des différentes marques et coentreprises du groupe Volkswagen en Chine. À partir de 2027, le système sera progressivement étendu à un plus grand nombre de modèles basés sur l’architecture électronique CEA.

Le niveau 3 arrivera en 2027

Le calendrier prévoit l’introduction des premières fonctions de conduite automatisée de niveau 3 au second semestre 2027.

Pour Volkswagen, il s’agit d’une étape clé pour consolider les compétences développées en Chine et, dans un second temps, exporter une partie de ces technologies vers d’autres marchés présentant des besoins similaires en matière d’infrastructures et de réglementation.

Selon le Groupe, la collaboration avec Horizon Robotics permettra d’accélérer sensiblement le développement des systèmes L3 et L4, tout en maintenant au centre les exigences de sécurité, de scalabilité et de qualité logicielle.