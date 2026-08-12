Un camping-car... avec un couchage dédié pour les grands chiens

La plupart des aménageurs de vans profitent d’un anniversaire pour proposer une peinture spéciale. SpaceCamper présente, lui, un couchage pour chien, de la place pour deux vélos à l’intérieur et un sixième siège dissimulé.

Ces idées ne viennent ni d’une salle de réunion ni d’une étude de marché. Pour ses 20 ans, SpaceCamper a invité début mai quelque 350 propriétaires et passionnés à Ferropolis. Sur place, ils ont débattu, voté et développé des concepts. Résultat : quatre séries spéciales, qui seront présentées au public pour la première fois au Caravan Salon de Düsseldorf.

Cette approche n’est toutefois pas totalement nouvelle chez SpaceCamper. Le Classic+, basé sur le VW Caravelle, misait déjà moins sur un aménagement figé que sur une flexibilité maximale entre usage quotidien et vacances. Les quatre modèles anniversaire poussent cette idée plus loin, cette fois à partir de demandes très concrètes formulées par la communauté de la marque.

SpaceCamper Classic+ Dog : un espace dédié aux grands chiens

Le bal est ouvert par le Classic+ Dog. Ici, les grands chiens ne se contentent pas d’une place improvisée entre la banquette, le lit et les bagages : ils disposent d’un espace qui leur est réservé. La surface de couchage intègre pour cela une découpe dans laquelle le compagnon à quatre pattes peut être installé en sécurité pendant le trajet tout en regardant vers l’extérieur. La nuit, il reste directement auprès de ses propriétaires, tandis que l’espace de vie à l’avant demeure entièrement libre.

SpaceCamper Classic+ Dog SpaceCamper Classic+ Dog SpaceCamper Classic+ Dog Photos Par : SpaceCamper Photos : SpaceCamper

SpaceCamper ne s’arrête toutefois pas à un simple couchage pour chien. S’y ajoutent une aide à la montée, une gamelle anti-débordement, une douchette avec porte-serviette, une ventilation et un coussin de sécurité en cas de choc. En option, il est même possible de surveiller la température via un smartphone. Pour les chiens de grande taille ou âgés, la rampe visible sur les images devrait aussi rendre l’accès nettement plus facile.

Classic+ Bike : deux vélos à bord sans sacrifier les couchages

Le Classic+ Bike va encore un peu plus loin. Quiconque a déjà essayé de loger deux vélos, du matériel de camping et plusieurs personnes dans un camper van connaît le problème. SpaceCamper fait donc entrer les vélos directement dans l’habitacle par l’arrière. Des coussins de lit arrière disposés dans le sens de la longueur libèrent l’espace nécessaire, tandis que des supports spécifiques doivent maintenir les vélos en sécurité pendant le trajet.

SpaceCamper Classic+ Bike SpaceCamper Classic+ Bike SpaceCamper Classic+ Bike Photos Par : SpaceCamper Photos : SpaceCamper

L’astuce : malgré les deux vélos, trois couchages restent disponibles à l’intérieur selon SpaceCamper. La banquette peut être entièrement retirée pour dégager davantage de place, tandis qu’un siège rabattable transforme de nouveau le van en six places pour un usage quotidien. Compartiment à chaussures, support pour casque, aide au stationnement pour vélo et même nettoyeur haute pression complètent l’ensemble.

Classic+ 6.Sitz : un sixième siège escamotable

Moins spectaculaire, mais tout aussi pratique au quotidien, le Classic+ 6.Sitz ajoute un siège rabattable supplémentaire sous le coussin du lit arrière, ce qui transforme le van en véritable six places. Pour partir en vacances à cinq, il peut être retiré complètement afin de libérer davantage d’espace pour les bagages. Lorsqu’il n’est pas utilisé, ce siège se replie et disparaît sous le lit.

SpaceCamper Classic+ Photo : SpaceCamper

Classic+ Toilette : encore peu de détails à ce stade

Reste enfin le quatrième modèle : le Classic+ Toilette. Et c’est justement celui sur lequel SpaceCamper en dit le moins pour l’instant. Les toilettes pliantes actuelles intégrées à la porte coulissante vont céder la place à un successeur entièrement nouveau. Son fonctionnement, et surtout son emplacement une fois rangé, restent pour le moment secrets. Pour des raisons liées aux brevets, les images et les détails ne seront dévoilés qu’à l’occasion de l’événement presse du Caravan Salon.

SpaceCamper Classic+ Photos Par : SpaceCamper SpaceCamper Classic+ Images de : SpaceCamper

Des concepts centrés sur les usages réels des clients

Reste à voir si ces quatre concepts intégreront un jour durablement la gamme. Ils montrent en tout cas assez bien les préoccupations concrètes des utilisateurs de vans aménagés. Il n’est pas question d’appendices en carbone ou d’écrans géants, mais bien de chiens, de vélos, de places assises supplémentaires et, bien sûr, de la question décisive : où installer les toilettes ?

Ceux qui recherchent un van aussi flexible disposent désormais de plusieurs alternatives intéressantes. Le Panama River R10 combine quatre couchages dans un format compact de 5,08 mètres, tandis que le Kompanja Zwei L mise sur un aménagement artisanal et des lits simples modulables. Plus orienté encore vers un usage mixte quotidien et loisirs, le Ventje T7 propose jusqu’à sept places, un intérieur modulable et même une motorisation électrique.