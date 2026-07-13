Volkswagen Multivan vs Mercedes Classe V, duel entre vans premium

Le duel entre le Volkswagen Multivan et le Mercedes Classe V est un grand classique du segment des vans premium, aujourd'hui encore plus intense après la mise à jour 2026 du modèle de Wolfsburg. D'un côté, le Multivan, récemment revu sur le plan du style et de la technologie embarquée ; de l'autre, le Classe V qui mise avant tout sur le luxe et l'exclusivité pour une clientèle de familles nombreuses et de professionnels du transport de personnes.

Les deux allemandes abordent le segment avec des philosophies différentes, même si leur cible reste assez proche : le Multivan demeure plus polyvalent et plus accessible, tandis que le Classe V vise un positionnement plus haut de gamme, entre confort de routière de prestige et vocation de navette de représentation.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Volkswagen Multivan 4,97 - 5,17 m 1,94 m ; |1,90 m 3,12 m Mercedes Classe V 4,90 - 5,37 m 1,92 m ; |1,90 - 1,91 m 3,2 - 3,43 m undefined undefined

Extérieur

Le Multivan mis à jour revoit surtout sa face avant, avec des projecteurs LED plus grands et une nouvelle signature lumineuse, ainsi qu'un bandeau horizontal éclairé sur les versions les plus haut de gamme. Le bouclier a été redessiné dans une optique aérodynamique, avec des prises d'air intégrées. La personnalisation progresse : seize combinaisons de couleurs sont disponibles, avec de nouvelles teintes bicolores comme le blanc Candy White associé au marron Grey Brown métallisé. Les jantes en alliage vont de 17 à 19 pouces.

Volkswagen Multivan (2026) Photos Par : Volkswagen Nutzfahrzeuge Mercedes Classe V 2024

Le Classe V, dont le dernier restylage remonte à 2024, mise toujours sur une face avant plus imposante, avec une calandre redessinée et des projecteurs Multibeam LED proposés en option. La carrosserie est disponible en trois longueurs : Compact (4 895 mm), Long (5 140 mm) et Extra Long (5 370 mm), cette dernière étant réservée aux motorisations diesel. La lunette arrière s'ouvre indépendamment du hayon, une solution pensée pour faciliter l'accès au coffre dans les parkings étroits.

Intérieur et coffre

Le Multivan inaugure une planche de bord redessinée avec le nouveau Digital Cockpit Pro, disponible avec trois modes d'affichage, et un écran central d'infodivertissement de 12,9 pouces. Le sélecteur de la boîte automatique, comme sur l'ID. Buzz, migre vers un levier placé sur la colonne de direction. Parmi les nouveautés pratiques, la recharge sans fil passe de 5 à 25 watts et les ports USB-C montent jusqu'à 60 watts. Le volume de chargement varie entre 461 et 2 297 l sur l'empattement court, et entre 661 et 2 497 l sur l'empattement long, selon la rangée de sièges rabattue.

Volkswagen Multivan (2026) Photos Par : Volkswagen Nutzfahrzeuge Intérieur Mercedes Classe V 2024

Le Classe V propose une planche de bord widescreen, où l'écran d'instrumentation et celui du système MBUX se fondent sous une même surface vitrée, avec des fonctions de réalité augmentée pour la navigation. L'habitacle peut accueillir jusqu'à 8 passagers, grâce à des configurations avec banquettes, sièges individuels ou fauteuils de luxe, y compris en disposition vis-à-vis. Le coffre, calculé avec les sièges rabattus, atteint jusqu'à 4 200 l sur la Compact, 4 630 l sur la Long et 5 010 l sur la Extra Long.

Modèle Tableau de bord numérique Écran d'infodivertissement Capacité du coffre Volkswagen Multivan Oui, 3 modes d'affichage 12,9 pouces ; |De 461 à 2 497 l Mercedes Classe V 12 pouces intégré au tableau de bord à double écran Double écran MBUX de 12 pouces chacun ; |De 610 à 5 010 l undefined undefined

Motorisations

Le Multivan 2026 conserve une gamme de moteurs inchangée : un 2.0 TDI turbodiesel de 150 ch à traction avant, un 2.0 TSI essence de 204 ch et l'hybride rechargeable eHybrid 4MOTION de 245 ch à transmission intégrale, associé à une batterie de 19,7 kWh. La boîte est toujours une DSG à double embrayage.

Volkswagen Multivan (2026) Photos Par : Volkswagen Nutzfahrzeuge Mercedes Classe V 2024

Le Classe V propose une gamme diesel plus étoffée : V220d de 163 ch, V250d de 190 ch (Long uniquement) et V300d de 237 ch, tous associés à la boîte automatique 9G-Tronic et à la propulsion. Il existe aussi une version essence mild hybrid, la V300, de 231 ch, disponible uniquement avec la carrosserie Long. Les meilleures performances restent l'apanage du V300d, qui abat le 0 à 100 km/h en 7,9 secondes.

Modèle Diesel Essence Hybride rechargeable Volkswagen Multivan 2.0 TDI, 150 CV 2.0 TSI, 204 CV eHybrid 4MOTION, 245 CV (batterie de 19,7 kWh) Mercedes Classe V ; |V220d, 163 CV ; V250d , 190 CV ; V300d, 237 CV V300 hybride léger, 231 CV n.d. undefined

Prix

Le tarif officiel Volkswagen du Multivan 2026 débute à 58 633 euros pour la version Space 2.0 TDI, tandis que le Space eHybrid 4MOTION est proposé à partir de 65 502 euros. La gamme grimpe jusqu'au Style eHybrid 4MOTION long, affiché à 84 410 euros ; le Style TDI long s'arrête pour sa part à 76 640 euros.

Le Mercedes Classe V démarre à 64 820 euros en 220 d Compact, jusqu'à 100 420 euros pour la 300 d Extra Long en finition Exclusive.

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