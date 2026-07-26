Ce camping-car coûte 2,2 millions d’euros, avec une voiture de collection à l’arrière

Ceux qui aiment disposer d’un peu plus d’espace en camping feraient mieux, cette fois, de ne pas penser à ajouter une armoire supplémentaire. Avec le nouveau Perfect 1200 QS Platinum, Vario Mobil montre ce qu’il se passe lorsqu’on pousse le concept du camping-car jusqu’au bout, sans trop se soucier des dimensions, du poids et sans doute non plus du budget.

Ce camping-car de 12 mètres évolue d’ailleurs dans une catégorie dont les camping-cars classiques se sont retirés depuis longtemps. Des dimensions comparables rappellent plutôt le Brabus Big Boy 1200, qui mise lui aussi sur quatre espaces de vie extensibles. Les STX Race Trucks, avec leurs deux à quatre slide-outs, se rapprochent également de l’immobilier de luxe roulant. Le Vario pousse le concept des extensions latérales encore plus loin avec jusqu’à 35 m² de surface habitable et un garage XXL.

La base ne pourrait guère être plus adaptée : sous la cellule se cache un Mercedes Actros 2553 LLL à trois essieux et suspension pneumatique intégrale. Son six-cylindres en ligne de 12,8 litres développe 390 kW (530 ch) et délivre jusqu’à 2.600 Nm de couple. Le moteur affiche ainsi déjà une cylindrée supérieure à celle d’une caisse de bière bien fraîche, ce qui colle finalement assez bien à l’image d’un camping-car de 26 tonnes.

Long de 12,00 mètres, large de 2,55 mètres et haut de 3,99 mètres, ce liner de luxe revendique également un poids total de 26 tonnes. Pour qu’il reste malgré tout relativement maniable dans les virages, Vario Mobil a recours à un essieu arrière à direction forcée. Mais le Perfect Platinum ne révèle vraiment toute sa démesure qu’une fois à l’arrêt.

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C’est là que quatre slide-outs à étanchéité pneumatique se déploient pour agrandir nettement la dînette, le salon et l’espace nuit. Selon le constructeur, l’habitacle atteint alors jusqu’à 35 m², soit à peu près la surface d’un petit appartement urbain. À la différence près qu’ici, il y a 530 ch et qu’il est même possible d’emporter sa petite voiture à l’arrière.

Une particularité réside dans le FLOORslide au niveau de la dînette. L’extension latérale ne se contente pas de sortir vers l’extérieur : une partie supplémentaire du plancher se déploie également. L’espace ainsi créé est automatiquement comblé par un plancher relevable électrique, de manière à obtenir une surface presque plane. En complément, la banquette en cuir peut être élargie électriquement de 30 centimètres supplémentaires.

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Et puis, il y a le garage arrière. Là où, dans un camping-car classique, deux vélos électriques constituent déjà un chargement conséquent, le Perfect 1200 peut, en option, embarquer directement son propre classique automobile. Le véhicule peut accueillir une Mercedes SL Pagode restaurée avec soin, qui disparaît à l’arrière grâce à un système de chargement automatique sur une plateforme autoporteuse. Selon Vario Mobil, un Porsche 911, une Maserati MC20 ou une Mercedes-AMG Black Series peuvent également y prendre place. Pour les voitures électriques, une wallbox peut même être intégrée.

À bord, l’ambiance se poursuit dans le même registre, du moins si l’on entend par sobriété du noyer américain, de l’ardoise et une abondance de cuir. Le nouvel intérieur associe des surfaces claires satinées à un bois noble sombre et à un mobilier aux formes courbes dans le design dit bentART. S’y ajoutent un panneau mural de vestiaire éclairé en véritable ardoise, des détails en bois usiné ainsi qu’un vaste salon en cuir Cayman avec fauteuils Captain’s Chairs réglables.

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Le manque de place semble tout aussi improbable dans la cuisine. Le bloc-cuisine comprend notamment des poignées encastrées éclairées, des tiroirs à fermeture assistée, un lave-vaisselle et un équipement Miele avec four à chaleur tournante. Dans la salle de bains, Vario Mobil associe un meuble vasque éclairé à des robinetteries noires, des vasques design et des surfaces à l’aspect béton. Même des revêtements de sol en céramique font partie de l’aménagement.

À l’arrière, en plus du grand garage, on trouve un lit double king-size accessible sur trois côtés. S’y ajoute un coin lecture extensible, tandis que des portes coulissantes électriques à verrouillage automatique séparent les différentes zones de vie. Système audio Bose, installation satellite et équipements multimédias se chargent du divertissement. De nombreuses fonctions peuvent être commandées et surveillées de manière centralisée via l’interface numérique, et à distance via smartphone en option.

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Autre point notable, l’ensemble de la cellule habitable fonctionne sans gaz. Le chauffage repose sur un système diesel à eau chaude développant jusqu’à 17.000 watts. Il est complété par une résistance électrique et un échangeur thermique moteur, qui fournit de la chaleur pendant les trajets. Même les surfaces des quatre slide-outs déployés sont chauffées. Les caméras remplaçant les rétroviseurs ainsi que les différents systèmes d’aide à la conduite et de sécurité de l’Actros doivent, eux, faire en sorte que ces douze mètres paraissent un peu moins longs sur la route.

Pour les réserves aussi, Vario Mobil raisonne davantage en dimensions domestiques qu’en standards de camping-car. À bord, on trouve 600 litres d’eau propre, auxquels s’ajoutent 450 litres d’eaux usées et une cuve à matières de 350 litres. L’Actros embarque de son côté 390 litres de gazole ainsi que 60 litres d’AdBlue. Une chose est donc claire : le Perfect 1200 est moins un camping-car pour un week-end improvisé qu’un véritable appartement sur trois essieux.

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Reste enfin un chiffre qui ressort même au milieu de tous ces superlatifs : le véhicule présenté, options comprises, démarre à 2,2 millions d’euros. En échange, on obtient un camping-car artisanal construit sur mesure, avec quatre slide-outs, 35 m² de surface habitable et un garage permettant d’emmener son ancienne favorite en voyage. Le Perfect 1200 QS Platinum fera ses débuts au Caravan Salon de Düsseldorf.

Ceux qui recherchent quelque chose d’un peu moins imposant, mais toujours très luxueux, trouveront aussi de nombreuses alternatives quelques crans en dessous. Le Niesmann+Bischoff iSmove mise sur une plus grande autonomie et, en option, sur un fonctionnement entièrement sans gaz, tandis que les Malibu Intégrés et le Hymer B-Klasse Modern Comfort proposent un confort premium plus classique dans des dimensions nettement plus raisonnables. Avec le Frankia Next, on descend même encore en gabarit, mais la Pagode devra alors rester à la maison.