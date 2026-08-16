L'histoire de l'Abarth-Alfa Romeo sportive superaérodynamique

Il existe des automobiles conçues pour gagner des courses, et d'autres qui deviennent des symboles d'innovation. On peut dire que l'Abarth Alfa Romeo 1300 Berlinetta by Colani appartient à ces deux catégories.

Présentée en 1959, cette exceptionnelle création en exemplaire unique représente la rencontre entre le génie technique de Carlo Abarth et la créativité visionnaire du designer allemand Luigi « Lutz » Colani. Le résultat est un coupé aux formes révolutionnaires, pensé pour défier le vent avant même ses adversaires.

La collaboration entre Carlo Abarth et Luigi Colani

À la fin des années 1950, Carlo Abarth concentre une grande partie de son travail sur l'amélioration des performances des voitures de petite cylindrée. Convaincu que la meilleure façon d'obtenir des vitesses plus élevées ne consiste pas seulement à augmenter la puissance, il accorde une attention particulière à l'aérodynamique. Ses voitures, souvent équipées de moteurs compris entre 350 et 1.300 cm³, décrochent de nombreux records internationaux précisément grâce à l'efficacité de leur carrosserie.

Abarth 1300 Colani (1959) Photo : Abarth

Pour développer un projet encore plus ambitieux, il confie en 1957 à Luigi « Lutz » Colani la réalisation d'une carrosserie expérimentale basée sur la plateforme de l'Alfa Romeo Giulietta Spider. Après un accident impliquant un précédent prototype Abarth-Alfa Romeo, Colani repense entièrement la voiture, la transformant en la célèbre 1300 Berlinetta présentée en 1959.

La voiture se distingue immédiatement par une esthétique totalement différente de celle des sportives de l'époque. Colani y applique sa philosophie « biodynamique », fondée sur des formes douces, continues et inspirées de la nature.

La face avant présente un long capot effilé qui rappelle certaines solutions étudiées par Pininfarina, tandis que la ligne de toit caractéristique à double bossage renvoie à la tradition sportive d'Abarth. Plus innovante encore, la partie arrière a été conçue pour réduire les turbulences et améliorer la stabilité à haute vitesse.

Une attention particulière est également portée au soubassement de la voiture. Colani développe en effet des solutions spécifiques pour optimiser les flux aérodynamiques, anticipant une philosophie de conception qui ne deviendra fondamentale que plusieurs décennies plus tard.

Des performances surprenantes

La Berlinetta adopte un moteur Alfa Romeo de 1.300 cm³ capable de développer environ 110 ch, une puissance considérable pour une voiture qui ne pèse que 780 kg. Grâce à son excellent rapport poids/puissance et à une carrosserie extrêmement aérodynamique, elle atteint une vitesse maximale d'environ 210 km/h.

La voiture démontre également ses qualités dynamiques sur le Nürburgring, où elle parvient à boucler un tour en moins de dix minutes.

Abarth 1300 Colani (1959) Photo : Abarth

Malheureusement, la 1300 Berlinetta n'entrera jamais en production de série et restera un exemplaire unique, né avant tout comme laboratoire technologique. C'est toutefois précisément cette exclusivité qui contribue à en faire l'un des concept-cars les plus fascinants de l'histoire automobile européenne.

Galerie: Abarth 1300 Colani (1959)

4 Source: Abarth