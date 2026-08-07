Une Alfa Romeo Junior spéciale... mais pas pour l'Europe

Imaginer une Alfa Romeo destinée au marché japonais, produite en série limitée pour collectionneurs, est assez facile ; la voir prendre la forme d’un petit SUV l’est un peu moins. Pourtant, l’Alfa Romeo Junior Ibrida Sport Speciale existe bel et bien : il s’agit d’une série limitée à 140 exemplaires réservée au Japon, affichée à 5.250.000 yens, soit environ 31.000 euros au taux de change actuel, taxes comprises.

Dérivé du Junior Ibrida compact, ce modèle est lancé aujourd’hui, le 6 août 2026, par Stellantis Japan au sein du réseau officiel Alfa Romeo. L’esthétique extérieure comme l’habitacle évoluent, avec un pack dédié mêlant références aux sportives historiques de la marque et détails pensés pour ceux qui recherchent un SUV urbain hybride à l’orientation clairement sportive.

Alfa Romeo Junior Ibrida Sport Speciale : ce qui change

La base technique reste celle du Junior Ibrida, avec le 1.2 mild hybrid 3 cylindres à turbocompresseur à géométrie variable et chaîne de distribution, développant 136 ch, associé à un module électrique 48 V de 21 kW intégré à la boîte automatique à double embrayage à 6 rapports.

Le signe distinctif de cette Sport Speciale réside dans son pack esthétique spécifique. À l’extérieur, on trouve des bas de caisse et un bouclier arrière noir brillant associés à des inserts argentés, une solution qui accentue les contrastes de la carrosserie. Un badge spécifique « Sport Speciale » apparaît également sur les flancs afin d’identifier cette série limitée par rapport aux autres versions du Junior Ibrida au catalogue.

La dotation comprend des jantes alliage de 18 pouces baptisées « Foli », avec un dessin à trois feuilles inspiré de la nouvelle 33 Stradale de 2023. Elles reçoivent une finition mate « Myron » traitée pour limiter l’adhérence des salissures, un détail qui facilite l’entretien de ce dessin de branches complexe.

Alfa Romeo Junior Ibrida Sport Speciale Photo de : Alfa Romeo

Habitacle en Alcantara et palette de couleurs limitée

L’habitacle de l’Alfa Romeo Junior Sport Speciale fait largement appel à l’Alcantara sur les sièges, le volant, la planche de bord et la console centrale. Les sièges associent Alcantara et similicuir avec des inserts blancs, tandis que des surpiqûres blanches contrastées apparaissent sur les assises, le volant et les garnitures, créant un contraste net avec la base noire de l’intérieur. Le logo « Sport Speciale » est intégré au revêtement de la planche de bord.

Alfa Romeo Junior Ibrida Sport Speciale Photos Par de : Alfa Romeo Alfa Romeo Junior Ibrida Sport Speciale Photo de : Alfa Romeo

Parmi les équipements spécifiques, on retrouve le volant mêlant cuir et Alcantara avec surpiqûres blanches, les palettes de changement de rapport au volant et les panneaux intérieurs habillés d’Alcantara. La palette de teintes extérieures se limite à trois couleurs : Brera Red pour 50 exemplaires, Arese Grey pour 45 unités et Sempione White pour les 45 restantes.

La Junior Sport Speciale rejoint les précédentes séries limitées, comme la Junior Ibrida Edizione Bianco, confirmant l’attention portée à des finitions dédiées.