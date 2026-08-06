Chassé-croisé des vacances : Bison Futé annonce un samedi 8 août difficile sur les routes

Les automobilistes devront s’attendre à un trafic particulièrement chargé lors du deuxième grand week-end de chassé-croisé de l’été. Du vendredi 7 au lundi 10 août 2026, Bison Futé prévoit une circulation dense sur plusieurs grands axes, avec une journée du samedi 8 août qui devrait concentrer les principales difficultés.

Cette période correspond au traditionnel croisement entre les départs en vacances du mois d’août et les premiers retours. Les grands itinéraires vers les zones touristiques, notamment en direction de l’Atlantique, de la Méditerranée et des régions montagneuses, seront fortement sollicités.

Le vendredi 7 août, le trafic devrait progressivement augmenter, avec des ralentissements attendus en fin de journée autour des grandes agglomérations et sur les axes menant vers le sud. Les retours depuis les destinations touristiques participeront également à la densification du réseau.

La journée du samedi 8 août sera la plus compliquée. Les départs massifs provoqueront des difficultés dès le matin, notamment sur les autoroutes en direction du sud et de l’ouest. La vallée du Rhône, les accès aux littoraux et plusieurs grands axes de transit devraient figurer parmi les secteurs les plus touchés.

L’Île-de-France sera également concernée, avec une circulation dense attendue sur les autoroutes A6 et A10, particulièrement utilisées par les vacanciers rejoignant le sud de la France. Les ralentissements devraient se multiplier avant une amélioration progressive dans l’après-midi.

Dans le sens des retours, les automobilistes remontant des régions touristiques devront également composer avec un trafic soutenu, notamment en provenance du littoral méditerranéen et de la façade atlantique.

Dimanche 9 août, la situation devrait progressivement s’améliorer, même si des perturbations resteront possibles sur plusieurs axes. Lundi 10 août, la circulation devrait retrouver des conditions plus habituelles.

Bison Futé recommande aux conducteurs d’anticiper leurs déplacements, d’éviter les heures les plus chargées et de respecter les règles de sécurité essentielles : pauses régulières, vigilance face à la fatigue et contrôle du véhicule avant le départ.

Ce deuxième week-end d’août devrait donc confirmer la forte affluence estivale sur les routes françaises, avec une journée du samedi particulièrement sensible pour les automobilistes.