La supercar des années 70 qui mériterait l’Espace

Plus d’un demi-siècle après les débuts de la Lamborghini Miura SV, la marque de Sant’Agata Bolognese a choisi une voix d’exception pour en raconter la portée.

Il s’agit de l’astronaute italien Paolo Nespoli, qui, dans une nouvelle vidéo, établit un parallèle entre la conquête spatiale et l’une des sportives les plus célèbres de l’histoire, toutes deux animées par la volonté de dépasser les limites imposées par la technologie de leur époque.

De l’espace à la Miura, un même défi lancé aux limites

Pour Nespoli, tout a commencé en 1969, lorsqu’à 12 ans il a assisté aux premiers pas de l’homme sur la Lune. Cet événement, raconte-t-il, lui a fait comprendre quel serait son avenir. Au cours de sa carrière, il a passé environ 300 jours dans l’espace, subissant des accélérations supérieures à 4 G et voyageant à plus de 27.500 km/h à bord de vaisseaux spatiaux.

Selon l’astronaute, le progrès naît de la capacité à affronter des objectifs qui semblent inaccessibles, comme l’a fait la NASA, l’agence spatiale américaine, avec son programme lunaire.

Le même esprit a également caractérisé Lamborghini, selon Nespoli, le constructeur fondé en 1963 par Ferruccio Lamborghini. À peine deux ans après la création de l’entreprise, la Miura est arrivée, un modèle destiné à révolutionner le concept de voiture de sport grâce à son moteur V12 monté en position centrale et à une configuration technique alors inédite pour une voiture de route.

Le souvenir de la Miura SV

Présentée en 1971, la Miura SV (Super Veloce) a représenté l’évolution finale du projet d’origine, avec de nombreux raffinements techniques et des performances encore supérieures. Pour Nespoli, cette version continue de procurer des sensations difficiles à reproduire encore aujourd’hui.

Paolo Nespoli conduit la Lamborghini Miura SV Photo : Lamborghini

« Après 55 ans, explique Nespoli, on peut encore ressentir la puissance du moteur, la manière dont l’embrayage fonctionne avec la boîte de vitesses, en transmettant cette puissance aux roues. On la sent au volant et on la maîtrise. L’ingénierie et la technologie sont mon obsession. Je regarde toujours vers l’avenir, vers le futur, mais au volant de la Miura SV, je me sens à nouveau jeune. »

La vidéo, intitulée « Beyond the Edge », s’appuie sur le récit de Nespoli pour mettre en avant le lien entre innovation, ingénierie et désir d’aller au-delà de ce qui semble possible. Un message qui rapproche deux parcours très différents, celui de l’exploration spatiale et celui de l’automobile, unis par le même objectif : repousser toujours plus loin les frontières des possibilités techniques.