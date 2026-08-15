CATL : le réseau mondial pour réparer les batteries de VE arrive

CATL, le géant chinois des batteries pour voitures électriques, veut révolutionner le monde de la réparation : d’ici fin 2026, l’entreprise ambitionne d’ouvrir des centres de service dédiés dans 100 villes à travers le monde, avec la promesse de réduire les coûts de réparation jusqu’à dix fois et de restituer le véhicule au client en moins de 72 heures.

L’annonce a été faite lors du « Ning Day 2026 », l’événement organisé par l’entreprise à Haikou, en Chine, où ont également été présentés les premiers résultats concrets du projet : huit centres déjà en activité sur le territoire chinois et deux sites internationaux, l’un en Norvège et l’autre à Istanbul.

Comment fonctionne le réseau Ning Service

Au cœur du projet se trouve « Ning Service », lancé fin 2024 avec l’objectif affiché de dépasser la logique du « tout ou rien » qui caractérise encore trop souvent les réparations de batteries : un simple choc ou une bosse peut aujourd’hui entraîner le remplacement de l’ensemble du pack batterie, avec des conséquences importantes aussi pour les polices d’assurance.

Ning Service, après-vente CATL. L’un des ateliers Photo : CATL

Pour l’éviter, CATL utilise depuis longtemps la technologie cell-to-pack, qui permet de remplacer les cellules endommagées individuellement plutôt que l’ensemble du bloc. Dans ces nouveaux centres, une grande partie du travail est en outre confiée à des bras robotisés capables de découper, peindre et appliquer des adhésifs sur les batteries sans intervention humaine, ce qui réduit les délais et les risques d’erreur.

Des réparations moins coûteuses et plus accessibles

L’économie annoncée est significative : CATL évoque une baisse des coûts passant d’environ 13 600 euros à seulement 1 360 euros par intervention. Autre évolution importante, le nombre de véhicules pris en charge : alors qu’à l’origine le service était réservé aux seules voitures équipées de batteries CATL, les centres les plus récents sont désormais ouverts à tous les modèles électriques. L’entreprise affirme ainsi pouvoir intervenir désormais sur 76,8 % des voitures électriques vendues en Chine, contre 47 % auparavant.

Reste à voir comment seront gérées les réparations sur les véhicules équipés de cellules produites par d’autres fournisseurs.

Des fourgons de réparation mobile également en préparation

Aux côtés des centres fixes, CATL a présenté une flotte de fourgons atelier 100 % électriques, avec une autonomie annoncée allant jusqu’à 800 kilomètres. Ces véhicules mobiles seraient capables d’effectuer trente types de diagnostics différents et cinquante opérations de réparation, en couvrant jusqu’à 90 % des cas ne nécessitant pas un démontage approfondi de la batterie, avec des délais d’intervention réduits jusqu’à 48 heures.

Ning Service, un fourgon pour les réparations mobiles de VE Photo : CATL

Il faut toutefois préciser que CATL n’a pas encore publié de grille tarifaire détaillée, laissant entendre que les coûts seront calculés au cas par cas en fonction du modèle et du type de panne.