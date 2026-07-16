Le Volkswagen Grand California est encore plus autonome grâce au soleil

L’autonomie énergétique est devenue l’un des aspects les plus importants pour ceux qui voyagent en camping-car, en particulier pour les adeptes du camping sauvage.

C’est précisément sur ce point que Volkswagen Véhicules Utilitaires fait évoluer le Grand California, le camping-car basé sur le Crafter, qui adopte un nouveau pack Off-grid capable d’augmenter sensiblement l’indépendance vis-à-vis du réseau électrique.

Les nouveautés concernent aussi la sécurité, la technologie embarquée et l’habitacle, confirmant la volonté du constructeur allemand de faire évoluer son camping-car phare sans en modifier la philosophie.

Plus d’énergie loin des campings

La principale nouveauté est le nouveau pack Off-grid qui associe deux batteries lithium-ion LiFePO4 de 40 Ah à une installation photovoltaïque montée de série sur le toit. La puissance des panneaux varie selon la version : 104 W en crête sur le Grand California 600 et 174 W sur le Grand California 680.

Par rapport à la batterie AGM traditionnelle de 92 Ah, le nouveau système offre environ 40 % de capacité réellement exploitable en plus, en passant de 46 à environ 64 Ah. Les batteries au lithium garantissent en outre une durée de vie jusqu’à cinq fois supérieure, une protection contre la décharge profonde et des temps de recharge plus rapides, grâce à la possibilité d’accepter des courants allant jusqu’à 200 ampères.

L’énergie produite par les panneaux solaires est également exploitée en roulant et, en mode ECO, la recharge photovoltaïque est privilégiée, contribuant à réduire la consommation d’énergie provenant de sources externes. Pour ceux qui ne souhaitent pas le pack complet, la mise à niveau vers les seules batteries LiFePO4 est également proposée.

Davantage de technologie et de sécurité

Les mises à jour concernent aussi la conduite. Parmi les nouveautés figure le système de surveillance de l’attention du conducteur, désormais de série, tandis que l’Intersection Assist fait son apparition au catalogue des options, afin de faciliter les manœuvres et d’améliorer la sécurité aux carrefours et dans la circulation urbaine.

Volkswagen Grand California (2026) avec pack Off-grid Photo : Volkswagen Nutzfahrzeuge

Le système multimédia évolue lui aussi avec de nouveaux dispositifs d’infodivertissement dotés d’écrans jusqu’à 12 pouces, de la compatibilité smartphone et de services en ligne.

Un intérieur plus accueillant

À bord, le Volkswagen Grand California adopte la nouvelle finition "Atami Bamboo", déjà introduite lors des dernières évolutions de la gamme, qui rend l’ambiance plus chaleureuse et moderne. Volkswagen a également revu certains détails fonctionnels, en introduisant de nouveaux espaces de rangement et une table plus polyvalente au quotidien.

Volkswagen Grand California (2026) avec pack Off-grid : même l’intérieur est désormais plus accueillant et fonctionnel Photo : Volkswagen Nutzfahrzeuge

Les deux configurations restent disponibles : le Grand California 600, plus compact avec lit double transversal, et le Grand California 680, caractérisé par des lits jumeaux longitudinaux à l’arrière.

Volkswagen Grand California (2026) avec pack Off-grid est déjà disponible à la commande Photo : Volkswagen Nutzfahrzeuge

Le nouveau pack Off-grid est d’ores et déjà disponible à la commande. La mise à niveau vers les batteries LiFePO₄ coûte 833 euros, tandis que le pack complet avec installation solaire débute à 1.719,55 euros pour le Grand California 600 et à 2.326,45 euros pour le Grand California 680.