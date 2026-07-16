Le nouveau petit SUV de Volkswagen fait ses débuts

Le nouveau Volkswagen ID. Cross est un modèle qui vient compléter le Volkswagen T-Roc et qui, à l’image de la Volkswagen ID. Polo, a été conçu selon une philosophie que le constructeur allemand appelle True Volkswagen, afin de réinterpréter l’ADN associé aux Volkswagen « d’autrefois » à travers un design baptisé Pure Positive.

Derrière toutes ces appellations, plus concrètement, il y a la volonté de remettre au goût du jour des éléments qui ont caractérisé par le passé les voitures de cette marque allemande, notamment en matière de qualité perçue, sur une plateforme qui offre beaucoup d’espace à bord au regard de la compacité de la carrosserie, grâce à l’optimisation de l’architecture à moteur avant et traction avant.

Volkswagen ID. Cross (2026) : le design extérieur

La carrosserie du Volkswagen ID. Cross est légèrement plus grande que celle de sa cousine thermique, le Volkswagen T-Cross (développé sur la plateforme MQB), avec une exploitation de l’espace optimisée tout en conservant les proportions typiques d’un SUV compact.

Volkswagen ID. Cross (2026) Photo : Volkswagen

La généreuse habitabilité intérieure se devine aussi à travers le dessin régulier des flancs, avec une ligne de caisse parallèle au sol. Cette logique s’applique également au toit (doté de barres de toit), qui se relie au becquet arrière pour donner l’impression d’être « suspendu », grâce aussi à la peinture noire des montants, avec des touches de couleur horizontales réservées au seul troisième montant.

Volkswagen ID. Cross (2026) Photo : Volkswagen

Dans la partie basse de la carrosserie, on trouve des protections en plastique contrastées qui se prolongent sur les passages de roue et les boucliers, tandis que les jantes peuvent aller de 17 à 20 pouces.

Sur les finitions les plus hautes, la face avant reçoit des projecteurs matriciels à LED avec technologie IQ.LIGHT, un bandeau lumineux sur toute la largeur ainsi qu’un logo VW éclairé.

À l’arrière aussi, les designers ont illuminé le logo Volkswagen, relié par un bandeau rouge placé sous une partie transparente aux feux latéraux à LED, qui présentent un effet tridimensionnel.

Sept teintes de carrosserie sont prévues : Ascot Grey, Pure White, Deep Black, Nori Green, Oyster Silver, Clear Blue et Kings Red.

Volkswagen ID. Cross (2026) Photo : Volkswagen

Volkswagen ID. Cross (2026) : dimensions

Longueur Hauteur Largeur Empattement 4,15 mètres 1,58 mètre 1,79 mètre 2,60 mètres

Volkswagen ID. Cross (2026) : l’intérieur

Le coffre de l’ID. Cross affiche une capacité de départ de 475 litres, un chiffre notable au regard des dimensions extérieures, avec un compartiment sous plancher très profond. Il est aussi possible de profiter d’un coffre avant de 22 litres, pratique pour ranger le câble de recharge.

Volkswagen ID. Cross (2026) Photo : Volkswagen

Les passagers arrière bénéficient eux aussi de beaucoup d’espace, à commencer par un plancher totalement plat, y compris au centre, ainsi qu’une garde au toit généreuse, avec la possibilité d’opter pour un grand toit panoramique en verre.

Volkswagen ID. Cross (2026) Photo : Volkswagen

Le design Pure Positive, qui entend capitaliser sur les points forts des Volkswagen d’il y a quelques années, se perçoit surtout dans l’habitacle de l’ID. Cross, notamment à travers l’emploi de revêtements en tissu, de plastiques moussés, mais aussi le retour de boutons et molettes physiques qui améliorent l’ergonomie des commandes.

L’instrumentation numérique de 10,25 pouces et l’écran tactile de 12,9 pouces du système d’infodivertissement sont positionnés sur le même axe visuel et peuvent afficher une présentation rétro, comme sur les Volkswagen des années 1980.

Volkswagen ID. Cross (2026) Photo : Volkswagen

Volkswagen ID. Cross (2026) : motorisations

Le nouveau Volkswagen ID. Cross repose sur l’évolution de la plateforme MEB, désormais appelée MEB+, avec une architecture à moteur avant et traction avant pensée pour toutes les prochaines voitures électriques compactes du groupe Volkswagen.

Volkswagen ID. Cross (2026) Photo : Volkswagen

Les batteries intègrent de nouvelles cellules unifiées, produites directement par Volkswagen avec une architecture cell-to-pack dans laquelle les cellules ne sont plus assemblées en modules, supprimant ainsi une étape intermédiaire pour gagner en compacité et en efficacité.

Volkswagen ID. Cross (2026) Photo : Volkswagen

Deux niveaux de capacité et deux chimies différentes sont proposés, associés au moteur électrique appelé APP290. La version d’accès reçoit une batterie de 37 kWh nets avec chimie LFP (lithium-fer-phosphate), disponible avec deux niveaux de puissance : 85 kW (116 ch) et 99 kW (135 ch).

Volkswagen ID. Cross (2026) Photo : Volkswagen

Cette motorisation atteint une vitesse maximale de 150 km/h, pour un poids total du véhicule de 1.539 kg et avec une autonomie annoncée pouvant aller jusqu’à 316 km (cycle mixte WLTP), tandis que la recharge supporte jusqu’à 11 kW en courant alternatif (AC) et jusqu’à 90 kW en courant continu (DC), permettant de passer de 10 % à 80 % en 27 minutes.

Volkswagen ID. Cross (2026) Photo : Volkswagen

Au sommet de la gamme figure la version de 155 kW (211 ch), associée à une batterie de 52 kWh nets avec chimie NMC (nickel-manganèse-cobalt). Le poids de cette ID. Cross est de 1.548 kg, pour une vitesse maximale de 160 km/h et une autonomie pouvant atteindre 436 km (cycle mixte WLTP).

Volkswagen ID. Cross (2026) Photo : Volkswagen

Là encore, la recharge en AC atteint 11 kW, tandis que la puissance maximale en courant continu (DC) grimpe à 105 kW, ce qui réduit le temps de recharge de 10 % à 80 % à 24 minutes. Dans les deux versions, la technologie Vehicle-to-load (V2L) est disponible pour alimenter des appareils électriques externes, jusqu’à une puissance maximale de 3,6 kW.

Modèle Moteur Transmission ; |Alimentation Puissance ; |Batterie Autonomie ID. Cross

37 kWh 116 CV PSM synchrone à aimants permanents avant électrique ; |116 CV ; |37 kWh LFP ; |316 km WLTP ID. Cross

37 kWh 135 CV PSM synchrone à aimants permanents avant électrique 135 CV ; |37 kWh NMC ; |316 km WLTP ID. Cross

52 kWh 116 CV PSM synchrone à aimants permanents avant électrique 211 CV ; |52 kWh NMC ; |436 km WLTP undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

Volkswagen ID. Cross (2026) : prix

L’arrivée du Volkswagen ID. Cross est prévue pour l’automne 2026.

Pour le moment, les prix n’ont pas encore été précisés, mais pour se faire une idée du positionnement commercial, on peut se référer au tarif du marché allemand, qui débute à environ 28.000 euros. Toujours en Allemagne, la Volkswagen ID. Polo démarre quant à elle à 24.995 euros.

En ce qui concerne les finitions, Volkswagen revient à des appellations classiques, bien connues du public depuis des années : Trend, Life et Style.

Galerie: Volkswagen ID. Cross (2026)