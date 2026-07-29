Voici comment le groupe Volkswagen prévoit de simplifier son catalogue de pièces détachées

Après de longues décennies très rentables, la Chine n’est plus la poule aux œufs d’or des constructeurs historiques. Depuis plusieurs années, la quasi-totalité des marques occidentales sont engagées sur une pente glissante sur le plus grand marché automobile du monde. Il ne s’agit pas seulement de la fin d’une période particulièrement faste. L’ascension fulgurante des marques chinoises commence aussi à avoir un impact sensible dans d’autres régions du monde. Le mois dernier, des groupes comme SAIC, BYD et Geely ont atteint ensemble 10,9 % du marché européen des voitures neuves, selon les données de Dataforce relayées par Automotive News Europe.

Les constructeurs de longue date tentent de riposter avec un afflux rapide de nouveaux modèles, mais ils savent que cela ne suffira pas à satisfaire dirigeants et financiers. Des mesures drastiques de réduction des coûts sont nécessaires, et le groupe Volkswagen est celui qui s’est montré le plus explicite sur sa volonté de devenir un constructeur plus agile et plus efficace. Il a annoncé des projets visant à tailler profondément dans son portefeuille de produits, avec la suppression pouvant aller jusqu’à la moitié de ses modèles.

Comme si cela ne suffisait pas, le groupe entend aussi réduire de 75 % le nombre d’options disponibles. Dans un document officiel préparé à l’intention des investisseurs après la publication de ses résultats semestriels, le conglomérat automobile allemand détaille davantage la manière dont il compte rationaliser en profondeur la diversité de ses composants.

Réduction de la variété des composants du groupe Volkswagen Photo : Volkswagen

Les marques généralistes comme premium sont concernées

BGC désigne les constructeurs qui composent le Brand Group Core : Volkswagen, Skoda, SEAT, Cupra et Volkswagen Véhicules Utilitaires. Pour ces marques, le plan prévoit de réduire jusqu’à 60 % la variété des composants de phares. Le groupe veut également diviser par deux le nombre de pièces de pare-chocs avant et réduire de 30 % le nombre de modules principaux de sièges.

BGP signifie Brand Group Progressive et regroupe Audi, Bentley et Lamborghini. La banque d’organes de ces marques haut de gamme sera elle aussi simplifiée, avec une réduction de 90 % de la variété des composants de sièges et de 60 % du nombre de volants. Dans le même temps, le choix de jantes en alliage sera réduit de moitié par rapport à l’offre actuelle.

Porsche est l’unique membre de la division Brand Group Sport Luxury, et semble pour l’instant échapper à ce type de coupes. La situation n’est toutefois pas vraiment favorable à Zuffenhausen. L’entreprise a annoncé son intention de supprimer 5 000 emplois d’ici 2035. Les primes de Noël seront ramenées d’un maximum de 100 % d’un salaire mensuel à 60 %, tandis que de nouvelles hausses de rémunération ont été repoussées à 2035.

Avec la récente cession par Porsche de sa participation dans la coentreprise Bugatti Rimac, la marque de Molsheim prend ses distances avec le groupe VW, dont elle faisait partie depuis 1998.

Réduction des capacités de production

Réduction de la capacité de production du groupe Volkswagen Photo : Volkswagen

Outre la réduction de sa gamme de modèles pouvant atteindre 50 % et la baisse de 75 % de la variété des pièces, le groupe VW réduit aussi ses capacités de production. Il a déjà fermé l’usine de Bruxelles, en Belgique, où étaient produits les Audi Q8 E-Tron et Q8 Sportback E-Tron jusqu’en 2025. L’usine de Dresde, qui a autrefois assemblé la Phaeton puis l’ID.3, a été transformée en campus technologique.

Ailleurs, les sites de Nankin, Ningbo I et Urumqi, en Chine, ont déjà fermé ou sont en cours d’arrêt d’activité. Le groupe VW réduit également la production sur six sites allemands et deux sites chinois : Wolfsburg, Ingolstadt, Zwickau, Neckarsulm, Emden, Hanovre, Anting I et Changchun I. Ces mesures ramènent la capacité de production annuelle de 12 millions à 10 millions de véhicules. Toutefois, l’entreprise indique devoir encore supprimer 500 000 unités en Europe et 500 000 autres en Chine afin d’abaisser la capacité annuelle totale à 9 millions de véhicules.

Réduction du portefeuille de produits du groupe Volkswagen Photo : Volkswagen

Source: Volkswagen Group