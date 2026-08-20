Le BMW XM serait menacé d'abandon

Avec seulement 7 608 unités vendues dans le monde en 2025, le XM a été la BMW qui s'est le moins bien vendue, même le roadster Z4, aujourd'hui disparu, ayant obtenu de meilleurs résultats. Cette année s'annonce encore pire, puisque la demande jusqu'en juin a chuté de 22,4 %, pour s'établir à 2 816 véhicules, par rapport aux six premiers mois de l'année dernière. Bien sûr, compte tenu de son prix de vente élevé, le constructeur de Munich ne s'est jamais vraiment attendu à ce que son SUV hybride rechargeable soit un best-seller. Le problème, c'est que les chiffres sont apparemment si bas que le modèle M dédié risque d'être supprimé.

Selon un nouveau rapport publié par Automotive News, l’avenir du XM est incertain, principalement en raison de ses faibles ventes en Chine. Lorsque ce mastodonte de la marque M a été lancé il y a quatre ans, le constructeur de luxe prévoyait que 23 % de ses clients proviendraient de Chine. Les États-Unis devaient constituer son plus grand marché avec 26 %, mais le SUV électrifié y rencontre également des difficultés. Les chiffres de vente officiels montrent que la demande a reculé de 4,9 % en 2025 pour s’établir à seulement 1 878 véhicules.

Ce rapport n’est toutefois pas une grande surprise. Le XM est commercialisé depuis environ quatre ans, et d’habitude, à ce stade, nous aurions déjà vu des photos espion de prototypes restylés en phase d’essai. Cela n’a pas été le cas, ce qui pourrait signifier que BMW fait l’impasse sur les révisions de mi-cycle pour son SUV haut de gamme. Il est très peu probable qu’il bénéficie d’un restylage « Neue Klasse », même si la marque a promis de lancer environ 40 modèles nouveaux ou actualisés d’ici fin 2027.

BMW XM 50e Photo : BMW

Bien qu’il soit officiellement considéré comme un produit M à part entière, BMW a réalisé d’importantes économies d’échelle. Non seulement le XM utilise la plateforme CLAR qui a fait ses preuves, mais sa configuration V8 hybride rechargeable a depuis été reprise sur les modèles M5. Le XM 50e est également un hybride rechargeable, mais il s’articule autour d’un six cylindres en ligne que l’on retrouve dans d’autres véhicules hybrides rechargeables arborant le célèbre emblème rond.

Même si BMW a réparti les coûts, le XM est peut-être un modèle trop de niche pour justifier un successeur. Comme toujours, rien n’est officiel tant que la marque ne l’a pas annoncé, mais l’absence de tout signe laissant entrevoir un restylage, sans parler d’une deuxième génération, jette le doute sur l’avenir du XM. Cela ne signifie pas pour autant qu’il sera abandonné du jour au lendemain, car les plans sont élaborés des années à l’avance et changent rarement au cours du cycle de vie du produit, à moins que la situation ne soit exceptionnellement mauvaise.

Si le XM venait à disparaître d’ici la fin de la décennie, il rejoindrait d’autres BMW au cimetière des voitures. La Z4 et la Série 8 ont déjà été abandonnées, et l’i4 est en train de disparaître pour laisser la place à la nouvelle berline i3. Selon certaines rumeurs, entre le nouvel iX5 et le futur iX7, il n’y aurait plus de place dans la gamme pour un autre SUV au style extravagant, l’iX. Automotive News affirme également que le monospace Série 2 Active Tourer pourrait bien avoir ses jours comptés.

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Source: Automotive News