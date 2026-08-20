Volvo produira des voitures Geely en Europe à partir de 2028

La stratégie européenne de Geely entre dans une nouvelle phase : à partir de 2028, les usines européennes de Volvo pourraient également produire des modèles des marques appartenant au même groupe. C'est ce qu'a confirmé An Conghui, nouveau président de Geely Auto Group, qui n'a toutefois pas précisé ni les marques concernées ni les usines en question.

Parmi les candidats les plus probables figure l'usine Volvo de Gand, en Belgique, qui a déjà l'habitude de produire des modèles basés sur des plateformes Geely.

Gand est le candidat le plus probable

L'usine belge semble particulièrement adaptée car, depuis 2025, elle fabrique le Volvo EX30, développé sur la plateforme Sustainable Experience Architecture de Geely, la même que celle utilisée par la Zeekr X. De plus, Volvo a récemment signé un accord avec les autorités belges pour moderniser l’usine, ouvrant ainsi la voie à la possibilité d’assembler des véhicules d’autres marques.

Galerie: Volvo EX30 2026 3 Source: Volvo

Ce projet pourrait donc permettre à Geely, Zeekr et Lynk & Co d’accroître rapidement leur présence industrielle en Europe sans avoir à construire de nouvelles usines à partir de zéro.

Produire en Europe pour éviter les droits de douane

La production locale présenterait également un avantage économique. Les voitures électriques Geely construites en Chine sont en effet soumises, au sein de l’Union européenne, à un droit de douane supplémentaire de 18,8 %, en plus des 10 % habituels appliqués aux importations. Assembler les véhicules directement en Europe permettrait donc de réduire l’impact de ces droits de douane.

Geely s’est déjà engagé dans cette voie. En juillet, le groupe a conclu un accord avec Ford pour introduire de nouveaux modèles électrifiés dans l’usine de Valence, en Espagne. Il collabore également avec Renault en Amérique du Sud et avec Proton en Malaisie.

Une stratégie qui concerne l’ensemble de l’industrie chinoise

Le choix de Geely s’inscrit dans un mouvement plus large. BYD lance la production en Hongrie, tandis que MG, marque du groupe SAIC, a annoncé l’implantation d’une usine en Espagne. Chery envisage également de produire en Europe via des usines déjà existantes.

Pour Geely, l’objectif est ambitieux : parvenir à réaliser les deux tiers de ses ventes hors de Chine et atteindre, d’ici 2030, une part de marché de 5 % sur les principaux marchés internationaux. Pour y parvenir, la simple exportation ne semble plus suffisante : la production européenne devient un élément de plus en plus important de la stratégie.