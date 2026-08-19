Le Hyundai Tucson 2027 dévoilé avec des changements de design majeurs

Hyundai a pris l'habitude de bouleverser complètement le design d'un modèle lors du passage à la génération suivante, et le Tucson ne fait pas exception. D'apparence comme s'il avait été conçu à la règle pour un reboot de Robocop, ce crossover compact regorge d'arêtes qui lui confèrent un look anguleux, lui donnant ainsi une allure plus robuste, même si nous savons tous qu'il a très peu de chances de quitter un jour le bitume.

Lorsque des prototypes camouflés ont été aperçus, les véhicules d’essai semblaient plus imposants que la génération sortante. Hyundai confirme aujourd’hui notre impression d’une carrosserie agrandie, en précisant qu’elle a allongé la carrosserie de 60 millimètres pour atteindre 4,7 mètres. La moitié de ce gain de longueur a été consacrée à l’empattement, qui s’élève désormais à 2,78 mètres.

La nouvelle génération du Tucson est également plus large de 40 millimètres, pour atteindre 1,90 mètre, ce qui libère encore plus d’espace à l’intérieur de l’habitacle. On remarque facilement qu’il s’agit d’un véhicule plus grand grâce à la vitre latérale arrière plus généreuse, et il est également beaucoup plus facile de monter à bord puisque l’angle d’ouverture des portes arrière a augmenté de 10 degrés pour atteindre 83 degrés.

Hyundai Tucson 2027 Photo: Hyundai

Le nouveau Hyundai Tucson gagne en taille dans toutes les dimensions

Avec une hauteur de 1,68 mètre, le Tucson redessiné est plus haut de 20 millimètres que son prédécesseur, offrant ainsi 29 millimètres d’espace supplémentaire pour la tête aux passagers arrière par rapport au modèle sortant. La refonte audacieuse de Hyundai ajoute un motif « H » lumineux aux deux extrémités, donnant l’impression que les phares et les feux arrière sont interchangeables.

Puisque nous ne cessons d’évoquer l’habitacle, il est évident que Hyundai a entièrement repensé l’intérieur pour accueillir son nouveau système d’infodivertissement Pleos. Bien que la taille de l'écran tactile ne soit pas précisée, il s'agit probablement de la version de 17 pouces que l'on trouve dans la Grandeur plutôt que de celle de 14,6 pouces de la nouvelle Elantra. Quoi qu'il en soit, une rangée de commandes physiques est toujours présente sous l'écran géant, ce qui est une bonne chose.

Intérieur de la Hyundai Tucson 2027 Photo: Hyundai

Intérieur du Hyundai Tucson 2027 : écrans et boutons

Bien que nous vivions à l’ère des réductions de coûts, Hyundai n’a heureusement pas supprimé le tableau de bord du conducteur. L’écran fin est positionné au sommet du tableau de bord, directement dans le champ de vision du conducteur, à l’image des configurations des deux autres modèles que nous avons mentionnés. Il est probable que la plupart, voire la totalité, des futures voitures équipées du nouveau système d’exploitation adoptent la même disposition. Entre la sellerie perforée, les finitions en bois, l’éclairage d’ambiance chaleureux et le nombre idéal de commandes traditionnelles, l’habitacle semble être un endroit où il fait bon vivre.

Comme il ne s’agit pour l’instant que de la présentation du design, Hyundai ne communique aucune spécification technique au-delà des dimensions du véhicule. Vous en saurez plus sur le nouveau Tucson plus tard dans l’année, lors de sa mise en vente en Corée, le reste du monde devant suivre probablement en 2027.

Source: Hyundai