Czinger veut prendre le record du Nürburgring à la Mercedes-AMG One

La Czinger 21C a déjà largement redéfini les limites de ce qu’une hypercar homologuée pour la route est capable de faire sur un circuit ; aujourd’hui, la marque basée à Los Angeles souhaite s’attaquer à la Nordschleife du Nürburgring. Après avoir établi de nouveaux records pour une voiture de série au WeatherTech Raceway Laguna Seca et au Circuit of the Americas, le « Ring » semble être le prochain grand défi à relever.

Lors d’un entretien avec Road & Track, le cofondateur et PDG Lukas Czinger affirme que la Nordschleife du Nürburgring est un objectif clair et que l’équipe a déjà recueilli des données sur le circuit. Faisant référence à la 21C Spyder récemment dévoilée, Lukas déclare : « Nous pourrions établir des records en version décapotable, mais je pense que nous pourrions également battre des records à pleine puissance ».

Czinger estime que son entreprise a de réelles chances de battre le record du tour pour une voiture de série, actuellement détenu par la Mercedes-AMG One, mais il souligne qu’aucune tentative officielle n’est prévue pour l’instant.

Les records sur circuit de Czinger à ce jour

À l’heure actuelle, la 21C détient les records des voitures de série à Laguna Seca et au Circuit des Amériques, et elle a même réalisé des temps remarquables sur d’autres circuits californiens ainsi que lors de la course de côte du Festival of Speed de Goodwood. Ces tours de piste constituent le fondement sur lequel Czinger s’appuie pour affirmer que la voiture a toute sa place dans tout débat sérieux sur les performances des hypercars modernes.

La société a déjà déclaré vouloir continuer à battre des records de tour au-delà du Nürburgring. Dans une vision plus large de ses projets, la 21C est positionnée comme un modèle phare axé sur les records plutôt que comme une simple pièce d’exposition produite en petite série.

La 21C à toit rigide allie une configuration à forte appui aérodynamique à un V8 biturbo de 2,9 litres, trois moteurs électriques et une puissance annoncée de 1 250 chevaux. Dans le cadre de l’opération « California Gold Rush » de Czinger, un exemplaire a établi en peu de temps des records pour une voiture de série sur cinq circuits de l’État et aurait, selon certaines sources, effectué les trajets entre les circuits sur la voie publique plutôt que d’être transporté sur une remorque.

Ce même mélange de performances et d’homologation routière était au cœur de l’attention lorsque la nouvelle 21C Spyder a fait son apparition à la Monterey Car Week, avec un châssis en carbone à toit ouvert et une aérodynamique qui, selon Czinger, peut générer 1481 kg d’appui aérodynamique à 240 km/h.

Czinger 21C Spyder Photo : Czinger

La tentative de Czinger sur le Nürburgring

Czinger a laissé entendre qu’une tentative à fond sur la Nordschleife pourrait encore prendre jusqu’à un an, avec entre-temps d’éventuels records à battre sur des circuits comme l’Indianapolis Motor Speedway ou Silverstone.

Lukas a également évoqué son intention de viser à la fois les records des voitures décapotables et le record absolu, laissant entrevoir le potentiel de la 21C Spyder. Les premières images des essais de Czinger au Nürburgring donnent une idée du niveau qu’ils tentent d’atteindre et de la visibilité que ces programmes peuvent avoir.

Source: Road & Track