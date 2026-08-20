Le nouveau SUV électrique de Bentley utilise 100 % de laine mérinos

Bentley transforme la laine de mouton et les chutes de bois en sa nouvelle conception du luxe. Le Torcal, son premier SUV électrique, dévoile en avant-première, avant sa présentation officielle le 23 septembre, une option d’habitacle 100 % laine mérinos et un placage « Ombre » spectaculaire.

Pour les acheteurs de véhicules électriques de luxe, habitués au « cuir vegan » synthétique et à un habitacle dépouillé, c’est un argument de vente différent : des tissus somptueux, un grain apparent et des matériaux qui visent à procurer une sensation de chaleur plutôt qu’une impression « de laboratoire ».

La laine mérinos à l’honneur

La grande nouveauté réside dans le premier tissu automobile 100 % laine mérinos de Bentley, conçu pour les sièges et les panneaux au toucher doux du Torcal. Il ne s’agit pas d’un simple revêtement fin ni d’un mélange. L’ensemble de la surface de sellerie peut être recouverte de cette fibre naturelle, offrant ainsi une sensation plus douce et plus textile que dans de nombreux habitacles de véhicules électriques haut de gamme.

Bentley a collaboré avec la filature britannique historique Fox Brothers afin que le tissu réponde aux exigences de durabilité et de résistance à l’abrasion requises pour une utilisation quotidienne dans un SUV de luxe. L’entreprise affirme qu’il s’agit du premier tissu automobile en pur mérinos à obtenir la certification complète « Responsible Wool Standard », qui garantit le bien-être animal et la transparence de la chaîne d’approvisionnement, de la ferme jusqu’à la finition.

Comparée au cuir synthétique que l’on trouve dans les voitures de marques comme Tesla, la laine mérinos respire naturellement et régule la température. Les sièges devraient paraître moins collants par temps chaud et moins glacés au démarrage en hiver, notamment lorsqu’ils sont associés à des palettes de couleurs claires telles que « Soft Linen » et « Portland », ainsi qu’à des finitions traditionnelles cousues main.

Ombre Veneer, papier recyclé et ce que cela signifie pour les véhicules électriques Bentley

Parallèlement à la laine, le Torcal lance l’Ombre Veneer, une garniture fabriquée à partir de chutes de noyer issues de sources durables et de papier recyclé, compressés en pas moins de 1 000 couches, puis découpés en tranches de moins d’un millimètre d’épaisseur. Bentley dispose ces tranches de manière à ce que la couleur passe du presque noir à des tons fumés, puis au noyer naturel sur le tableau de bord et les portières.

De petits morceaux de noyer et du papier, qui seraient normalement considérés comme des déchets, deviennent ainsi un élément de design. Une nouvelle finition en aluminium baptisée « Mulliner Sunburst » reprend ce thème artisanal, faisant écho aux anciens tableaux de bord guillochés avec un motif brossé à trois sens plus technique. Les acheteurs retrouvent le caractère spectaculaire qu’ils attendaient après avoir vu les premières vidéos d’espionnage du premier véhicule électrique Bentley et des modèles comme la Continental, mais avec moins de brillance et plus de texture.