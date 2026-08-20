« C'est le choix des passionnés » : le PDG américain de Porsche sur la boîte manuelle et l'avenir

La boîte manuelle a longtemps été un incontournable dans l’univers des sportives et des supercars. Mais à mesure que les constructeurs ont privilégié des transmissions automatiques plus rapides et plus efficientes, la boîte à trois pédales est devenue, dans une large mesure, l’apanage des acheteurs les plus fortunés.

Jusqu’à récemment, il était impossible de trouver la moindre boîte manuelle dans les gammes de certains des plus grands constructeurs mondiaux de voitures de sport. Ferrari, McLaren et Pagani avaient tous tourné la page ; même Porsche — sans doute la marque la plus étroitement associée à la boîte manuelle classique — avait réduit son offre à seulement quelques modèles.

Mais Porsche n’est pas encore prêt à abandonner. La marque a dévoilé la nouvelle 911 Carrera S avec pack MT lors de la Monterey Car Week, en réponse à ce qu’elle présente comme une véritable demande de la part des passionnés. Ce pack associe la boîte manuelle à sept rapports à une série d’équipements orientés vers la performance, ce qui en fait l’une des variantes de Carrera les plus destinées aux puristes à ce jour.

À quoi ressemble réellement cette demande du point de vue de Porsche ? Et combien de temps peut-elle durer ? Nous avons rencontré Timo Resch, président et CEO de Porsche Cars North America, pour évoquer l’avenir de la boîte manuelle, l’évolution du paysage électrique et ce que les clients Porsche veulent vraiment.

Pack MT Porsche 911 Carrera S Photo : Porsche

Q : Vous avez indiqué que la Carrera S répondait à une demande des clients. Les clients Porsche veulent-ils encore beaucoup de boîtes manuelles de manière générale ?

R : Absolument. Nous l’observons sous trois angles. D’un côté, nous écoutons activement ce que les réseaux sociaux nous renvoient comme retours. On ne sait pas toujours s’il s’agit d’un vrai client ou non, mais cela fait partie de la conversation. Ensuite, nous participons à de nombreux événements et avons des échanges directs avec les clients, où l’on constate que c’est le choix des passionnés. Et nous l’entendons aussi de la part de nos concessionnaires qui, au quotidien, sont au contact de nos clients et nous disent : “C’est clairement quelque chose pour lequel nous constatons une demande supplémentaire.” Et nous le voyons dans les taux de commande. Sur la GT3 en version Touring, 80 % des clients choisissent la boîte manuelle. Tous ces indicateurs nous ont donc amenés à penser que c’est bien ce que recherchent les clients.

Pourquoi réintroduire la boîte manuelle via un pack plus onéreux plutôt que de la proposer en finition standard sur la Carrera S ?

Au final, nous avons réfléchi à la combinaison d’options que les clients choisiraient le plus probablement. Et comme la Carrera S a toujours été le choix des passionnés, lorsqu’on regarde les éléments que l’on peut ajouter à la voiture — comme les roues arrière directrices, qui la rendent encore plus agile, ou les jantes à écrou central pour réduire le poids, ce que l’on n’a généralement pas sur une Carrera S — ce sont eux aussi des équipements prisés des amateurs. Nous nous sommes donc dit qu’il fallait les réunir dans un pack regroupant plusieurs éléments qui vont naturellement avec ce type de chaîne cinématique. Et si l’on additionne les tarifs de chaque élément pris séparément — certains ne sont même pas proposés sur la Carrera standard, comme les jantes — le client y gagne plutôt à les obtenir sous forme de pack plutôt qu’à l’unité. Pour nous, l’important est de rester fidèles à ce que veulent réellement les clients, plutôt que de faire quelque chose uniquement pour pouvoir l’afficher comme une variante au catalogue. Dans ce cas, cela devient un peu plus compliqué.

Photo : Porsche

En passant à la 718 : pensez-vous qu’il existe un marché pour une sportive électrique ? Les clients Porsche en veulent-ils ?

Je pense que les sportives électriques ont un rôle à jouer à l’avenir. La question sera d’ajuster correctement l’offre et la demande. J’ai eu l’occasion de conduire cette sportive électrique, et elle est vraiment captivante. C’est très stimulant d’être au volant de cette voiture. J’attends donc avec intérêt son arrivée à un moment donné dans le futur. Je pense que toute la trajectoire de l’électrification a changé par rapport à ce que non seulement les constructeurs, mais aussi les gouvernements dans le monde — en particulier aux États-Unis — avaient non seulement anticipé, mais aussi tenté d’imposer. C’est pourquoi nous voyons aujourd’hui ce qui se passe : nous sommes guidés par la demande naturelle des clients, et chez Porsche, nous croyons fermement que nous devons être en mesure de leur fournir ce qu’ils demandent. Le fait de constater des volumes plus faibles sur la Taycan ne rend pas forcément la voiture moins attractive ; cela signifie simplement qu’il existe une demande naturelle plus limitée, et c’est très bien ainsi. Les clients trouvent leur choix dans la gamme Porsche, et nous sommes satisfaits s’ils sont satisfaits, quel que soit le type de motorisation qu’ils retiennent.

Photo : Porsche

Les clients passent-ils généralement de la Taycan à nouveau vers des modèles thermiques ?

Nous avons constaté les deux cas de figure. Certaines personnes roulent une fois en Taycan, puis restent en Taycan pour toujours, ou bien, si elles ont besoin de plus d’espace et de polyvalence, elles passent désormais à un Cayenne électrique. D’autres se disent : “J’ai fait l’expérience du véhicule électrique, et je veux retrouver la dimension émotionnelle d’une motorisation thermique.” Mais je pense que même ces personnes perçoivent un intérêt supplémentaire, notamment avec la Taycan dotée de l’E-Shift. Tout à coup, on retrouve une expérience très proche de celle d’une voiture à moteur thermique, mais seulement si on le souhaite. On peut aussi rouler sans. [Pour les SUV] nous avons une proportion plus élevée de clients qui restent sur un véhicule électrique, mais certains reviennent au thermique après avoir constaté, en fonction de leur mode de vie et de leur infrastructure de recharge, que cela ne leur convenait tout simplement pas. Dans ce cas, nous sommes heureux de pouvoir leur proposer un choix et une offre adaptée.

Combien de temps le pack MT restera-t-il au catalogue ?

Il n’y a pas de limitation en termes de volume de production sur le [pack MT], donc tout dépend réellement de la demande des clients. Nous avons l’intention de proposer des voitures à boîte manuelle aussi longtemps que nous y serons autorisés, et aussi longtemps que la demande des clients nous dira que c’est quelque chose que nous devons continuer à produire. La 911 est le cœur de la marque, et elle le restera à l’avenir… Je suis très optimiste pour la suite, même si nous traversons actuellement une période de transition.