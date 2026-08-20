Benimar Tessoro Storm Line : ce camping-car ne passe pas inaperçu

Benimar rend le Tessoro nettement plus voyant. Derrière la nouvelle Storm Line, on retrouve une technique déjà connue, mais le T443 apporte aussi un nouvel agencement de 6,99 mètres. Après tout, les camping-cars ne doivent pas forcément être blancs avec quelques bandes grises. Avec cette nouvelle Storm Line, Benimar montre qu’il est possible d’opter pour un style bien plus affirmé.

Une cabine grise, des jantes alliage noires de 16 pouces et une décoration bleu-violet particulièrement expressive transforment le Tessoro en profilé qui ne devrait pas passer inaperçu sur une aire de stationnement. Les séries spéciales restent en effet un moyen éprouvé de redonner de l’attention à des gammes bien connues – le Weinsberg CaraCompact Edition Pepper en est un exemple depuis des années.

Chez Benimar, la Storm Line n’est toutefois pas un modèle à part entière, mais un pack destiné aux profilés Tessoro sur base Ford. Outre la cabine grise et les panneaux gris, il comprend une calandre Raptor distinctive, des boucliers spécifiques et une décoration extérieure exclusive. Le résultat s’éloigne en tout cas nettement du camping-car blanc classique.

Cette mise en scène n’est toutefois pas gratuite. Benimar facture le pack Storm Line 1 990 euros, avec une petite contrainte supplémentaire : il est uniquement disponible en combinaison avec le pack Northautokapp. Ceux qui veulent seulement le look distinctif ne peuvent donc pas choisir la Storm Line séparément. Le pack Northautokapp coûte 9 990 euros de plus et apporte notamment une puissance de 165 ch, une boîte automatique et de meilleures aptitudes hivernales.

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La véritable nouveauté se trouve cependant dans l’agencement. Avec le Tessoro T443, Benimar introduit en même temps une nouvelle variante dans la gamme. Ce profilé mesure 6,99 mètres et mise sur un lit transversal arrière. Benimar renonce ainsi aux désormais très répandus lits jumeaux longitudinaux, ce qui permet de récupérer quelques précieux centimètres pour l’espace de vie.

Le lit transversal mesure 1,98 x 1,40 mètre. À l’avant, cela permet d’obtenir un salon assez généreux avec banquette en L, banquette longitudinale supplémentaire et sièges de cabine pivotants. Au-dessus prend place un lit de pavillon électrique. La cuisine, la salle d’eau et la penderie se répartissent au centre, tandis qu’une grande soute arrière subsiste sous le lit transversal. Son ouverture atteint jusqu’à 1,32 mètre sur une longueur de 100 centimètres sur le T443.

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Le modèle bénéficie aussi d’une mise à jour plus classique. Benimar utilise de nouveaux profils en PET dans les panneaux extérieurs, censés réduire le poids du véhicule de 20 à 25 kilogrammes. S’y ajoutent une nouvelle douchette extérieure et un lit de pavillon revu. Sous celui-ci, la hauteur intérieure passe de 1,88 à 1,91 mètre.

Au final, la Storm Line est donc avant tout une chose : une tenue particulièrement voyante pour le Tessoro bien connu. Le T443 apporte en complément un véritable nouvel agencement. Ceux qui choisissent l’ensemble avec Storm Line, Northautokapp et Pack Plus devront débourser un surcoût conséquent de 14 775 euros.

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Sur place, l’espagnol fera face à une concurrence abondante. Les vans Etrusco associent eux aussi des dimensions compactes à un lit de pavillon, tandis que les nouveaux profilés Forster ainsi que les Corigon Pure, Slim et Advanced constituent d’autres alternatives. Le Benimar a au moins un petit avantage, perceptible dès le premier regard : parmi tous ces profilés blancs, il devrait être assez facile de retrouver rapidement son Tessoro sur l’aire de stationnement.