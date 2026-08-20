La nouvelle Mercedes Classe A pourrait devenir un crossover

La nouvelle génération de la Mercedes Classe A pourrait revenir à ses origines. Selon les premières informations relayées par les médias allemands, le modèle le plus compact de la marque à l'étoile devrait reprendre l'esprit (et les lignes) de la toute première Classe A, pour évoluer vers un crossover hybride et 100 % électrique.

Un changement majeur qui ne manquera pas de faire débat, surtout après plus d’une décennie marquée par un design de berline à hayon qui lui a permis de conquérir une part importante du marché haut de gamme.

Retour au passé

Notre rendu permet de se faire une idée de ce à quoi ressemblera la future Classe A, attendue vers 2028. Sur la base des premières informations (qui n’ont pas encore été officiellement confirmées), notre reconstitution graphique associe le design des Mercedes de dernière génération à une configuration proche de celle d’un monospace.

Mercedes Classe A (2028), le rendu de Motor1.com Photo : Motor1.com

Selon les informations disponibles, la longueur devrait avoisiner les 4,40 mètres, conservant ainsi des dimensions compactes tout en offrant vraisemblablement un habitacle plus spacieux et un coffre plus généreux.

L’avant de la Mercedes reprend certains éléments de la nouvelle CLA, notamment la forme de la calandre et la signature lumineuse. Dans notre reconstitution, le toit conserve une ligne assez élancée, mais la carrosserie est plus verticale que celle de la CLA. Le résultat devrait être une cinq portes à l'allure moderne, mais aussi plus pratique au quotidien, avec des avantages importants en termes d'habitabilité.

Plateforme MMA, essence et électrique

Sous la carrosserie se trouvera la plateforme MMA, la même que celle utilisée par la nouvelle famille de modèles compacts de Mercedes, parmi lesquels la CLA, la CLA Shooting Brake et les nouvelles GLA et GLB.

Mercedes GLA (2026) : l'arrière pourrait inspirer la nouvelle Classe A Photo : Mercedes-Benz

La caractéristique fondamentale de la plateforme MMA est sa capacité à accueillir aussi bien des systèmes 100 % électriques que des motorisations hybrides associant un moteur électrique et un moteur thermique. Les versions électriques devraient utiliser une architecture de 800 volts, avec des puissances estimées entre 220 et 350 CV et des autonomies potentielles comprises entre environ 550 et 700 km, selon la configuration.

Côté motorisation thermique, on devrait trouver un moteur essence 1,5 litre turbo, associé à un système hybride léger de 48 volts et intégré à une boîte de vitesses automatique à double embrayage. Sur la CLA, cette gamme de motorisations atteint jusqu’à 190 CV, avec également la possibilité d’ une transmission intégrale 4Matic.

Habitacle et prix

L'intérieur devrait lui aussi partager de nombreux éléments avec la nouvelle génération de Mercedes. Au cœur de l'expérience se trouvera MB.OS, le système d'exploitation propriétaire du constructeur, destiné à gérer l'infodivertissement, la connectivité, l'aide à la conduite et les fonctions basées sur l'intelligence artificielle.

Mercedes CLA Hybrid, l'habitacle Photo : Mercedes-Benz

Il reste toutefois à voir jusqu’où Mercedes souhaitera aller en matière d’écrans. La CLA propose un aménagement très technologique, avec un tableau de bord dominé par les écrans, mais la Classe A pourrait adopter une solution légèrement plus simple afin de limiter les coûts et le prix.

Et c’est justement le prix qui constitue l’un des éléments les plus importants du projet. La future Classe A devrait en effet se positionner en dessous de la CLA, devenant ainsi le modèle d’entrée de gamme Mercedes destiné à une clientèle principalement jeune. Si la CLA à essence est proposée à partir d’environ 47 000 euros, la nouvelle Classe A pourrait s’attaquer au segment juste en dessous de 40 000 euros. Nous en saurons toutefois davantage dans les prochains mois.

Galerie: Mercedes Classe A (2028), le rendu de Motor1.com