Volkswagen réclame des droits de douane sur les voitures électriques chinoises

Le marché automobile européen continue de souffrir, ou plutôt ce sont les constructeurs du Vieux Continent qui peinent, observant presque impuissants le succès grandissant des marques chinoises. De nombreuses données illustrent cette situation, notamment celles relatives aux ventes de voitures rechargeables : selon la société d’analyse de marché Dataforce, les hybrides rechargeables de marques chinoises ont représenté 28,3 % des ventes en Europe au cours des six premiers mois de l’année, pour un total de 208 368 unités écoulées. Presque un tiers.

Pour cette raison, comme le rapporte Automotive News, le directeur général du groupe Volkswagen, Oliver Blume, a demandé à l’Union européenne une réponse rapide avec l’instauration de droits de douane plus élevés sur les hybrides rechargeables chinois.

Agir vite

« Nous n’avons pas de temps à perdre ». C’est, selon AN, la phrase prononcée par Blume lors de la conférence de présentation des résultats du premier semestre, au cours de laquelle le groupe a annoncé avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026 en raison des coûteux droits de douane américains et de l’intensification de la concurrence chinoise.

BYD Seal U DM-i Volkswagen Tiguan

Une concurrence qui s’est emparée de l’intégralité du podium du marché des PHEV : en tête figure le BYD Seal U DM-i, suivi du BYD Atto 2 et du Jaecoo 7, qui ont ainsi dépassé le Volkswagen Tiguan, la voiture rechargeable la plus vendue en Europe en 2025.

Des dépassements importants qui ont conduit Blume à réclamer l’introduction de nouveaux droits de douane, afin de ramener le marché automobile européen à des « conditions de concurrence équitables ». D’après la presse allemande, l’Union européenne y réfléchirait très sérieusement et pourrait reproduire ce qu’elle a fait avec les voitures électriques importées de Chine, sur lesquelles des droits de douane allant jusqu’à 35 % sont en vigueur.

Protéger le marché

« Les concurrents chinois subissent des pressions sur leur marché intérieur et l’exportation représente leur seule opportunité de succès », a déclaré Blume, qui a ensuite demandé à l’Europe des mesures de protection plus larges pour l’industrie automobile européenne. Il y a quelque temps, l’UE a présenté son propre plan pour promouvoir le « Made in Europe » pour l’automobile, en favorisant les modèles produits sur le Vieux Continent avec des composants eux aussi issus des États de l’Union.