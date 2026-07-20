Tous les constructeurs qui ont déjà vendu un million de voitures électriques

Le cap du million de voitures électriques vendues est un seuil qui, jusqu’à il y a encore quelques années, semblait hors d’atteinte. Aujourd’hui, il constitue au contraire l’un des indicateurs qui permettent de mesurer la maturité d’un constructeur dans sa transition vers une mobilité à zéro émission.

Le dernier constructeur à avoir atteint cet objectif est Volkswagen, qui a dépassé le million de voitures zéro émission livrées si l’on ne considère que la marque Volkswagen. Si l’on élargit l’analyse à l’ensemble du groupe, le total dépasse désormais les quatre millions de voitures électriques vendues dans le monde.

La transition prend forme

Pour le constructeur de Wolfsburg, ce résultat revêt une signification particulière. En l’espace de quelques années, il est passé du statut de symbole du moteur thermique à celui de l’un des principaux acteurs de l’électrification en Europe.

La plateforme MEB a permis de développer toute une famille de modèles, de l’ID.3 à l’ID.4, en passant par les ID.5, ID.7 et ID. Buzz, contribuant à replacer la marque en tête des classements des ventes de voitures électriques sur de nombreux marchés.

Volkswagen ID.3 Neo 2026 Photo : Volkswagen

Volkswagen rejoint ainsi un groupe encore assez restreint de constructeurs capables de dépasser le million de voitures électriques vendues.

Tous derrière Elon Musk

Le premier à y être parvenu a naturellement été Tesla. Après avoir démontré qu’une voiture électrique pouvait rivaliser avec les meilleures berlines premium grâce à la Model S, le constructeur américain a changé d’échelle de manière décisive avec la Model 3 et surtout le Model Y, devenu à plusieurs reprises la voiture la plus vendue au monde, toutes motorisations confondues.

Tesla Model Y Photo : Tesla

Aujourd’hui, la référence absolue est toutefois BYD. Le constructeur chinois a bâti sa croissance en contrôlant directement la production des batteries et en élargissant rapidement sa gamme, des citadines aux SUV haut de gamme. En quelques années, il est devenu l’un des principaux acteurs mondiaux de l’électrification et continue d’accroître l’écart avec de nombreux concurrents.

BYD Atto 3 Evo Photo : BYD

SAIC Motor a également franchi le cap du million, grâce surtout au succès de la Wuling Hongguang Mini EV sur le marché chinois et à la croissance internationale de la marque MG, de plus en plus présente aussi en Europe avec une gamme électrique en expansion continue.

Parmi les groupes chinois figure aussi Geely, propriétaire de marques comme Volvo, Polestar, Zeekr, Lotus et Lynk & Co. Sa stratégie multimarque lui a permis d’atteindre rapidement des volumes élevés, en répartissant son offre sur des segments très différents.

Volvo EX30

BMW a rejoint le club, Renault devrait suivre bientôt

Le dernier nom à intégrer ce cercle restreint est BMW. Après avoir ouvert la voie avec l’i3 en 2013, le constructeur munichois a progressivement élargi sa gamme avec des modèles comme les i4, i5, iX et iX1, atteignant le million de voitures électriques sans courir uniquement après les volumes, mais en conservant un positionnement premium et des marges élevées. Et avec le programme « Neue Klasse », les chiffres semblent appelés à progresser encore plus vite.

Il y a ensuite le cas Renault. Le constructeur français n’a pas encore atteint le million de voitures électriques vendues, mais il a dépassé le million de voitures électriques produites. Il se confirme ainsi comme l’un des candidats les plus crédibles pour y parvenir dans les prochaines années. Après avoir ouvert la voie avec la Zoe, la croissance est aujourd’hui portée par la Renault 5 E-Tech, épaulée par les Mégane et Scénic E-Tech et, bientôt, par la nouvelle Renault 4.

Galerie: Volkswagen ID. Polo (2026)